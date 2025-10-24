LOTTE MART Phan Thiết trở lại trong diện mạo “sang, xịn, mịn” cùng ưu đãi ngập tràn

Không gian mua sắm kiểu mẫu mới tiện nghi và hiện đại

Tọa lạc tại vị trí "vàng" trong khu dân cư Hùng Vương I, phường Phú Thủy, LOTTE MART Phan Thiết vừa được đầu tư nâng cấp thành công theo mô hình siêu thị kiểu mẫu mới. Mô hình này được triển khai đầu tiên tại LOTTE MART West Lake và LOTTE MART Ba Đình (Hà Nội), đã chinh phục được người tiêu dùng hiện đại, cũng như du khách bằng không gian hiện đại và trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí hoàn hảo.

LOTTE MART Phan Thiết chính thức khai trương diện mạo mới

Chia sẻ tại sự kiện khai trương, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: "Phan Thiết là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam và cũng là đô thị đang phát triển năng động từng ngày. Với định hướng nâng cấp theo hướng hiện đại và đẳng cấp hơn, chúng tôi kỳ vọng LOTTE MART Phan Thiết sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí yêu thích của người dân địa phương, đồng thời là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Hơn nữa, việc đưa mô hình siêu thị kiểu mới đi vào hoạt động còn góp phần làm cho diện mạo đô thị Phan Thiết hiện đại và văn minh hơn."

Với mô hình siêu thị kiểu mới, LOTTE MART Phan Thiết được thiết kế thành một không gian mua sắm hiện đại và thoải mái, với nhiều khu vực riêng biệt trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm. Cách bài trí thông minh và khoa học giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, di chuyển thuận tiện và tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Điểm nhấn nổi bật trong lần trở lại này là nhiều khu vực được cải tiến vượt bậc, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới. Trong đó, Yorihada Kitchen và Poongmiso Bakery là hai khu vực ẩm thực mang đậm dấu ấn Hàn Quốc, nơi khách hàng có thể vừa mua sắm vừa thưởng thức những món ăn ngon trong không gian sang trọng, hiện đại và tinh tế. Cụ thể, khu vực thực phẩm chế biến sẵn trước đây được nâng cấp thành Yorihada Kitchen, nơi phục vụ các món ăn chuẩn vị Hàn.

Khu vực Yorihada Kitchen này bán thực phẩm chế biến sẵn mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và đa dạng phong cách ẩm thực quốc tế

Tiệm bánh Poongmiso sẽ mang đến những chiếc bánh tươi ngon, được làm thủ công từ nguồn nguyên liệu cao cấp, hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ ẩm thực.

Quầy bánh Poongmiso mang đến cho khách hàng hương vị bánh truyền thống Hàn Quốc với phong cách làm bánh châu Âu

Bên cạnh đó, khu trưng bày các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L trở lại trong diện mạo mới sẽ bày bán hàng loạt sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng thường ngày của các gia đình.

Khu vực riêng tập hợp các sản phẩm đến từ các thương hiệu của Hàn Quốc

Đặc biệt, LOTTE MART Phan Thiết còn dành riêng khu vực "Popular Gift Items" trưng bày đặc sản địa phương, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của du khách. Đây không chỉ là điểm giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Phan Thiết - Bình Thuận, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, kết nối các nghệ nhân, nhà sản xuất với khách du lịch trong và ngoài nước.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn chào đón diện mạo mới

Nhân dịp khai trương, LOTTE MART Phan Thiết phối hợp cùng các thương hiệu đối tác gian hàng thuê triển khai chuỗi chương trình ưu đãi, khuyến mãi quy mô lớn để tri ân khách hàng.

Đa dạng chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương diện mạo mới của LOTTE MART Phan Thiết

Từ ngày 20/10 đến 31/10, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 800.000 đồng tại khu vực siêu thị hoặc các gian hàng thuê sẽ được tặng vé vui chơi miễn phí. Tiếp đó, từ 23/10 đến 26/10, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng tại khu vực siêu thị được nhận ngẫu nhiên 1 trong các voucher với ưu đãi mua 1 tặng 1, giảm giá lên đến 50% từ các thương hiệu như Highland Coffee, Mediacare, Maybi Fashion…

Song song đó, LOTTE MART Phan Thiết còn triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt từ ngày 22/10 đến 11/11, với hàng loạt chương trình giảm giá sâu lên đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu và thương hiệu nổi bật như Poongmiso, Yorihada Kitchen, 365 FRESH… Chương trình "Mua 1 tặng 1" cũng được áp dụng cho nhiều sản phẩm, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm tối đa cho khách hàng.

Trong dịp này, khách hàng thành viên sẽ được tận hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền. Từ 23/10 đến 04/11, khách hàng thành viên có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được nhận ngay thẻ quà tặng để đổi lấy một sản phẩm yêu thích từ Yorihada hoặc Poongmiso. Thêm vào đó, khách hàng thành viên LOTTE MART còn nhận được quyền lợi độc quyền như: x10 điểm tích lũy đối với một số sản phẩm, giá ưu đãi đặc biệt, cùng hàng loạt siêu coupon giúp tối ưu chi tiêu mỗi ngày.

Với diện mạo mới hiện đại, LOTTE MART Phan Thiết không chỉ là điểm mua sắm lý tưởng, mà còn là không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả người dân địa phương và du khách. Hãy đến với LOTTE MART Phan Thiết trong thời gian này để khám phá không gian cực chất và tận hưởng hàng loạt ưu đãi mua sắm, giải trí hấp dẫn!