Khêu gợi vô địch trong tuyển tập váy vóc phong tình

36 năm tuổi đời và gần 60 năm đã qua kể từ ngày tạ thế, cái tên Marilyn Monroe luôn đi kèm hai từ gợi cảm. Lịch sử ghi danh người đẹp tóc vàng này như một biểu tượng tình dục hay huyền thoại thời trang bất diệt của phái đẹp. Âu cũng bởi vào cái thời nhân loại ngày càng hiện đại, văn minh ngày càng lên cao thì hiếm ai cắt váy ngắn dần, mặc áo mỏng dần như nàng.

Chỉ trong một thập kỷ công phá màn ảnh rộng, nữ nhân này đã định hình chuẩn mực nhan sắc với thân hình căng mọng + vòng eo siết chặt như chai coca. Thậm chí cái tên Marilyn Monroe còn kiến tạo nên một tuyển tập váy áo nồng vị phong tình, mà cho đến ngày nay dàn gái trẻ như Kylie Jenner hay... Chi Pu đều copy&paste triệt để.

Phong cách thời trang của Marilyn Monroe đã thành kinh điển. Thông qua các tác phẩm điện ảnh như "The Seven Year Itch", "Some Like It Hot", "Gentlemen Prefer Blondes"... Nàng đã để lại cho phái đẹp toàn cầu những di sản mà đến tận ngày nay vẫn học lấy học để.

Thế nhưng "nhân vật chính" của câu chuyện hôm nay cũng chính là chiếc đầm trắc nết nhất trong cuộc đời nữ minh tinh. Báo chí quen gọi nó là Happy Birthday Dress bởi màn xuất hiện không thể trọng thể hơn: Marilyn Monroe chọn diện nó trong lễ mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy được Đảng dân chủ tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 1962. Và như chúng ta đều biết, hơn 15.000 khách tham dự cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình đã được chiêu đãi một khúc ca chúc tụng với giọng điệu đầy nhục cảm từ nàng.

Thực tế thì ngay trước khi biểu tượng tình dục cất giọng, đám đông đã phải ngỡ ngàng vì thứ nàng đang mặc. Đang ồn ã, khán giả tứ bề đột ngột im phăng phắc kể từ lúc Marilyn tiến lên khán đài. Sau đó nàng cởi chiếc áo khoác lông trắng muốt, để lộ của nả trời ban theo cách thách thức nhất: một thân thể tuyệt mỹ nhưng cũng đầy thị phi được bảo bọc trong lớp vải mỏng tang. Khoảnh khắc ấy, Marilyn và chiếc đầm như đã hợp nhất làm một.

Dấu ấn lịch sử trong cả ngành giải trí lẫn chính trị của Marilyn Monroe đã được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Bill Ray. Như vạn người dưới kia, ông cũng đã thở dốc trong lúc cầm máy ảnh soi tỏ chiếc đầm màu da bó chặt cơ thể đại mỹ nhân.

Tác giả của thiết kế bất hủ này là NTK người Pháp Jean Louis. Ông đã từng cộng tác với nàng nhiều lần, được ghi nhận cống hiến thông qua giải thưởng Thiết kế trang phục đẹp nhất của Viện Hàn Lâm. Chiếc đầm "trắc nết" vốn được Jean lấy hình thành từ một bản phác thảo của Bob Mackie, cộng hưởng nguồn cảm hứng mà ông có sẵn từ danh ca Marlene Dietrich và chuyến lưu diễn của cô tại Las Vegas vào thập niên 50 - 60.

Ngoài chất vải mỏng tuyền với màu da của Marilyn Monroe, chiếc đầm còn được đính thủ công 2.500 viên pha lê. Và cũng bởi quá ôm da thịt nên chỉ đến khi nàng mặc lên người, một số đường may cuối cùng trên chiếc đầm mới được ráp lại. Phần nội y cũng là vấn đề hóc búa bởi không một loại nào phù hợp với độ mỏng của trang phục, thành ra riêng phần "tam giác mật" được NTK khâu một lớp lót tại trận để phòng hộ.

Bản phác thảo chiếc đầm do Bob Mackie vẽ nên.

Cũng thật may cho Marilyn Monroe là chiếc đầm "trắc nết" không được chụp bởi máy ảnh cơ của ngày nay. Nếu không thì từ khuôn ngực giọt lệ cho đến hông quả đào của nàng đều tơ hơ ra hết trước ống kính!

Để sở hữu thiết kế độc bản này, Marilyn đã chi trả 1.440 đô thời ấy - tức khoảng 12.400 đô (282 triệu đồng) vào ngày nay. So với số tài sản ước tính hơn 200 triệu đô của nàng thì chiếc đầm tai tiếng này còn... rẻ chán.

Phơi bày cả vụ dan díu giữa Marilyn Monroe và Tổng thống

Sau màn chiêu đãi thịnh soạn cả phần nghe lẫn phần nhìn từ đại minh tinh, Tổng thống Kennedy đã bước lên sân khấu và cảm ơn theo một cách không thể tình tứ hơn: "Giờ thì tôi có thể từ bỏ chính trị sau khi được hát mừng sinh nhật một cách ngọt ngào và trong lành đến vậy".

"Phản ứng hóa học" giữa hai người cũng chính là bằng chứng cho vụ dan díu chấn động nhất lịch sử nhân loại.

Trước khi ca khúc Happy Birthday được cất lên, phong thanh về danh vị người tình của Tổng thống đã đeo đuổi Marilyn Monroe được ít lâu. Lối hành xử lộ liễu của nàng tại sự kiện này tuy khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng phần đông đều đã đoán trước được. Bởi yêu một người đang yên bề gia thất đã đành, Marilyn thậm chí còn chẳng thèm che giấu vai trò tiểu tam của bản thân.

Trong cuốn sách These Precious Few Days: The Final Year of Jack and with Jackie (tạm dịch: Những ngày đáng nhớ: Năm cuối cùng của Jack và Jackie) của nhà báo Christopher Andersen, câu chuyện giăng hoa giữa Marilyn và Kennedy lại một lần nữa được khai quật với nhiều tình tiết sốc óc. Chẳng hạn, Jackie Kennedy luôn hiểu thói lăng nhăng cũng như tỏ tường mọi mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Tuy vậy bà vẫn không thể lường rằng cô tiểu tam tóc vàng kia lại ngang nhiên lập mưu hất cẳng để tiếm ngôi Đệ nhất phu nhân, đã thế còn oang oang kể lể tâm cơ với rất nhiều người.

Đối lập với những cơn "cuồn cuộn" của bom sex Hollywood, Jackie Kennedy lại là hình mẫu chuẩn mực của phong cách cao sang và thanh lịch. Bà đã bỏ về ngay khi tiệc mừng sinh nhật thứ 45 của chồng được bắt đầu, sau khi phải chịu trận khúc ca Happy Birthday từ Marilyn.

Với kinh nghiệm phòng the được trui rèn qua 3 đời chồng và vô số đàn ông khác, Marilyn Monroe thản nhiên chê Đệ nhất phu nhân "quá nhàm chán" khoản chăn gối. Nàng còn ngỗ ngược điện thẳng đến Nhà trắng để thông báo cho Jackie về những kỷ niệm lúc ăn nằm với Kennedy, không quên "ghen ngược" với chính thất và sừng sổ chốt hạ: "Bà hãy cuốn xéo khỏi vị trí của mình, để lại vị trí đó cho tôi".

Về phần Tổng thống, ngoài mặt ông vẫn ngọt ngào ân cần với nữ minh tinh nhưng bên trong đã chán ngấy. Marilyn và những chiêu trò showbiz của nàng ngày càng trở thành mối đe dọa tới vị thế chính trị của Kennedy, có thể biến đời tư của vị nguyên thủ quốc gia thành trò đàm tếu cho bàn dân thiên hạ. Bởi thế nên màn trình diễn mừng sinh nhật chính là giọt nước làm tràn ly, khiến vợ chồng Kennedy phải cùng nghĩ cách xoay sở với drama queen này.

Chiến thuật ban đầu là "rút lui có trật tự". John F. Kennedy đã phó thác người em trai - tức Robert Kennedy - đến khuyên nhủ Marilyn chấp nhận an phận. Nào ngờ không rõ tức cảnh sinh tình ra sao mà ngay cả Thượng nghĩ sị cũng bị nàng rù quến đến u mê, tạo ra thế tay ba vô cùng nghiệt ngã.

Để diệt trừ hậu họa, mọi tấm hình giữa John F. Kennedy và Marilyn Monroe đã bị xóa sạch, còn lại độc nhất một bức hình ghi lại tương tác giữa hai người trên sân khấu ngày 19 tháng 5 năm 1962. Hầu hết các bức ảnh sau này lan truyền trên Internet là do giới người mẫu "cover" lại.

Vào lúc sự tình tưởng chừng rối ren nhất, nàng tiểu tam được phát hiện đã qua đời đột ngột tại nhà riêng. Đó là ngày 5 tháng 8 năm 1962, 3 tháng sau khi chiếc đầm "trắc nết" được diện trên sân khấu mừng sinh nhật Kennedy. Gần 60 năm trôi qua mà cả thiên hạ vẫn băn khoăn với câu hỏi: Marilyn đã tự chết hay bị chết?

Chỉ biết rằng mãi sau này, một nhà điều tra mới hé lộ rằng ngoại hình của nàng sau khi tạ thế khác xa với tưởng tượng: "Thi thể của Marilyn trông không khác gì một người phụ nữ trung niên không biết chăm sóc bản thân. Cái chết khiến cô ấy trông thật tệ, khó nhận ra nổi. Tóc lâu không được nhuộm nên chân tóc mọc ra hết màu nâu trong khi phần thân lại màu bạch kim. Môi thì khô nứt nẻ, móng tay móng chân không được tỉa tót..."

Dù sao cái chết của Marilyn Monroe cũng đã ngắt kíp một quả bom hẹn giờ đang lửng lơ trên đầu đại gia đình Kennedy. Những ngày tháng tiếp theo, Đệ nhất phu nhân vẫn song hành cùng chồng cho đến khi ông bị ám sát một năm sau đó.

Số phận của chiếc đầm ra sao?

Có lẽ đến lúc xuôi tai nhắm mắt Marilyn cũng không ngờ rằng chiếc đầm trứ danh của mình sau này qua tay nhiều chủ đến thế.

Năm 1999, thiết kế lần đầu được một nhà sưu tập tư nhân mua lại tại cuộc đấu giá những di vật của Marilyn Monroe. Mức giá cuối cùng được đưa ra là 1,26 triệu đô (hơn 28 tỉ đồng), xác lập kỷ lục chiếc đầm có giá trị cao nhất mọi thời đại.

Bẵng đi gần 2 thập niên, vào năm 2016, chiếc đầm lại một lần nữa được rao bán thông qua nhà cái Julien ở Los Angeles (Mỹ) với giá khởi điểm là 3 triệu đô. Tuy nhiên vì tính thời sự của nó mà mức giá được đẩy lên gấp rưỡi, với đỉnh điểm là con số 4,8 triệu đô - tương đương 107 tỷ đồng!

Trước khi được sang tay chủ mới với giá hơn 100 tỷ đồng, chiếc đầm "trắc nết" của Marilyn Monroe trở thành hiện vật trong nhiều bảo tàng.

Cánh nam giới dắt díu nhau đến các bảo tàng như Mana Contemporary để dán mắt vào tuyệt phẩm, và lắm khi muốn tìm lại những xúc cảm cháy bỏng mà Tổng thống Kennedy đã có với đại minh tinh vào thế kỷ trước.

Có thể nhận định rằng chiếc đầm đã phô bày quá nhiều thứ: tư duy thẩm mỹ của cả một thế hệ, sắc vóc Vệ nữ của một đại minh tinh và hơn cả là dấu ấn chính trị của nước Mỹ trong suốt thập niên 60. Tầm ảnh hưởng của tác phẩm thời trang này vẫn kéo dài đến tận ngày nay, khi naked dress (những chiếc váy trần trụi) luôn hiện diện trên mọi thảm đỏ từ Âu sang Á. Năm từng năm, công chúng vẫn luôn được rửa mắt với những lần vải mong manh che hờ tòa thiên nhiên của giới mỹ nữ, nhưng chưa có thiết kế nào vượt qua được tuyệt tác Jean Louis dành riêng cho Marilyn.

Âu cũng bởi, một chiếc đầm biết kể chuyện mới là điều khiến nó đắt giá, chứ không đơn thuần là hai ngàn viên pha lê lấp lánh trên một lớp vải.

Nguồn ảnh: Internet