“Lối thoát” trước nỗi lo thực phẩm cho con nhiễm hóa chất tràn lan

Nguy cơ khi sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại

Khi nói đến chất độc hại trong thực phẩm, không chỉ là hoóc môn tăng trưởng, thành phần biến đổi gen hay chất bảo quản, mà còn là thuốc bảo quản, dư lượng thuốc trừ sâu, các loại chất tạo màu, phụ gia trong quá trình chế biến… Chỉ bằng mắt thường, rất khó để phân biệt đâu là thực phẩm an toàn, đâu là thực phẩm chứa các chất độc hại.

Giữa một thị trường đa dạng, thực phẩm "sạch" chưa được kiểm soát chặt chẽ, người tiêu dùng càng khó khăn hơn trong việc lựa chọn thực phẩm chuẩn sạch. Từ thịt cá, rau củ, hoa quả cho đến bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm chế biến đóng gói sẵn... đều tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Trong một số trường hợp có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc tích tụ lâu ngày sẽ trở thành tác nhân gây bệnh mạn tính, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, làm suy yếu một thế hệ tương lai.

Đặc biệt, ở trẻ nhỏ khi mà các cơ quan trong cơ thể vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, trưởng thành dần, hệ thống thần kinh, nội tiết nhạy cảm hơn so với người lớn, chỉ một dư lượng cực kì nhỏ các chất độc hại có trong thực phẩm cũng có thể gây ra những ảnh hưởng cực kỳ nguy hiểm tới sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí y khoa Lancet, trẻ em có nguy cơ cao mắc bệnh liên quan đến hóa chất độc hại có trong thực phẩm, bao gồm các bệnh như hen suyễn, dị tật sinh sản, rối loạn tăng động thái chú ý, dậy thì sớm, béo phì, chỉ số IQ thấp hơn và các vấn đề về thần kinh khác.

Trước vấn nạn về đồ ăn, thức uống chứa hóa chất có hại cho sức khỏe, ba mẹ đã tìm đến nguồn thực phẩm an toàn cho con, mà trong đó thực phẩm Organic (hữu cơ) là sự lựa chọn lý tưởng. Cũng như nhiều mẹ bỉm sữa, chị Thùy Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) ưu tiên lựa chọn thực phẩm hữu cơ cho các bữa ăn thường ngày của gia đình, đặc biệt là sữa công thức cho con. Chị Linh quan niệm sữa công thức là thực phẩm con dùng lâu dài trong suốt quãng thời gian đầu đời của bé, do vậy chị lựa chọn sữa công thức có chứng nhận hữu cơ Organic để đảm bảo sự phát triển an toàn và lành mạnh của con trong tương lai. Theo chị Linh, thực phẩm hữu cơ dù giá có cao hơn so với đồ mua ngoài chợ nhưng vì không sử dụng hóa chất nên vừa đảm bảo sức khỏe, lại có hương vị tự nhiên, thơm ngon hơn hẳn.

Giải pháp trước thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại tràn lan

"Organic" không đơn giản là "trồng hữu cơ" hay "thuần thực vật". Thực phẩm đạt chuẩn organic còn phải đảm bảo các yêu cầu khắt khe khác như thân thiện với môi trường, được nuôi trồng bằng nguồn nước, đất sạch, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Nhờ vào quá trình trồng tự nhiên nên mùi, hương thơm và thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm hữu cơ vẫn được giữ nguyên vẹn.

Hiện nay, thực phẩm hữu cơ không đơn thuần chỉ là một trào lưu, đây là lựa chọn có lợi cho sức khỏe con người và cả hệ sinh thái. Hầu như mọi thực phẩm hàng ngày đều có thể tìm thấy dưới dạng hữu cơ như rau, củ, quả, thịt, trứng, sữa… Từ nguồn thực phẩm hữu cơ này đã có rất nhiều hãng sản xuất ra các sản phẩm nước ép trái cây Organic, phô mai Organic…và cả sữa công thức, đồ ăn dặm Organic.

Đặc biệt, với sự thấu hiểu hệ tiêu hóa non nớt của con khi bước vào giai đoạn ăn dặm, mẹ đã lựa chọn các thực phẩm hoàn toàn hữu cơ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi chọn đồ ăn dặm cho con, ngoài yếu tố dinh dưỡng, cần hết sức quan tâm đến mức độ an toàn của sản phẩm đó.

Hơn nữa, trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhãn hàng cung cấp thực phẩm hữu cơ cho trẻ em, vì vậy ba mẹ nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu nổi tiếng, được kiểm soát gắt gao và đạt chứng nhận hữu cơ từ các tổ chức uy tín như Organic EU (Liên minh châu Âu), USDA (Hoa Kỳ), NASAA (Úc)…, cùng với đó là tìm hiểu kỹ càng về nguồn gốc, thành phần có trong sản phẩm.

Có thể nói, đứng trước những mối nguy hại to lớn mà thực phẩm chứa hoá chất độc hại gây ra thì việc chọn mua thực phẩm hữu cơ cho con ngay từ nhỏ chính là khoản đầu tư cho bước khởi đầu an toàn của con hôm nay và sự phát triển lành mạnh của con mai sau.