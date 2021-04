Lối sống xa xỉ của thế hệ gen Z Trung Quốc: Ít tiết kiệm, tiêu tiền nhiều hơn số mình kiếm và không sợ nợ nần chồng chất

Một streamer Trung Quốc tên Huang Hanwen đã sử dụng các thương hiệu mỹ phẩm trong nước và dành thời gian để giải trí những loại hình như xem hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết ngắn, chơi game giống như những người nổi tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.



Vào cuối tuần, Huang dùng Make Up For Ever (một sản phẩm trang điểm cao cấp) và uống rượu whisky nhập khẩu pha với Coke hoặc Red Bull.

Huang, 24 tuổi được xếp vào nhóm nhân khẩu thế hệ gen Z, thế hệ đang giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc. Thế hệ gen Z là những người sinh từ năm 1995 - 2010, và theo một khảo sát, thế hệ này đã mua 15% tổng số hàng hóa xa xỉ được bán ở Trung Quốc, so với mức trung bình trên toàn thế giới là 10%.

Ngoài ra, các khoản chi tiêu của thế hệ này cũng chiếm 13% thu nhập gia đình của họ, và chênh lệch 4% so với những gia đình ở Pháp và Đức. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức độ chịu chi của thế hệ gen Z ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc, đồng thời vượt xa thói quen chi tiêu so với phương Tây.

“Những người theo dõi tôi trên nền tảng mạng xã hội đều nghĩ rằng tôi đẹp trai và trông giống như sao Hàn, sao Nhật”, Huang nói.

Huang chia sẻ thêm, những người trẻ tầm tuổi của anh đều rất quan tâm đến ngoại hình, Huang và nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi từ 40% thu nhập trở lên cho mỹ phẩm, nội y và quần áo.

“Chúng tôi cũng thích tiêu tiền cho rượu whisky, vodka và những hộp đồ chơi nghệ thuật. Chúng tôi cũng thích xem phim truyền hình, và những video theo phong cách cổ xưa cũng như tiểu thuyết ngắn. Nhưng chúng tôi hiếm khi nói về chính trị hay các cơ quan chức năng, những thứ rủi ro ấy rất ít khi được thảo luận nơi công cộng”, Huang trải lòng.

Huang đã trở thành streamer theo hợp đồng cho một nền tảng mạng xã hội hàng đầu ở Trung Quốc vào năm 2016, khi khái niệm này còn quá mới mẻ trong mắt công chúng. Công việc của Huang là mặc trang phục cổ xưa theo phong cách truyền thống dân tộc rồi hát những bài nhạc pop hiện tại và trò chuyện cùng người hâm mộ.

Mỗi tháng, Huang cần phải thu hút ít nhất 240.000 fan trong mỗi phút livestream để có thể kiếm được một mức lương cơ bản. Ngoài phần thưởng hàng tháng mà Huang nhận được từ fan, thì thu nhập hàng tháng của anh dao động vào khoảng từ 10.000 NDT - 40.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng - 142 triệu đồng).

“Kế hoạch của tôi là thu hút hơn 1 triệu fan trên một số nền tảng phát livestream của Trung Quốc”, Huang nói. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ mình có thể kiếm được hơn 100.000 NDT (khoảng 355 triệu đồng) mỗi tháng thông qua quảng cáo và quảng bá thương hiệu online.

Một thế hệ chịu chi và hưởng thụ hơn thế hệ đi trước

Thế hệ gen Y hay còn gọi là thế hệ Millennials là những người sinh từ năm 1980 - 1995, và thế hệ gen Z đã lên đến 386 triệu người, chiếm 27% dân số Trung Quốc. Cả 2 thế hệ này hầu hết không có anh chị em, và bạn bè chính là đối thủ cạnh tranh không hơn không kém. Bên cạnh đó, mối quan hệ của thế hệ này với công nghệ internet còn thân thiết hơn cả bố mẹ.

Theo nghiên cứu về thế hệ gen Z Trung Quốc, có 46% người trong số thế hệ này nghĩ rằng mục tiêu tiêu dùng là khẳng định bản thân, danh tính và định hình phong cách xã hội, cá nhân, trong đó niềm vui hiện tại được coi là động lực hàng đầu của họ.

Theo một cuộc khảo sát, có khoảng 42% người Trung Quốc sinh trong những năm 1960 sẵn sàng giao lưu với người quen, nhưng đối với người sinh vào những năm 2000 chỉ có khoảng 33%, bởi lẽ họ cho rằng tiêu tiền khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.

Monica Liu, 25 tuổi, người có thu nhập 250.000 NDT (gần 900 triệu đồng) mỗi năm từ công việc bán hàng cho một nhà cung cấp thiết bị y tế chia sẻ: “Tôi sẽ dành toàn bộ tiền lương hàng tháng của mình cho việc chi tiêu riêng, trong đó 40% tiền thuê nhà và ăn uống, 60% còn lại để làm đẹp, thể dục, du lịch và shopping”.

Cô khẳng định, những người trong độ tuổi như cô vẫn là thế hệ theo đuổi sự sang trọng của các nhà thiết kế và sẽ chi rất nhiều tiền cho các thương hiệu Âu Mỹ.

“Tôi đến từ một gia đình trung lưu ở Sơn Đông, phía Đông Bắc Trung Quốc, tôi thích mua đồ Michael Kors và Coach. Bạn bè và đồng nghiệp từ những gia đình giàu có xung quanh tôi thì mua đồ ở Chanel hoặc Gucci. Nhưng những người sinh sau năm 2000 có thể sẽ chi tiêu khác chúng tôi”, Monica nói.

Bên cạnh những thương hiệu quốc tế thì nhiều thương hiệu mỹ phẩm, quần áo thời trang mới nổi đều là thương hiệu nội địa. Ví dụ như thương hiệu đang được thanh thiếu niên Trung Quốc ưa chuộng là Urban Revivo, một thương hiệu địa phương ở Quảng Châu.

Yu Mingqian, 21 tuổi sống ở Tru Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có mơ ước được tiêu tiền vào phòng gym, đi du lịch và mua mỹ phẩm cùng bạn bè. Năm nay, Yu đã vay bạn bè và gia đình 70.000 NDT (khoảng 248 triệu đồng) để mở xưởng vẽ tranh dành cho trẻ em, tính phí mỗi học sinh là 3.000 NDT (hơn 10,6 triệu đồng) cho khóa học một năm.

“Tôi đã sở hữu một chiếc túi Coach. Và nếu thu nhập ổn định suôn sẻ, tôi muốn mua một đôi giày Gucci vào năm tới”, Yu nói.

Một cuộc khảo sát do OC&C Strategy Consultants công bố cho thấy trong số 15.500 thanh thiếu niên sinh năm 1998 trở lên thuộc thế hệ gen Z ở 9 quốc gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tiết kiệm ít hơn và chi tiêu nhiều hơn so với những nước khác.

Kiếm ít tiêu nhiều và không ngại nợ nần

Cuộc khảo sát cho biết chi tiêu của thế hệ Z của Trung Quốc chiếm 15% thu nhập hộ gia đình của họ, và chênh lệch 4% so với những gia đình ở Pháp và Đức và 3% với Mỹ và Anh. Mặc dù thu nhập khả dụng hàng tháng trung bình chỉ vào khoảng 3.500 NDT (khoảng 12,4 triệu đồng), nhưng thế hệ gen Z Trung Quốc lại tiêu nhiều hơn số đó, thậm chí là thâm hụt vào cả thu nhập của gia đình.

Trong khi đó, so với thế hệ sinh ra trong giai đoạn đầu của quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, giới trẻ thời đó có ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc dân tộc, điều này đã thúc đẩy nhu cầu đối với các thương hiệu sản phẩm mang phong cách và văn hóa truyền thống trong nước.

Trong một báo cáo được đưa ra, doanh thu của trang phục truyền thống Trung Quốc trước triều đại nhà Thanh vào những năm 1700, đã tăng từ 190 triệu NDT (hơn 675 tỷ đồng) vào năm 2015 lên 4,52 tỷ NDT (hơn 16 nghìn tỷ đồng) vào năm 2019, với một nửa doanh số này được mua bởi thế hệ gen Z của Trung Quốc.

“Tôi đã đến một số quốc gia ở Châu Âu và Châu Mỹ để kinh doanh. Tôi khá bất ngờ về sự phát triển kinh tế ở nước mình. Nhưng mặt khác, áp lực thế chấp ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc là quá lớn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không hạnh phúc cả đời nếu như mua một căn hộ ở Thâm Quyến. Trừ tiền sinh hoạt và tiền thế chấp, còn lại thì không còn dư dả cho việc ăn uống, vui chơi”, Monica Liu cho biết.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào cuối tháng 6, tổng số hóa đơn thẻ tín dụng quá hạn trong hơn 6 tháng đã tăng lên 85,4 tỷ NDT (hơn 30 nghìn tỷ đồng) gấp 10 lần so với 10 năm trước. Và khoảng một nửa số người mắc nợ sinh vào những năm 1990.

“Tôi có những người bạn sở hữu nhiều hoặc thậm chí lên đến hàng chục thẻ tín dụng cùng một lúc, ngoài ra họ cũng vay nhiều khoản vay trực tuyến để sử dụng cho mục đích tiêu dùng của mình”, Yu nói.

(Nguồn: SCMP)