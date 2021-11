Lời nhắn của Kim Lý với Subeo đã chứng minh rằng mối quan hệ giữa bố dượng và con riêng không hẳn lúc nào cũng xấu

Ngày 4/11 vừa qua, Hà Hồ và Kim Lý đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho cặp sinh đôi Leon - Lisa nhân dịp sinh nhật 1 tuổi. Trông suốt lễ thôi nôi, bên cạnh 2 nhân vật chính là cậu ấm, cô chiêu Leon - Lisa thì những hành động ngọt ngào của Kim Lý dành cho bé Subeo cũng được nhiều người tinh tế phát hiện.

Trong khi Hồ Ngọc Hà đang phát biểu cảm ơn mọi người, Kim Lý cũng bận tay bế Leon nhưng ông xã Hà Hồ vẫn không quên quay sang ôm vai Subeo, cúi người hôn vào trán của cậu bé. Hành động ấm áp của Kim Lý đã chứng minh tình cảm chân thành mà anh dành cho Subeo.

Không chỉ dừng lại ở đó, Kim Lý còn viết một bức tâm thư rất dài gửi đến các con trong dịp đặc biệt này. Ông xã Hà Hồ gửi lời cảm ơn đến mọi người đã tham gia vào bữa tiệc, nói về niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được làm cha. Kim Lý cũng chia sẻ thêm rằng Leon là một cậu bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng còn Lisa là nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và rất giống mẹ.

Kim Lý chia sẻ cảm xúc sau buổi tiệc sinh nhật của các con.

Và một điều đặc biệt Kim Lý nhắn gửi đến cậu bé Subeo: "Henry yesterday was not your birthday, but you should know that you are equally as loved. I truly cherish the deeper meaningful conversations we are having now and can't wait to what the future has in store for you"; (tạm dịch: Henry, ngày hôm qua dẫu không phải là sinh nhật của con, nhưng con nên biết rằng các con được ba mẹ yêu thương như nhau. Ba thật sự rất yêu những cuộc trò chuyện sâu sắc mà chúng ta có, nó rất đáng trân trọng. Ba rất chờ đợi tương lại sẽ mang tới điều gì cho con).

Có thể nhận ra rằng với Kim Lý, không có sự phân biệt hay khoảng cách giữa con chung - con riêng. Chính vì thế mà Subeo rất quấn quít với Kim Lý và thường xuyên có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh luôn coi Subeo như con trai của mình. Bằng chứng là anh đã làm những điều giống như một người cha thực sự của Subeo như dạy cậu bé học, cùng nhau đi bơi, đến trường học của Subeo với tư cách phụ huynh,...

Khoảnh khắc tình cảm của cả gia đình.

Nhắc đến mối quan hệ giữa con riêng với bố vợ và mẹ kế, người ta sẽ nghĩ tới những điều không mấy tốt đẹp, nhưng có lẽ nó không đúng với Kim Lý và Subeo. Bằng chứng là dù đều có gia đình riêng của mình nhưng mối quan hệ giữa họ đều rất tốt đẹp. Subeo được ở bên cạnh bố mẹ bất cứ khi nào cậu bé muốn, được học tập và vui chơi theo đúng sở thích của mình.

Không chỉ có hiện tại mà từ lúc hẹn hò với nữ ca sĩ, Kim Lý luôn dành tình cảm đặc biệt cho Subeo. Họ có thể làm bạn với nhau, cùng chơi, trò chuyện, xem phim, tập thể thao. Sự gắn kết giữa cả hai khiến cho giọng ca Cả một trời thương nhớ yên tâm khi chọn đối phương làm bạn đời. Đến nay, nam diễn viên vẫn luôn đối xử tình cảm với cậu con trai lớn như thế. Anh từng nói với người thân rằng, Subeo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình.

Kim Lý luôn dành tình yêu đặc biệt cho Subeo.

Nhờ tình yêu thương của gia đình mà Subeo trở thành một cậu bé rất tình cảm, yêu thương cả 3 người em mới của mình. Cậu bé luôn ra dáng là người anh cả khi tự nấu ăn, chơi đùa và dành nhiều thời gian bên Suchin, Leon và cả Lisa. Từng khoảnh khắc ấy đều khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây.