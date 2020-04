Lời khai ớn lạnh của nhóm đối tượng đua xe, cướp giật khiến hai chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng hy sinh

Ngày 3/4, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tiến hành tổ chức tang lễ cho Đại úy Đ.T.T (SN 1979) và Trung sĩ V.T.T (SN 1997).

Đây là hai cán bộ chiến sĩ thuộc biên chế của đơn vị này vừa hy sinh trong quá trình ngăn chặn nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép.

Khoảng 16h cùng ngày, ban Tang lễ nhận được tin báo từ Công an TP.Đà Nẵng về việc thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ.

Theo đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng bộ Công an ký Quyết định số 2398/QĐ-BCA-X01 thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh Đ.T.T; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng ký Quyết định số 479/QĐ-CATP thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với anh V.T.T.

Rất đông cán bộ, chiến sĩ công an thuộc TP.Đà Nẵng cùng bạn bè, người thân đã đến thăm viếng, tiễn đưa hai chiến sĩ xấu số về với đất.

Đứa con trai mới lớp 3 của Thiếu tá T. vẫn còn ngơ ngác trước nỗi đau quá lớn. Cha em mất rồi, chỉ còn những người đồng đội của cha thay phiên nhau động viên em.

Ở một diễn biến mới nhất, trả lời PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, đây là nỗi đau, mất mát lớn của đơn vị.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid- 19 được thực hiện nghiêm túc, việc người dân đến trực tiếp nơi tổ chức tang lễ để thắp hương, chia buồn với gia đình 2 chiến sĩ vừa hy sinh sẽ được hạn chế.

Nói về công tác đấu tranh, truy xét nhóm đối tượng gây án, Thượng tá Mẫn cho biết, đến thời điểm hiện tại đã bắt được 9 đối tượng có liên quan.

"Đêm 2/4, đơn vị cùng Công an TP.Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ bắt được 8 người. Sáng 3/4, Công an huyện Hòa Vang bắt thêm 1 người nữa", Thượng tá Mẫn nói.

Cũng theo vị Trưởng Công an quận Sơn Trà, bước đầu các đối tượng đã khai nhận một số hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cụ thể, chúng thừa nhận đã tụ tập đông người bất chấp lệnh cấm của cơ quan Nhà nước để tổ chức đua xe trái phép.

"Riêng về hành vi cướp giật, công an đang điều tra thêm. Trước đó, mình nhận được tin báo từ người dân về việc các đối tượng này cướp giật tài sản. Công an đang tìm bị hại để xác minh làm rõ", Thượng tá Phan Minh Mẫn thông tin.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà.

Đặc biệt, vị Thượng tá cũng thuật lại lời khai ớn lạnh của các đối tượng rằng, khi tổ chức đua xe, chúng phát hiện lực lượng công an truy xét nên tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình này, chúng lạng lách, đánh võng tạo nên vụ va chạm giao thông.

"Các đối tượng này khai rằng, khi xe ngã thì lao lên vỉa hè. Chúng ngoái lại và thấy 2 đồng chí công an gặp nạn nhưng vẫn thờ ơ bỏ mặc, chạy trốn. Hậu quả đau lòng đã xảy ra sau đó", Trưởng Công an quận Sơn Trà xót xa.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 2/4, trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường tại quận Sơn Trà.

Dựa trên tin báo của người dân, Công an quận Sơn Trà đã triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thì xảy ra va chạm giao thông. Hậu quả đau lòng xảy ra khiến 2 chiến sĩ hy sinh tại chỗ.

Chân dung 7 đối tượng đua xe trái phép gây nên hậu quả đau lòng.

Sau khi nắm bắt vụ việc, Công an TP.Đà Nẵng cùng công an các quận, huyện đều đồng loạt vào cuộc.

Các cơ quan chức năng trích xuất camera giao thông xác định hành tung của nhóm đối tượng đua xe, cướp giật. Sau khi khoanh vùng được hướng đi của chúng về quận Cẩm Lệ, cảnh sát đã bí mật theo dõi, bắt giữ lần lượt từng đối tượng.

Đó là: Nguyễn Đăng An, SN 2001; Nguyễn Văn Huy, SN 2004; Nguyễn Văn Giang, SN 2003; Nguyễn Văn Cường, SN 1992; Lê Ngọc Cường, SN 1994; Nguyễn Đình Hoàn, SN 2000 và Nguyễn Đình Long, SN 2004. Tất cả cùng trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Ngoài 7 đối tượng nêu trên, Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra với 2 đối tượng khác có liên quan. Bảy đối tượng trên cũng đã bị tạm giữ hình sự.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.