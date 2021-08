Lời khai đối tượng chém gần đứt lìa đầu nam thanh niên tại Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Lê Đăng Tuấn (50 tuổi, trú ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) khai nhận, chiều 1/8, đối tượng đến nhà ông S. (trú tại thị xã Thái Hòa) chơi. Tại đây, Tuấn có xin ông S. 200 nghìn đồng. Giữa Tuấn và ông S. đã quen biết nhau từ trước.

Đối tượng Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Một lúc sau, anh Trần Văn C. và một người khác tới nhà ông S. Trong lúc nói chuyện thì giữa Tuấn và C. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn lấy dao chém 3 nhát liên tiếp vào cổ, bả vai, sườn khiến anh C. tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Từ lời khai ban đầu của Tuấn thì giữa nghi phạm và nạn nhân C. không có mâu thuẫn từ trước.

Anh C. bị chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Thời gian trước khi xảy ra án mạng, Tuấn hay đến nhà ông S. chơi. Mối quan hệ gần gũi với chủ nhà nên Tuấn thường đến và để một con dao giấu đầu giường.

Khi xảy ra mâu thuẫn, tức giận Tuấn đã lấy con dao chém liên tiếp vào người và cổ anh C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Như tin đã đưa, khoảng 15h chiều ngày 1/8 anh Trần Văn C. (31 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn) cùng Tuấn sang nhà anh Trần Văn S. (thuộc khối Chế biến lâm sản 3, thuộc phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) chơi.

Quá trình nói chuyện, giữa Tuấn và anh C. xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã dùng dao chém gần đứt lìa đầu anh C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng vây bắt sau đó.

Sau 2 tiếng đồng hồ xảy ra vụ án mạng, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với các lực lượng truy bắt thành công đối tượng cách hiện trường khoảng 500m.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.