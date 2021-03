Lời khai cô con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu vào giếng nước ở Hòa Bình: Bực tức vì bố chồng thường xuyên mắng chửi, nói xấu

Liên quan đến nghi án mâu thuẫn với gia đình chồng, vợ mua xăng đốt nhà, đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước gia đình, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Ng. (SN 2000) do có liên quan đến hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tẩm xăng đốt nhà do mâu thuẫn với nhà chồng.

Theo đó, vào khoảng 23h40 phút ngày 27/2/2021, tại gia đình ông Nguyễn Văn X., SN 1971, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn xảy ra cháy lớn. Vụ cháy đã thiêu rụi 03 xe máy và 01 máy cắt cỏ (tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng) của nhà ông X..

3 chiếc xe máy bị cháy sau vụ phóng hỏa.

Đồng thời cũng phát hiện tại giếng nước của gia đình gia đình ông X. bốc mùi lạ, có 02 vỏ chai thuốc diệt cỏ (nhãn hiệu Jiafosina 150 SL).

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh điều tra, làm rõ.

Thông qua kết quả khám nghiệm hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên.

Nhiều đồ vật trong nhà bị thiêu rụi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thị Ng. thừa nhận hành vi của mình. Ng. khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020, đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nhà chồng.

Bố chồng của Ng. là ông Nguyễn Văn X. thường xuyên mắng chửi và nói xấu Y. trước mặt khách đến nhà chơi và hàng xóm khiến Y. cảm thấy bị xúc phạm, mất sĩ diện và tự trọng nên đã xin dọn về nhà bố mẹ đẻ để sống.

Trong khoảng thời gian sống với bố mẹ đẻ, ông X. vẫn tiếp tục có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu, trong khi chồng Y. đi làm xa ít về nhà, bản thân thì đang nuôi con nhỏ. Quá bức xúc trước những lời lẽ không hay của bố chồng về mình, Ng. đã nảy sinh ý định trả thù.

Nguyễn Thị Ng. kể lại vào chiều ngày 27/2, chị đã ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu.

Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, chị đã đi đến nhà bố chồng (cách nhà 200m), sau đó đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt rồi trốn về nhà mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, chờ kết quả để khởi tố vụ án./.