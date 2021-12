Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại, đốt xác cô gái 17 tuổi ở Vũng Tàu: Giấu thi thể xuống giếng hoang rồi ở cùng đến khi đầu thú

Sáng 9/12, thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng công an huyện Châu Đức, cho biết Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) - nghi can sát hại cô gái 17 tuổi.



Nghi phạm Trần Thanh Hải khi bị bắt.

Khuya 8/12, Hải gọi điện thoại đến công an địa phương đầu thú và cho biết đang ở trong một chiếc giếng khô cạnh ngôi nhà bỏ hoang tại thôn Quảng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức), cách hiện trường gây án khoảng 200m.

Khi lực lượng chức năng đến nơi cũng phát hiện thi thể cháy đen của chị Đ.T.K.O. (17 tuổi, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), người bị mất tích cùng nghi can Hải vào tối 7/12.

Giếng hoang nơi phát hiện nghi phạm Hải cùng thi thể chị O.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 7/12, chị O. cùng chị Danh Thị Hạnh M. (41 tuổi, trú xã Bàu Chinh) và T.B. (bạn chị M.) đi xe máy đến trước nhà của Trần Thanh Hải thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Hải dùng dao đâm thương tích chị M. và chị O.. Chị M. chạy thoát. Sau đó, Hải đốt xe của chị O., rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị O. cũng mất tích.

Chị M. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng bụng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo và vết máu còn sót lại.