Lời kể người cô ruột của nạn nhân vụ cháy nhà, 8 người chết thảm: Đang nấu cơm dưới tầng trệt, quay lên thấy lửa đã bao trùm

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 8 người tử vong xảy ra tại đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TP.HCM), trong đó có 7 nạn nhân là người trong gia đình, dòng họ, sáng 8/5 thông tin với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện (BV) quận 11 cho biết, sức khỏe của anh Nguyễn Thành Tựu (SN 1981) đã ổn định.

Anh Tựu là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ cháy.

Vùng tay và cẳng chân anh Tựu bị bỏng.

Theo thông tin ghi nhận được, bệnh nhân nhập viện lúc 22h đêm 7/5 trong tình trạng bỏng 5% độ 2 vùng tay và 2 cẳng chân.

Đây là công nhân đang làm việc trong ngôi nhà bị cháy là nơi sản xuất nến. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh cũng phát hiện và tham gia dập lửa.

11h khuya 7/5, người dân vẫn tập trung rất đông ở hiện trường.

Vụ cháy kinh hoàng làm 8 người ra đi khiến người dân sống trong con hẻm 47, đường Lạc Long Quân bàng hoàng. Nhưng đau nhất có lẽ là với người thân của các nạn nhân, đặc biệt là người trực tiếp chứng kiến sự việc.

Lực lượng chức năng dùng rào chắn bảo vệ hiện trường.

Thất thần, cay đắng trước mất mát gia đình quá lớn, bà út, cô ruột của ông Hồ Đình Th. (sinh năm 1978, em rể chủ nhà) cho biết, chiều 7/5 khi sự việc xảy ra, cô đang trong nhà nấu cơm.

Mải tập trung vào việc bếp núc ở tầng trệt, khi quay lên thì lấy lửa đã bao trùm căn nhà.

Xe cấp cứu vào chở thi thể nạn nhân đi.

"Toàn là lửa. Tôi phải kêu con gái lấy mấy chiếc xe máy chạy hết ra ngoài. Lúc đó lửa bùng mạnh lắm. Người dân mấy bên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thể được. Lúc sau thì cứu hỏa đến...

Mấy đứa cháu của tôi ở trên lầu 1 còn tôi ở dưới đất... Chết hết rồi, đau lòng lắm con ơi" - bà Út nghẹn giọng.

Điện bị cắt để phục vụ công tác chữa cháy.

Cũng theo người cô của nạn nhân, vợ của ông Thắng là giáo viên. Chiều hôm qua, người vợ đang dạng học còn con gái học lớp 5 chưa về nhà. Nhờ vậy họ đã may mắn sống sót.

"Giờ nhà tôi cũng chưa biết tính sao, biến cố lớn quá. Chắc là sau khi công an pháp y khám nghiệm thi thể xong, bà con, cô dì chú bác ở dưới quê Đức Huệ, Long An lên, rồi đưa các cháu về quê an táng..." - người nhà các nạn nhân nói.

Người dân xung quanh bàng hoàng sau khi vụ cháy xảy ra.

Với những người sống xung quanh, họ vừa mất đi hàng xóm, vừa có một đêm hoảng loạn khi điện bị cúp phục vụ chữa cháy và nghe tiếng hàng chục xe cấp cứu, cứu hỏa hú lên rợn người.

Cô Lan, người sống sát hiện trường kể, khi đang đứng ở nhà tưới cây thì thấy cột khói bốc lên đen kịt. Sau đó thì nghe tiếng nổ lớn.

Một nhân chứng kể lại lúc phát hiện khói bốc lên cao.

Sợ hãi, người phụ nữ lao đến chỗ phát ra tiếng động thì thấy lửa đã bao trùm.

Nhiều người dân ở gần cho biết, họ chưa từng chứng kiến vụ cháy nào gây thiệt hại về nhân mạng lớn đến vậy.

"Không biết cô giáo dạy học cho các bé trong ngôi nhà là ai. Tội nghiệp, số phận xui rủi quá..." - một người hàng xóm chép miệng xót xa.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm chỉ có 1 lối ra vào.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 7/5/2021 xảy ra vụ cháy nhà ở địa chỉ số 47/58/2 đường Lạc Long Quân (quận 11).

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) CATP đã điều động lực lượng chữa cháy của Công an Quận 11, Quận 10, Tân Bình và Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội Công tác CC&CNCH của Phòng nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt nhưng 8 nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận định ban đầu, của các nạn nhân tử vong do chết ngạt.