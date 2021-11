Lời kể đau xót của mẹ bé gái 15 tuổi bị xâm hại đến sinh con

Ngày 3/11, liên quan đến vụ việc cháu N.T.T.N. (15 tuổi, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) bị xâm hại đến mang thai rồi sinh con, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn - cho biết, Công an huyện chưa nhận được đơn từ gia đình cháu N. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin, thấy vụ việc có dấu hiệu xâm hại người dưới 16 tuổi nên công an huyện đang xác minh, làm rõ.



Cháu N. bên con trai vừa sinh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị V. (41 tuổi, mẹ ruột của N.). cho biết: "Phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường, bụng to, tôi đưa đi khám thì bác sĩ kết luận con đang mang thai đã 5 tháng.



Vì chu kỳ kinh nguyệt cháu N. không đều nên tôi cũng không biết việc cháu mang thai từ sớm. Tháng 9 vừa rồi, cháu N. sinh non một bé trai chỉ nặng 1,4kg và hiện cháu được bà ngoại ở thị trấn Nam Đàn chăm sóc".

Mẹ con cháu N. hiện đang được bà ngoại chăm sóc.

Cháu N. vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như các bạn cùng lứa. Học đến lớp 7 thì cháu nghỉ học. Mẹ của N. làm công nhân ở TP Vinh, bố thì làm nghề sửa xe máy.

Trước đó, như tin đã đưa, cuối tháng 6/2021, thấy con gái 15 tuổi có biểu hiện bất thường, chị V. đưa con đi khám thì sốc khi cầm kết luận con đang mang thai tháng thứ 5.

Người thân nhiều lần gặng hỏi sự tình nhưng cháu N. ấp úng, không trả lời.

Giữa tháng 9/2021, khi cái thai mới hơn 7 tháng thì cháu N. sinh non một bé trai chỉ nặng 1,4kg.

Ông Hồ Viết Sỹ - Chủ tịch UBND xã Nam Anh cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện gia đình cháu N. đã có đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ vào cuộc điều tra vụ việc.