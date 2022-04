Lời kể ám ảnh của người chứng kiến vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi tên cướp điện thoại ở TP.HCM

Những ngày qua, vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi tên cướp điện thoại ở TP.HCM khiến dư luận không ngừng bàng hoàng, xót xa.

Liên quan đến vụ việc, hiện Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng xung quanh hiện trường, trích xuất camera an ninh ở nhiều tuyến đường để phục vụ công tác điều tra.

Camera hành trình của chiếc xe ô tô đi phía sau ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Công an cũng đã mời để lấy lời khai đối với ông Đặng Văn Phong (42 tuổi), là người điều khiển xe lôi tự chế đã xảy ra tai nạn với nữ sinh V. Chiếc xe lôi tự chế là cần câu cơm của gia đình ông Phong đang bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ để làm rõ.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Phong vẫn chưa hết bàng hoàng: "Hai ngày nay tôi cứ ám ảnh hoài. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi không ăn, không ngủ được kể từ khi xảy ra tai nạn đến giờ...

Ông Đặng Văn Phong - người lái xe tự chế trong vụ tai nạn khiến nữ sinh N.T.V. tử vong. (Ảnh: Quang Anh, nguồn: VTC.VN)

Lúc đó, tôi thấy hai thanh niên lái xe máy lướt qua với tốc độ cao, phía sau nghe hô hoán ồn ào. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái lao xe, tông mạnh vào chiếc xe lôi của tôi.

Cô gái nằm bất động dưới đường. Bánh xe trước của tôi bị gãy. Dân gần đó túa ra để hỗ trợ nhưng khi đến gần thì phát hiện cô gái đã... tử vong".

Sau vụ tai nạn, 2 phương tiện đều hư hỏng nặng. Hàng hóa trên xe của ông Phong cũng đổ vương vãi ra mặt đường. Nhiều người đi đường thấy vụ tai nạn đã chạy đến hỗ trợ, tuy nhiên nữ sinh đã tử vong sau đó.

Clip 23 giây nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo cướp giật điện thoại

"Ban đầu tôi nghĩ là đua xe, nhưng sau đó có một anh xe ôm công nghệ chạy đến nói hình như cô gái đuổi theo cướp nên mới xảy ra tai nạn", ông Phong chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết trên tờ VTC, ông cùng gia đình vào TP.HCM lập nghiệp 1 năm. Sau thời gian dịch bệnh, gia đình gặp nhiều khó khăn thì nay lại xảy ra biến cố.

"Tôi thật tâm gửi lời chia buồn đến với gia đình nữ sinh và mong họ sớm vượt qua nỗi đau mất con", nam tài xế bộc bạch với nguồn trên.

Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cũng đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

V. thiệt mạng nghi do đuổi theo 2 kẻ cướp giật trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM) rạng sáng 21/4.

Trước đó, rạng sáng 21/4, nữ sinh viên tên N.T.V. chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Khi tới giao lộ với đường số 3, phường 10 thì xe của nữ sinh này va chạm với một xe máy tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh viên chết tại chỗ. Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên chết do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

