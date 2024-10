Lợi ích của việc đi chân trần mỗi ngày

Một số nghiên cứu chỉ ra ra rằng cởi giày và để chân "tiếp đất" có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng tượng. Việc duy trì một tâm trí, cơ thể và tâm hồn sự trẻ trung có thể dễ dàng hơn và ít tốn thời gian hơn khi bạn đi chân trần trong tự nhiên.

Dưới đây là những lợi ích của việc đi chân trần mỗi ngày:

Củng cố sức mạnh đôi chân

Khi đi chân trần, các cơ nhỏ, gân và dây chằng ở chân phải làm việc nhiều hơn để giữ thăng bằng và tạo độ ổn định, từ đó tăng cường sức mạnh và sự khỏe mạnh của đôi chân.

Ngoài ra, việc đi bộ chân trần cũng có thể giúp ngăn ngừa sự teo cơ ở chân, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương và viêm nhiễm cho chân.

Giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể

Báo Lao động dẫn lời bác sĩ Nguyễn Hoài Thu - Viện y học ứng dụng Việt Nam cho biết, một trong những lợi ích hiệu quả và đáng chú ý của việc đi bộ chân trần là giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Khi tiếp xúc với bề mặt trái đất, các electron tự do sẽ chuyển vào cơ thể chúng ta một cách tự nhiên, từ đó có tác dụng chống oxy hóa và làm chậm hiệu quả của các loại oxy phản ứng (ROS).

Các nghiên cứu cho thấy rằng, stress oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh tật và lão hóa sớm. Vì vậy, việc đi bộ chân trần có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, giúp cơ thể chúng ta hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress oxy hóa.

Chống viêm

Đi bộ chân trần có thể giúp chống lại sự viêm nhiễm trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, đi chân trần có thể ảnh hưởng đến nồng độ của các cytokine, bạch cầu và các hợp chất hóa học khác liên quan đến phản ứng viêm. Điều này có thể giúp giảm sự viêm nhiễm và giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến viêm.

Đi chân trần mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ.

Ngoài ra, việc đi bộ chân trần cũng có thể giúp chống oxy hóa cho cơ thể. Khi da tiếp xúc trực tiếp với bề mặt trái đất, các electron tự do sẽ di chuyển vào cơ thể và tạo ra một môi trường vi mô chống oxy hóa, giúp sửa chữa tổn thương.

Các electron tự do này cũng có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do và giúp chống lại các vấn đề viêm nhiễm một cách hiệu quả. Do đó, việc đi bộ chân trần có thể là một cách tự nhiên và hiệu quả để giảm sự viêm nhiễm trong cơ thể.

Tăng cường chánh niệm

Đi chân trần thúc đẩy chánh niệm và sống trong hiện tại, đây là cách tuyệt vời để cảm nhận môi trường xung quanh và sống trong hiện tại.

Tăng cường cơ bắp chân

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Well And Good cho biết, theo bác sĩ chuyên khoa chân Miguel Cunha, trụ sở tại Manhattan (Mỹ) thì đi chân trần giúp tăng cường cơ bắp chân, và do đó cơ bắp khỏe hơn giúp thúc đẩy tư thế và sự cân bằng tốt hơn cho toàn bộ cơ thể.

Cải thiện tư thế

Đi chân trần tác động lên chân, mắt cá chân và bàn chân theo cách khác với khi mang giày dép, giúp cải thiện sự liên kết và tư thế trên toàn cơ thể. Khi mang giày, người ta có thể không cảm nhận được toàn bộ chuyển động ở bàn chân, do đó, tư thế có thể bị hạn chế.

Tăng cường sự cảm nhận và giữ thăng bằng

Mọi người có thể phát triển kỹ năng cảm nhận về cơ thể của chính mình và giữ thăng bằng bằng cách thường xuyên đi chân trần, điều này rất quan trọng cho sự ổn định và phối hợp. Đi chân trần giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ bị té ngã hoặc vấp ngã khi đi bộ.

Cải thiện lưu thông máu

Đi chân trần tạo áp lực lên lòng bàn chân, giúp tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe nói chung. Mát xa lòng bàn chân liên tục với mặt đất có thể cải thiện lưu thông máu ở chân.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đi bộ chân trần có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi các điện tử tự do di chuyển từ bề mặt Trái đất vào cơ thể, chúng có thể được hấp thụ và giải phóng để hỗ trợ miễn dịch.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mất kết nối giữa bề mặt Trái đất và cơ thể có thể làm gia tăng các bệnh liên quan đến viêm nhiễm và suy yếu hệ thống miễn dịch. Điều này có thể do cơ thể không đủ điện tử tự do sản xuất năng lượng, dẫn đến sự mệt mỏi và suy yếu. Do đó, việc đi bộ chân trần có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

(Tổng hợp)