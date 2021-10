Lợi dụng thông tin sai lệch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Cẩm Thạch về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Cẩm Thạch (tên gọi khác: Trần Thùy, Trần Thùy My), SN 1971, là lao động tự do, cư trú tại số 113B, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Thạch.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Những tổ chức, cá nhân đã bị Nguyễn Thị Cẩm Thạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an; địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại: 091.656.1618) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.