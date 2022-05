Loạt tiêu chí chọn sữa công thức, đồ chơi, quần áo, đồ dùng cho con của mẹ bỉm Giang Ơi, điều quan trọng nhất là phải AN TOÀN cho bé

Sở hữu cho mình loạt thành tích khủng, là hot Vlogger, hot Youtuber, cử nhân ngành Thiết kế và Công nghệ Thời trang tại Đại học Nghệ thuật Bournemouth, Thạc sĩ ngành Marketing Thời trang quốc tế tại Đại học Conventry, top 10 nhân vật truyền cảm hứng do Wechoice Award 2019 bình chọn... Giang Ơi đã lan truyền được nguồn năng lượng tích cực đến với cuộc sống của rất nhiều độc giả.

Cuối năm 2021 vừa qua, Giang Ơi đã chính thức lên chức và trở thành mẹ của một thiên thần bé nhỏ tên Mây. Từ khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa, vlogger rất chăm chỉ cập nhật hành trình làm mẹ của bản thân với các clip chia sẻ nhẹ nhàng, thiết thực nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu thích của khán giả.

Không chỉ Giang Ơi mà với tất cả những ai lần đầu làm mẹ cùng có chung cảm xúc lo lắng, bối rối không biết nên chăm sóc và nuôi dạy con như thế nào. Từ đồ ăn, thức uống, quần áo... của con nên lựa chọn chất liệu, kiểu dáng ra sao... đều trở thành mối bận tâm hàng đầu. Dưới đây là những chia sẻ của Giang Ơi về kinh nghiệm trên hành trình chăm con, hy vọng có thể giúp ích cho các bậc phụ huynh nuôi con nhỏ.

Gia đình đáng yêu của Giang Ơi và anh bạn thân Trị Nguyễn.

- Bé Mây đã đến tuổi ăn dặm chưa? Chị dự định cho con ăn dặm theo phương pháp nào?

Mây hiện đang chuẩn bị ăn dặm bước đầu bằng cháo rây tỉ lệ 1:10. Giang muốn cho con thử ăn cả đồ xay lẫn đồ ăn thô, khuyến khích con làm quen với đa dạng nhiều loại thực phẩm, rồi sau đó con sẽ đưa ra lựa chọn theo sở thích của mình.

- Trước đó, Mây có dùng sữa công thức không? Chị chọn sữa cho bé theo tiêu chí nào?

Hiện tại Mây đang ăn song song sữa mẹ và sữa công thức. Giang chọn sữa cho Mây theo các tiêu chí từ cao đến thấp. Quan trọng nhất là sữa ấy phải phù hợp với khẩu vị và tiêu hoá, thể trạng của con. Sau đó thì đến tiêu chí dinh dưỡng cân bằng, phát triển não bộ và cân nặng ở mức vừa đủ, tuyệt đối không nhồi nhét. Một yếu tố nữa là bổ sung các kháng thể phù hợp để hỗ trợ miễn dịch của con, và cuối cùng là hợp với ngân sách của mẹ, được phân phối chính thức trên thị trường để có nguồn hàng chính hãng ổn định, tránh các nguồn trôi nổi.

- Về việc chọn thực phẩm cho bé, chị ưu tiên mua đồ ở đâu?

Mây chưa chính thức bắt đầu ăn dặm nhưng trước giờ ba mẹ quen đi mua đồ ăn cho gia đình ở đâu thì bây giờ cũng mua cho con từ các nơi ấy. Mẹ sẽ khuyến khích Mây thử đa dạng thực phẩm, nhưng chú trọng ăn nhiều rau củ và trái cây.

Phù hợp với khẩu vị và tiêu hoá, thể trạng của con là yếu tố đầu tiên để Giang Ơi lựa chọn sữa cho bé.

- Về việc chọn đồ chơi cho con, chị ưu tiên đồ chơi có chất liệu hay tính năng như thế nào?

Đồ chơi của con không thiên về một chất liệu gì mà đa dạng để con được trải nghiệm, tăng sự nhận biết với các chất liệu khác nhau: vải, gỗ, giấy, nhựa mềm,… Các loại đồ chơi cũng được lựa chọn theo hướng khuyến khích con thực hiện nhiều hành động khác nhau để chơi: đẩy, xoay, nhấn, vuốt,… Màu sắc cũng được đa dạng hoá để con quan sát, nhưng mẹ cố gắng lựa chọn các món đồ an toàn, không độc hại và không có các thiết kế hay chi tiết dễ gây chấn thương. Một yếu tố cũng rất quan trọng là ba mẹ dành thời gian chơi cùng con, gợi ý cho con nhiều cách chơi khác nhau.

- Về quần áo, chị chọn cho bé chất liệu nào, ưu tiên thiết kế hay kiểu dáng, màu sắc theo lứa tuổi ra sao?

Yếu tố quan trọng nhất đối với Giang là quần áo chất liệu an toàn, không có màu nhuộm độc hại, đường may chun và chỉ may phải gọn gàng tránh thắt vào chân tay con. Sau đó là đến sự thuận tiện khi mẹ mặc đồ cho con. Trước đây hầu hết quần áo của Mây là dạng cài khuy để dễ nằm thay đồ, nhưng giờ Mây biết lật lẫy và sắp tới là ngồi, trườn bò nên có thể mẹ sẽ chọn thêm các loại chui đầu cho tiện. Và cuối cùng là yếu tố thẩm mỹ, mình có con gái nên cũng thích điệu đà một chút.

- Chị có chú trọng về đồ chơi, quần áo, đồ dùng cho con theo màu sắc dành cho bé trai/ bé gái không?

Mây sinh ra là bé gái nên Giang cũng mê những thứ mềm mại như váy, nơ,… Nhưng về màu sắc thì mình chọn tất cả các màu đa dạng. Đến khi con đủ lớn để lựa chọn, con sẽ tự quyết định đồ chơi, quần áo mà con thích chứ mẹ không có định hướng con nên thích màu gì vì giới tính của con là gì.

Giang Ơi khẳng định: ''Đến khi con đủ lớn để lựa chọn, con sẽ tự quyết định đồ chơi, quần áo mà con thích chứ mẹ không có định hướng con nên thích màu gì vì giới tính của con là gì''.

- Về nơi đi chơi, địa điểm du lịch có tiêu chí gì để hợp với con?

Địa điểm du lịch an toàn, dễ di chuyển, thuận tiện ăn uống, có nhiều cơ sở vật chất ưu tiên trẻ em, không quá nóng cũng không quá lạnh là ưu tiên của Giang. Giờ Mây còn khá nhỏ và mỏng manh nên mình cũng phải kỹ càng khi chọn địa điểm, sau này con lớn sẽ càng ngày càng dễ hơn.

- Về các đồ dùng như nôi, cũi, xe đẩy, địu, giường ngủ, bát, thìa ăn dặm...

Quan trọng nhất vẫn là an toàn, chắc chắn, chất liệu lành tính với con. Dụng cụ ăn uống thì phải chịu nhiệt tốt. Nôi cũi phải có thành bao đủ cao, xe đẩy phải đủ vững chắc dù con có nhún nhảy hay nhoài người sang nhiều bên. Địu thì phải có thiết kế hỗ trợ tốt khung xương non trẻ của con, giúp con ngồi đúng tư thế. Khi đạt được những tiêu chí tối quan trọng ấy thì sau đó là đến sự tiện lợi khi ba mẹ sử dụng, có thể là dễ thao lắp, gọn nhẹ, tiện vệ sinh, và hợp túi tiền nữa. Và cuối cùng là mẹ cũng rất mê những món đồ nhìn xinh xắn dễ thương!

- Cảm ơn chị Giang, hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ có ích cho các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn đồ cho các con của mình!

