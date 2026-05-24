Video: Ô tô đánh lái né hàng chục tấm tôn rơi từ xe đầu kéo xuống đường Vành đai 3. (Nguồn: Hung Dam Manh)

Sáng 23/5, một xe đầu kéo đang đi trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội bất ngờ làm rơi hàng chục tấm tôn xuống đường, khiến nhiều tài xế đi sau hoảng hốt đánh lái né tránh.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy tài xế đã kịp chuyển hướng sang làn bên trái để tránh va chạm với số tôn rơi giữa đường. May mắn, vụ việc không gây tai nạn.

Sự cố xảy ra trên tuyến Vành đai 3 trên cao, rất may các tấm tôn không rơi xuống khu vực đường bên dưới, nơi có đông xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.

Từ tình huống trên, các chuyên gia giao thông khuyến cáo người lái xe cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi đi sau xe tải, xe chở vật liệu cồng kềnh để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Đối với tài xế xe chở hàng, việc kiểm tra, chằng buộc hàng hóa chắc chắn trước khi lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ rơi vãi, gây mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.

Cách đây gần 2 tháng, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ việc xe đầu kéo chở hàng làm rơi cuộn thép trên đường Võ Chí Công (phường Cát Lái).

Cụ thể, ngày 2/4, tài xế lái xe đầu kéo chở 3 cuộn thép, mỗi cuộn nặng gần 10 tấn, đi trên đường Võ Chí Công theo hướng cầu vượt Mỹ Thủy đi Nguyễn Văn Linh.

Khi đến khu vực trạm thu phí gần cầu Phú Mỹ, các cuộn thép bất ngờ lao về phía trước cabin rồi rơi xuống khu vực trạm thu phí, làm gãy nhiều trụ thép và hư hỏng một số hạng mục. Sự cố may mắn không gây thương vong về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.