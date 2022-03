Loạt sao Vbiz có động thái gây chú ý sau thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam, riêng Trang Trần nói đúng một câu

Ngay sau Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng, một số nghệ sĩ trong Vbiz cũng nhanh chóng có những chia sẻ sau khi thông tin bà Phương Hằng bị khởi tố được công bố.

Trong đó phải nói tới nam diễn viên Anh Đức - bạn thân Trấn Thành. Anh chia sẻ: "Nãy giờ lướt hoài toàn tin ăn mừng chứ chưa thấy ai tiếc thương, xót xa hết vậy??". Dù không nói rõ chuyện gì nhưng công chúng đều hiểu Anh Đức đang muốn ám chỉ tới thông tin về bà Phương Hằng.

Anh Đức đăng tải dòng trạng thái gây chú ý.

Tiếp theo chính là Trang Trần. Cô chỉ đăng tải đúng một dòng trạng thái ngắn: "Ét-Ô-Ét Ô xy - xi ô" cùng icon cười lớn. Trang Trần cũng là nhân vật được bà Phương Hằng nhắc tới thường xuyên trong các livestream.

Trang Trần chia sẻ rất ngắn.

Ca sĩ Mỹ Lệ viết: "Hổng ấy tối nay đua xe đi bão ăn mừng ngày thiên hạ thái bình? Tin vui nhất trong mùa dịch, mong rằng từ nay không còn tiếng bom đạn nổ bên tai".

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ.

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

