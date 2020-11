Loạt sao rần rần mua sắm tuần qua: Á hậu Tú Anh tậu mỹ phẩm không tiếc tay, cô dâu mới Xoài Non cũng hào hứng vì mua được đồ rẻ bất ngờ

Vừa làm lễ cưới hoành tráng với Xemesis cách đây 2 ngày nhưng cô dâu mới Xoài Non cũng không bỏ qua đợt sale cực khủng tuần qua khi khoe loạt đồ mua từ Shopee mới nhận. Đặc biệt trong đó có một chiếc case Airport với giá 80k "xinh xỉu" 0 - rẻ hơn rất nhiều so với khi cô tham khảo tại thương hiệu H&M có giá 590k. Các bạn có thể tham khảo chiếc case của Xoài Non tại đây.