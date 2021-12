Loạt sản phẩm giảm cân vẫn ngang nhiên bày bán rầm rộ ngoài thị trường mặc dù đã bị xử phạt và thu hồi bởi các cơ quan chức năng do chứa chất cấm

Hàng loạt sản phẩm giảm cân vẫn đang được bày bán rầm rộ bất chấp bị xử phạt và thu hồi

Nhiều người cho rằng, một sản phẩm nào đó khi đang lưu hành ngoài thị trường bỗng bị cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ bị tước giấy phép hoạt động, cấm lưu hành ngoài thị trường. Ví dụ đối với các sản phẩm giảm cân. Thuốc giảm cân, trà, kẹo giảm cân... hiện nay đầy rẫy trên thị trường nếu bị phát hiện chứa chất cấm ở giai đoạn hậu kiểm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi và xử phạt doanh nghiệp. Thế nhưng, có một thực tế là vô số các sản phẩm giảm cân dù đã bị thu hồi sản phẩm, giấy phép, bị xử phạt nhưng hiện vẫn đang được bán đầy rẫy ngoài thị trường.

Cùng điểm qua một số sản phẩm giảm cân như vậy ngay dưới đây:

1. Trà giảm cân Golean detox

Từ đầu tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, Cục An toàn Thực phẩm từng ra quyết định xử phạt và thu hồi sản phẩm trà giảm cân Golean detox vì chứa chất cấm Sibutramine. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng ra thông báo khuyến cáo người dùng không mua và sử dụng sản phẩm này vì phát hiện ngoài Sibutramine, sản phẩm còn có thêm Phenolphthalein.

Thế nhưng, hiện nay, khi lên google tìm kiếm "Trà giảm cân Golean detox", mất chưa đến 1 giây, người tiêu dùng sẽ thấy cho ra 639.000 kết quả. Trong đó, dẫn đầu là loạt hình ảnh quảng cáo trà giảm cân Golean detox. Đáng nói, trang web của sản phẩm mang tên goleandetox.com cũng vẫn hiện ở vị trí số 1 trên google.

Trên Facebook cũng tương tự. Chỉ cần đánh từ khóa "Trà giảm cân Golean detox", bạn sẽ thấy hiện nguyên một trang bán sản phẩm này với lượng người thích đông đảo, bài đăng vẫn cập nhật đều đặn. Thậm chí trên ảnh bìa của trang facebook này còn treo giấy chứng nhận thương hiệu uy tín, lấy lòng tin của người tiêu dùng.

2. Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva và Eva Slim Colagen

Vào tháng 2/2020, Cục An toàn thực phẩm ra quyết định số thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 7 sản phẩm của Công ty dược phẩm Quốc tế BML, trong đó có viên giảm cân Giáng Ngọc Eva và Eva Slim Colagen vì chứa Sibutramin và Sildenafil, gây nhiều tác hại với người dùng.

Thế nhưng, hiện nay tuy không xuất hiện quảng cáo nhiều nhưng sản phẩm mang tên "Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva" vẫn được lưu hành ở rất nhiều các nhà thuốc trên toàn quốc. Tìm kiếm trên google và loạt nhà thuốc đang lưu hành sản phẩm này sẽ hiện ra. Trên một số trang web bán hàng, sản phẩm cũng vẫn trong tình trạng còn hàng như không có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên, viên uống giảm cân Eva Slim Colagen cũng không ngoại lệ khi vẫn được bán đầy rẫy trên các nhà thuốc và trang web bán hàng.

3. Trà thảo mộc Vy&Tea

Vào tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi lô Trà thảo mộc Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất cấm Sibutramine và Phenolphthaleine.

Nhưng có vẻ như sản phẩm chỉ bị thu hồi đúng lô có chứa chất cấm. Còn lại, ngoài thị trường hiện nay, trà thảo mộc Vy&Tea vẫn được bán công khai bình thường. Tìm kiếm trên google, hàng loạt kết quả quảng cáo sản phẩm vẫn hiện ra nhanh chóng.

Trong khi đó, ở trên Facebook, một nhóm chuyên bán trà thảo mộc Vy&Tea với 3.000 thành viên vẫn hoạt động sôi nổi mỗi ngày.

4. Trà giảm cân Hoa Sâm Đất

Tháng 8/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thu hồi sản phẩm giảm cân trà thảo mộc Hoa Sâm Đất của công ty Hoàng ZN vì có chứa chất cấm Sibutramine. Sản phẩm được quảng cáo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như giảm béo từ bên trong, thải độc gan, đẹp da, phòng chống đột quỵ và ung thư...

Thế nhưng, khi thử tìm kiếm sản phẩm còn được bán không, google đọc ra loạt kết quả quảng cáo sản phẩm khiến người xem ngỡ ngàng. Trà giảm cân Hoa Sâm Đất được quảng cáo bán hàng công khai, thậm chí một nhóm bán hàng công khai rầm rộ trên facebook với 1.500 thành viên.

5. Thuốc tăng, giảm cân Đông y Tiến Hạnh



Tháng 6/2018 Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Việt Đông và Nguyễn Thị Bình về tội "vi phạm quy định về sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm". 2 đối tượng này đã sản xuất hàng nghìn gói thuốc giảm cân Đông y Tiến Hạnh bằng bột ngô, gạo nếp và chất cấm Sibutramine, còn chất cấm trong sản phẩm tăng cân được cho vào là Cinnarizine.

Thế nhưng, sản phẩm vẫn được bán đầy rẫy ngoài thị trường. Mất 0,4 giây tìm kiếm trên google, thuốc tăng, giảm cân Đông y Tiến Hạnh cho ra đến 19.300.000 kết quả. Lướt nhẹ trang đầu chỉ toàn quảng cáo cho sản phẩm của thương hiệu này.

Trên Facebook thì càng bạt ngàn những trang bán hàng, những nhóm công khai, có nhóm đến 12.000 thành viên mang tên "giảm cân Tiến Hạnh", thậm chí "Hội Những Người Dùng Giảm Cân Tiến Hạnh" có đến tận 17.000 thành viên. Đội ngũ bán hàng, quảng cáo sản phẩm rầm rộ hàng ngày hàng giờ, mọi lúc mọi nơi vẫn diễn ra như chưa từng hay tin sản phẩm có chứa chất cấm.

6. Trà giảm cân Cường Anh

Vào tháng 6/2018, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) đưa ra thông báo các sản phẩm viên uống tăng, giảm cân Cường Anh có chứa chất cấm Sibutramine và Dexamethasone.

Chưa kể, vào tháng 9/2018, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 71/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic vì sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng Trà Slim Cường Anh nhưng không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thế nhưng, khi tìm kiếm sản phẩm để xem đang nơi chốn nào thì người tiêu dùng vẫn thấy chình ình nguyên một mớ được quảng cáo rầm rộ trên mạng cũng như mạng xã hội Facebook.

Vì sao sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm vẫn được lưu thông ngoài thị trường?

Ông Nguyễn Thanh Phong cho hay, bên cạnh các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì cũng xuất hiện không ít tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng sai phạm, bất chấp quy định của pháp luật.

Không thiếu những doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng vào thực phẩm chức năng các chất chỉ được làm thuốc, phải được kê đơn của bác sĩ gây ra nhiều nguy hại cho người dùng, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng sản phẩm.

Cục An toàn Thực phẩm liên tục yêu cầu các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm chức năng; kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự, đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp sau khi vi phạm, bị xử phạt, thu hồi sản phẩm vẫn không dừng lại những hành động trái pháp luật, tiếp tục đưa sản phẩm chất lượng kém đến tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng không tìm hiểu kỹ thì nguy cơ mua dùng sản phẩm có chất cấm là chuyện có thể xảy ra.

Do đó, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo: "Người tiêu dùng tuyệt đối không mua những sản phẩm giảm cân đã bị thu hồi, được cảnh báo có chứa chất cấm, không có đầy đủ giấy tờ chứng nhận an toàn thực phẩm. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát như hàng xách tay, những loại được bán và quảng cáo tràn lan trên các website và mạng xã hội cũng tuyệt đối tránh mua để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân".

Ngoài ra, người dân cũng nên thường xuyên cập nhật thông tin trên báo đài, các phương tiện truyền thông chính thống để biết sản phẩm giảm cân hay bất cứ thực phẩm chức năng nào mà mình định mua có nằm trong danh mục bị thu hồi vì chứa chất cấm, không có giấy phép hay quảng cáo thổi phồng quá mức hay không, tránh tiền mất tật mang.

https://afamily.vn/loat-san-pham-giam-can-van-ngang-nhien-bay-ban-ram-ro-ngoai-thi-truong-mac-du-da-bi-xu-phat-va-thu-hoi-boi-cac-co-quan-chuc-nang-do-chua-chat-cam-20211215123320008.chn