Loạt sản phẩm giảm cân "ngậm" đầy chất cấm khiến hỏng gan, suy thận: Hội chị em muốn đường cong chữ S nhất định phải "kiềng mặt"

Cận Tết, chị em phụ nữ lại nô nức đi làm đẹp. Từ việc chăm sóc da đến body đều được chúng ta chú trọng. Để có cơ thể chữ S, để giảm cân nhanh và có vòng eo thon gọn hơn, không ít người tìm đến những những loại trà, thuốc, kẹo giảm cân... nói chung là các sản phẩm giảm cân.



Thế nhưng, thực tế cũng cho thấy, vô vàn các sản phẩm giảm cân dù ở dạng nào đi chăng nữa cũng đã có nhiều loại bị cơ quan chức năng thu hồi vì chứa chất cấm làm hỏng gan, suy thận, cực nguy hiểm cho sức khỏe của người dùng.

Nếu chị em đang có ý định dùng bất cứ sản phẩm giảm cân nào thì hãy xem xét lựa chọn kỹ, và tất nhiên là loại bỏ loạt sản phẩm sau ra khỏi lựa chọn của mình. Chúng đều là những sản phẩm có chứa chất cấm và bị thu hồi bởi các cơ quan chức năng:

Một loạt sản phẩm giảm cân, chăm sóc sức khỏe đã bị thu hồi và cảnh báo vì chứa chất cấm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục linh Collagen

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được văn bản của Viện Dinh dưỡng báo cáo kết quả mẫu giám sát phát hiện chất cấm Sibutramine trong mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục linh Collagen.

Sản phẩm này được được đóng gói thành viên nang, được phân phối bởi Công ty Sao Viet IMEC (địa chỉ ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo thông tin trên bao bì, thực phẩm này được sản xuất tại Hồng Kông.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.

Trà giảm cân Golean detox và viên uống giảm cân Weight Loss

Cục An toàn thực phẩm đưa ra quyết định xử phạt 160 triệu đồng Công ty TNHH Mat Xi S.G, địa chỉ J29 đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vì hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất các lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm mà có ít nhất 1 trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (chỉ tiêu sibutramine) không phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm số 01/2018/TCSP-MATXI S.G ngày 10/5/2018 (dương tính: Sibutramine).

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng ra thông báo và "khuyên" người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Golean Detox vì có chứa 2 chất cấm nguy hiểm đến sức khỏe, đó là Sibutramine và Phenolphthalein.

Ngoài Golean Detox, Cơ quan Hải quan Đài Loan cũng đưa lệnh cấm nhập khẩu Weight Loss của Công ty Matxi S.G nói trên vì có chứa chất cấm Sibutramine.

Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva và Eva Slim Colagen

Cục An toàn thực phẩm ra quyết định số thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 7 sản phẩm của Công ty dược phẩm Quốc tế BML, trong đó có viên giảm cân Giáng Ngọc Eva và Eva Slim Colagen.

Nguyên nhân bởi, 2 sản phẩm này có chứa các chất không phù hợp với Bản công bố sản phẩm đã đăng ký với Cục An toàn thực phẩm. Cụ thể, sản phẩm có chứa Sibutramin và Sildenafil, gây nhiều tác hại với người dùng.

MONE Macha Cocoa

Cuối năm 2020, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng sản phẩm giảm béo MONE Macha Cocoa. Nguyên nhân bởi trước đó, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) gửi thông tin cảnh báo về việc sản phẩm giảm béo MONE Cocoa có chứa Sibutramine.

Sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) rà soát lại và phát hiện từ 1/1/2015 đến nay, sản phẩm này chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng MONE Macha Cocoa và thông báo với cơ quan chức năng gần nhất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có bán sản phẩm này.

Health- Belief- Effective Detox Slimming Capsules

Cuối tháng 11/2019, Cục An toàn thực phẩm thông báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health – Belief – Effective Detox Slimming Capsules của công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Y-D Hitech có chất cấm Sibutramin. Đây là một trong những kết quả được ghi nhận từ thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc lấy mẫu giám sát chủ động mối nguy an toàn thực phẩm.

Trà thảo mộc Vy&Tea

Vào tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi lô Trà thảo mộc Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất cấm. Lô hàng của Công ty Hà Vy ở Bình Phước, bị phát hiện có chất Sibutramine và Phenolphthaleine - hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Đại sứ quán Hàn Quốc, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra công ty này. Lô hàng bị dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ.

Trà giảm cân Hoa Sâm Đất

Tháng 8/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thu hồi sản phẩm giảm cân trà thảo mộc Hoa Sâm Đất của công ty Hoàng ZN vì có chứa chất cấm Sibutramine. Sản phẩm được quảng cáo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như giảm béo từ bên trong, thải độc gan, đẹp da, phòng chống đột quỵ và ung thư...

Thuốc giảm cân Đông Y gia truyền họ Nguyễn

Tháng 6/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn bộ thuốc giảm cân an toàn Đông y họ Nguyễn do chưa được cấp phép đầy đủ điều kiện lưu hành, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Thành phần trên bao bì mập mờ, không rõ ràng về định lượng.

Thuốc tăng, giảm cân Đông y Tiến Hạnh

Tháng 6/2018 Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Việt Đông và Nguyễn Thị Bình về tội "vi phạm quy định về sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm". 2 đối tượng này đã sản xuất hàng nghìn gói thuốc giảm cân Đông y Tiến Hạnh bằng bột ngô, gạo nếp và chất cấm Sibutramine. Phát hiện chất cấm trong sản xuất tăng cân là Cinnarizine gây đau vùng thượng vị, uống sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày và có thể gây ngủ gà ngủ gật. Dùng dài ngày cho người cao tuổi có thể xuất hiện triệu chứng loạn áp, trầm cảm.

Trà giảm cân mang nhãn hiệu Cường Anh

Cũng vào tháng 6/2018, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) đưa ra thông báo các sản phẩm viên uống tăng, giảm cân Cường Anh có chứa chất cấm Sibutramine và Dexamethasone.

Sản phẩm giảm cân 365 SKINNY High Intensity

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng sản phẩm 365 SKINNY High Intensity, một sản phẩm được quảng cáo để giảm cân vì chứa chất cấm sibutramine. Đáng nói, hiện, sản phẩm đang được bán trên nhiều trang web thương mại điện tử khác nhau, tại nhiều quốc gia, và các hệ thống bán lẻ... Do đó, người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng.

Loạt sản phẩm giảm cân, detox được cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) cảnh báo

Sản phẩm Clinic K, thành phần ghi trên nhãn Clinical Weight-loss Formula, bào chế dưới dạng viên, không rõ nhà sản xuất, quốc gia. Sản phẩm bị phát hiện có chứa Sibutramine.

Sản phẩm RO Slim Booster được đóng dạng hộp, không rõ thông tin nhà sản xuất. Sản phẩm bị phát hiện có chứa Sibutramine.

Sản phẩm Rozell Detox, nhà sản xuất VellyGold Beauty (0024 81009-H) No38A, Jalan PSK 8 Pusat Perdagangan Seri Kembangan 43300 Selangor. Sản phẩm bị phát hiện có chứa Sennoside.

Sản phẩm Serifa Beauty Solidmolid, nhà phân phối SERIFA BEAUTY Serifa Beauty&Health LG-10A MBE (Suite 888), Setapak Sentral Mall, 67 Jalan Taman Ibu Kota, 53300 Kuala Lumpu. Sản phẩm cũng bị phát hiện có chứa Sibutramine.

Sản phẩm LKS Coffee đóng dạng gói, không có thông tin nhà sản xuất, cũng bị thu hồi do chứa chất Sibutramine.

Coco Curv được bào chế dạng gói bột; không có thông tin về nhà sản xuất; lý do thu hồi là do sản phẩm có chất Sibutramine 14,92 mg/gói.

Choco Fit được bào chế dạng gói; nhà sản xuất Body Perfector Resources P.O Box 6243, Persiaran Dato Menteri, 40000 Shah Alam, Selangor; lý do thu hồi là do sản phẩm có chất Sibutramine.

Nutriline Cleansline: Bào chế dạng gói 10 g; phân phối bởi Nutriline Wellness S Bhd. (nhà buôn), Nutriline Concept Sdn. Bhd. (nhà bán lẻ); lý do thu hồi là do sản phẩm có chất Sennosides 11,84 mg/gói, 8,29 mg/gói.

Wholly Fitz "PASSION LEMON TEA" withGuarana Powder and Hoodia Gordonii Extract: Bào chế dạng gói 15 g; không có thông tin về nhà sản xuất; lý do thu hồi là do sản phẩm có Sibutramine 14,62 mg/gói và 13,14 mg/gói.

Nutriline Thinsline: Bào chế dạng gói bột 15g; nhà sản xuất Nutriline Concept Sdn. Bhd; lý do thu hồi là do sản phẩm có chất Sibutramine 14 mg/gói, 11,12 mg/gói.

Kimiso Dark Chocolate: Bào chế dạng gói 15 g; không có thông tin về nhà sản xuất; lý do thu hồi là do sản phẩm có chất Sibutramine 1,44 mg/gói và chất Diphenhydra mine 8,44 mg/gói.

Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát nội bộ, cho thấy các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam. Mặc dù vậy, không loại trừ việc sản phẩm đến tay người tiêu dùng qua dạng hàng xách tay vốn đang rất phổ biến tại nước ta.

Dùng phải sản phẩm chứa chất cấm, hỏng gan, suy thận là hệ lụy trước mắt

Có thể nói, thị trường sản phẩm giảm cân hiện nay ngày càng đa dạng, phong phú, từ trà đến thuốc, kẹo giảm cân. Đáng nói, hầu hết các sản phẩm này đều được phát hiện chứa chất cấm gây hỏng gan, suy thận ở công đoạn hậu kiểm. Do đó, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng. Nhất là với những sản phẩm giảm cân như trên từng bị phanh phui có chứa chất cấm, tuyệt đối không được dùng. Khi sử dụng bất cứ sản phẩm giảm cân nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ qua các phương tiện truyền thông thay vì chỉ nghe và tin một phía từ nhà sản xuất, người bán hàng...

Giới chuyên gia nhận định, Sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn nhưng sau khi xuất hiện những trường hợp tử vong do tim mạch có liên quan, chất này đã bị cấm sử dụng từ tháng 10/2010. Chất này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp, làm gia tăng trung bình huyết áp tâm thu và tâm trương khoảng 1-3 mmHg, nhịp tim tăng khoảng 4-5 nhịp mỗi phút, có thể gây rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và nguy hiểm hơn là có thể gây ngừng tim, đột quỵ.

Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, thường dùng để đo độ pH. Phenolphtalein từng được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng, nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục thuốc nhuận tràng vì những lo ngại về khả năng gây ung thư.

Sildenafil cũng là chất cấm vì gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe. Khi sử dụng tùy tiện, Sildenafil có thể gây chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng dương vật.

Khi sử dụng bất cứ sản phẩm giảm cân nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ qua các phương tiện truyền thông thay vì chỉ nghe và tin một phía từ nhà sản xuất, người bán hàng...



Hoạt chất Cinnarizine có thể gây đau vùng thượng vị, uống sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày và có thể gây ngủ gà, ngủ gật. Dùng dài ngày cho người cao tuổi có thể gây tăng hoặc xuất hiện triệu chứng loạn áp và đôi khi kết hợp với chứng trầm cảm. Khi dùng liều cao cho người bị bệnh giảm huyết áp có thể gây giảm áp lực máu.

Dexamethasone ược dùng để chữa trị rối loạn cương dương nhưng phải có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. Sử dụng tùy tiện có thể làm xáo trộn nhiệm vụ của một số bộ phận trong cơ thể. Khi bị tiếp nhiễm dài hạn, con người có thể bị loét dạ dày, xuất huyết đường ruột, loãng xương, tăng huyết áp...

Sennoside là tân dược dùng trong các thuốc có tính nhuận tràng, chỉ định dùng theo đơn.

Diphenhydra mine cũng là một loại tân dược, không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm chức năng.