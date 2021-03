Loạt phim về phụ nữ không thể bỏ qua trên dịch vụ Truyền hình FPT trong tháng 3

Miss Bala - Quý cô Bala

Miss Bala là bộ phim thuộc thể loại hành động của Mỹ. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Catherine Hardwicke, bàn tay đã làm nên sự thành công của siêu phẩm Twilight: Chạng Vạng (2008).

Miss Bala xoay quanh chuyên gia trang điểm Gloria (Gina Rodriguez thủ vai). Cô là người Mỹ gốc gốc Mexico. Trong chuyến về thăm cô bạn thân Suzu tại thành phố Tijuana, quê hương Gloria, một vụ nổ súng kinh hoàng diễn ra kéo cả hai rơi vào cảnh hỗn loạn.Trong quá trình giải cứu bạn thân, Gloria chạm mặt với thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen Lino (Ismael Cruz Córdova). Cô bị bắt giam và bắt đầu bị cuốn vào thế giới tội phạm xuyên biên giới. Quyết tâm bỏ trốn, Gloria giờ đây phải "chơi" một ván bài cam go, không chỉ để thoát khỏi bàn tay của băng đảng mafia mà còn thoát khỏi sự nghi ngờ từ các đặc vụ của Cơ quan Bài trừ Ma túy (DEA).

Được làm lại từ bộ phim Mexico cùng tên từ năm 2011, phiên bản mới của Miss Bala khắc họa nội lực mạnh mẽ của Gloria. Từ một người chỉ quen cầm cọ trang điểm, cô trở nên can đảm và sẵn sàng chiến đấu quyết liệt để sinh tồn và bảo vệ những người thân yêu. Miss Bala thuộc chùm phim Sức Mạnh Phụ Nữ trình chiếu trên kênh FOX Movies (vị trí kênh: 17) của Truyền hình FPT. Phim lên sóng tối Chủ Nhật hằng tuần trong tháng 3 vào lúc 20 giờ 10.

East Side Sushi - Sushi phương Đông

Nếu Miss Bala khắc họa hình ảnh người phụ nữ đầy quyết liệt với vũ khí và súng ống, bộ phim East Side Sushi lại mô tả một khía cạnh khác của sự mạnh mẽ nơi phái nữ. Bộ phim của đạo diễn, kiêm nhà văn Anthony Lucero xoay quanh câu chuyện của bà mẹ đơn thân Juana (Diana Elizabeth Torres) trong hành trình theo đuổi đam mê trở thành đầu bếp sushi chuyên nghiệp.

Trước khi bước chân vào nghề bếp, Juana phụ cha bán hàng trái cây, chăm con nhỏ và làm thêm tại một phòng tập thể dục ở Oakland. Một biến cố bất ngờ khiến cô thử vận may ở một tiệm sushi gần nhà. Mặc dù vấp phải sự ngờ vực của bà chủ Yoshida (Miyoko Sakatani) và sự phản đối của cha mình (Rodrigo Duarte Clark), thế nhưng Juana không hề nản lòng. Cô tiếp tục theo đuổi và nhanh chóng chứng minh được năng lực, phủ nhận định kiến "không phải đàn ông cũng không phải người Nhật" của những kẻ xung quanh.

Ngoài nội dung về nữ quyền đáng chú ý, bộ phim còn được giới phê bình khen ngợi như một bộ phim về ẩm thực tuyệt đẹp. Dưới bàn tay của đạo diễn Anthony, các cảnh quay trong East Side Sushi được thực hiện tỉ mỉ và đầy nghệ thuật. Ở những phân đoạn Juana làm ra những miếng nigiri cá ngừ bằng tay, hay cuộn những cuốn maki trên mành trúc makisu, bộ phim khiến khán giả nhớ đến tác phẩm kinh điển Jiro Dreams of Sushi (Giấc mơ sushi của ông Jiro).

Bộ phim được khán giả đánh giá cao với số điểm 7.1 trên imdb và 83% trên trang Rotten Tomatoes. East Side Sushi sẽ ra mắt khán giả vào 19 giờ ngày 28/03, trên kênh FOX Family Movies (vị trí kênh: 20) của Truyền hình FPT.

Genius: Aretha - Thiên tài Aretha

Genius là chuỗi phim tài liệu nổi tiếng của kênh Nat Geo. Ở mỗi mùa, bộ phim tập trung khắc họa lại chân dung một nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với công chúng. Trong phần mới nhất, Genius có nội dung phim xoay quanh Aretha Louise Franklin, nữ danh ca da màu, người được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc soul" của Mỹ.

Được biết đến là người đầu tiên phổ biến những tinh hoa của lối hát Gospel vào trong nhạc đại chúng, Aretha Franklin là huyền thoại có một không hai trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Bà với ca khúc Respect đã tiên phong trong phong trào đấu tranh nữ quyền thông qua âm nhạc. Aretha có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhiều ca sĩ hậu bối như Whitney Houston, Mariah Carey và Céline Dion…

Qua tài năng diễn xuất của nữ diễn viên hai lần được đề cử giải Oscar Cynthia Erivo, cuộc đời đầy thăng trầm và nhiều bi kịch của danh ca Aretha sẽ được tái hiện trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, những bản hit lớn nhất của bà một thời, như "I Never Loved a Man", "Don't Play That Song" và "Save Me"... cũng sẽ được Erivo sẽ làm sống lại trong tập phim này.

Bộ phim Genius: Aretha sẽ được trình chiếu lần đầu tiên trên kênh Nat Geo (vị trí kênh: 50), song song với Mỹ, bắt đầu từ ngày 22/03 vào lúc 20 giờ 10.

FOX Movies, FOX Family Movies và Nat Geo là 3 trong số 49 kênh truyền hình quốc tế được khai thác trên Truyền hình FPT, đơn vị sở hữu nhiều kênh quốc tế nhất trong mảng dịch vụ IPTV tại Việt Nam. Truyền hình FPT hiện sở hữu gần 200 kênh sóng, trong đó có 70 kênh chất lượng chuẩn HD. Năm 2021, đơn vị giới thiệu gói kênh mới, duy nhất mang tên MAXY. Nằm trong lộ trình nâng cấp toàn diện, tổng thể về sản phẩm và nội dung của Truyền hình FPT, gói kênh MAXY đã được tự động nâng cấp từ ngày 6/2/2021.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website truyenhinh.fpt.vn hoặc facebook.com/truyenhinhfpt; hoặc liên hệ hotline 19006600.