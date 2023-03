Loạt phim Hàn từng nhận điểm tuyệt đối từ giới phê bình quốc tế

Thật không dễ để một dự án phim Hàn có thể "lọt vào mắt xanh" của giới chuyên môn quốc tế. Tuy vậy, đã có không ít dự án nhận được đánh giá cao trên các chuyên trang, thậm chí được trang đánh giá Rotten Tomatoes cho điểm tuyệt đối (ở đây cụ thể là tỷ lệ "độ tươi", độ yêu thích của nhà phê bình).

Dưới đây là một số phim tiêu biểu của Hàn Quốc nhận được tỉ lệ yêu thích tuyệt đối từ giới phê bình quốc tế.

The Glory

Tính đến hiện tại, The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận là dự án phim dài tập hiếm hoi của Hàn Quốc đang giữ vững mức điểm 100% "cà tươi" sau 2 phần. Câu chuyện báo thù của nữ chính Dong Eun (Song Hye Kyo) được đánh giá trọn vẹn, đỉnh cao từ đầu đến đuôi, và sáng giá nhất là ở dàn diễn viên xuất sắc, có tính cách và đất diễn không thua kém nhau.

Seoul Station

Thế giới phim xác sống của Train to Busan có 3 phần phim, thế nhưng dự án được giới chuyên môn quốc tế ưu ái nhất lại là phần tiền truyện hoạt hình. Seoul Station (Khởi Nguồn Đại Dịch) có thể kém tiếng hơn so với 2 bom tấn chiếu rạp của Gong Yoo và Kang Dong Won, thế nhưng lại được đánh giá cao. Phim lấy bối cảnh trước sự kiện trong Train to Busan, khi trạm tàu Seoul bị dịch zombie tấn công. Một cô gái trẻ tên Hye Sun lên đường thoát khỏi xác sống, cũng như tìm lại cha và bạn trai của mình.

The Age of Shadows

Tuy huyền thoại Train to Busan không thể đạt điểm tuyệt đối nhưng tài tử Gong Yoo vẫn có một dự án khác lập được thành tích này. Ra mắt vào năm 2016, The Age of Shadows (Thời Kỳ Đen Tối) đã nhận được tình cảm từ giới phê bình dù bối cảnh phần lớn xảy ra trên một chuyến tàu hỏa. Phim quy tụ dàn sao khủng, từ Song Kang Ho đến Han Ji Min và cả vai trò khách mời của Lee Byung Hun, song vẫn thể hiện được chất lượng đến từ kịch bản.

Poetry

Ngay khi ra mắt vào năm 2010, Poetry - Thi Ca đã được chọn để tranh giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes. Phim kể về một người phụ nữ ở tuổi "xế chiều" nảy sinh đam mê với thơ văn trong khi đang chống chọi với căn bệnh Alzheimer. Không chỉ là chuẩn mực trong cách xây dựng kịch bản phim của điện ảnh Hàn, Poetry còn giúp nữ chính Yoon Jeong Hee đạt giải Ảnh hậu tại Rồng Xanh và Đại Chung.

A Bittersweet Life

Thành công của A Bittersweet Life (Ngọt Đắng Cuộc Đời) vượt ra khỏi Hàn Quốc vào thời điểm phim ra mắt. Dự án có Lee Byung Hun đóng chính được trình chiếu tại LHP Cannes, đồng thời giúp anh được đề cử Nam chính tại nhiều giải lớn như Đại Chung, Rồng Xanh... Phim khiến truyền thông quốc tế vô cùng thích thú, trong đó trang Variety gọi đây là "thành công của dòng phim noir" với chất liệu, cốt truyện được xây dựng chắc tay.

The Call

Sự trở lại của Park Shin Hye với thể loại phim kinh dị đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. The Call (Cuộc Gọi) khai thác yếu tố dòng thời gian song song, kể về 2 cô gái ở 2 thời đại khác nhau cùng liên lạc qua một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng có sự chuyển biến bất ngờ, khiến người xem phải "thót tim". Bên cạnh sự tiến bộ của Park Shin Hye thì diễn xuất đỉnh cao của bạn diễn Jeon Jong Seo cũng trở thành điểm sáng.

Thực chất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có không ít dự án được chấm điểm 100% "cà tươi", phải kể đến như All of Us Are Dead (Trường Học Xác Sống), Pachinko của Lee Min Ho, hiện tượng Trò Chơi Con Mực,... Thế nhưng theo thời gian, những phim này đều bị giảm điểm đáng tiếc.

Những phim dài tập như All of Us Are Dead...

... hay Trò Chơi Con Mực đều từng đạt 100% nhưng đã tụt điểm về sau

Nguồn: Soompi