Loạt phim Hàn bị phạt nặng: Ji Chang Wook khỏa thân đánh nhau, Kim Soo Hyun để bạn diễn “đụng chạm”, văng tục

Không còn những bộ phim truyền hình đi theo mô tip lâm li bi đát, màn ảnh xứ Hàn đã có một bước chuyển đầy táo bạo khi sẵn sàng khai thác những yếu tố nhạy cảm vào trong phim để thu hút khán giả. Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà đài từ Trung ương đến đài cáp, nhiều nhà sản xuất sẵn sàng thêm thắt nhiều chi tiết "nóng" như cảnh ân ái, văng tục, bạo lực, khỏa thân,... tuy nhiên đây lại là lý do khiến cho không ít bộ phim nhạy cảm tới mức bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc lên tiếng phạt nặng.

Điên thì có sao

Những ngày vừa qua, mạng xã hội không ngừng bàn tán với thông tin bộ phim Điên thì có sao của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đóng chính bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (Viết tắt: KCSC) đưa thông báo xử phạt vì nội dung phim không đúng với quy tắc chuẩn mực.

Theo đó, phía Ủy ban Xử lý Phát thanh của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp và trình bày ý kiến phạt thật nặng bộ phim Điên thì có sao. Phía Ủy ban cho rằng bộ phim đã sử dụng những từ thô tục của bộ phận sinh dục trong phim, đây được xem là hành vi quấy rối tình dục khi những từ ngữ lăng mạ được thể hiện rất rõ bằng tiếng bíp trong nhiều tập phim.

Điên thì có sao được cho là bộ phim sử dụng rất nhiều từ ngữ nhạy cảm trên màn ảnh xứ Hàn.

Người đứng đầu của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc giải thích lý do cho quyết định này là vì việc nhân vật nữ Moon Young (Seo Ye Ji) sử dụng quá nhiều ngôn từ tục tĩu trong khung giờ vàng, ảnh hưởng rất lớn đến đối tượng vị thành niên, nhất là những từ ngữ đề cập đến bộ phận sinh dục.

Thế giới hôn nhân

Thế giới hôn nhân đang giữ kỷ lục là bộ phim truyền hình có rating cao nhất đối với đài truyền hình cáp từ trước đến nay. Tuy nhiên bộ phim này cũng dính phải lùm xùm với phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc vì có quá nhiều cảnh bạo lực, gây phản cảm.

Theo quan điểm của cơ quan kiểm duyệt, các sản phẩm phát hành trên tivi, đặc biệt là phim ảnh luôn phải đề cao tính bình quyền giữa nam và nữ. Phía KCSC cho rằng bộ phim Thế giới hôn nhân đã bị gán nhãn 19+, nhưng hai phân đoạn Tae Oh (Park Hae Joon) đánh vợ Sun Woo (Kim Hee Ae) hay cảnh nhân viên "gạ tình" bị cho là quá suy đồi về mặt đạo đức, tàn nhẫn, đi ngược với tiêu chí đề ra của một sản phẩm được phát hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phân cảnh Sun Woo bị chồng đánh được cho là hành động bạo lực phụ nữ.

Phân đoạn "gạ tình - mua túi" trong tập 8 cũng là nguyên nhân khiến Thế giới hôn nhân bị phạt.

Hoàng Hậu cuối cùng

Không riêng gì Điên thì có sao hay Thế giới hôn nhân, bộ phim Hoàng Hậu cuối cùng với sự góp mặt của nữ diễn viên đình đám Jang Nara cũng chịu cảnh bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc bôi tên vì có quá nhiều cảnh nóng như cảnh phim của Hoàng đế Lee Hyuk (Shin Sung Rok) và Min Yoo Ra (Lee Elijah) ân ái trong bồn tắm, cảnh Thái hậu Kang (Shin Eun Kyung) đổ xi măng tra tấn và định chôn sống Min Yoo Ra. Hay cảnh tra tấn, khủng bố bệnh nhân trong trại tâm thần. Nhiều người cho rằng, những cảnh phim này thực sự không tôn trọng khán giả.

Ngoài ra phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cũng khẳng định những cảnh này ảnh hưởng không tốt đến khán giả, khiến một bộ phận người trẻ xem phim sẽ có nhận thức tiêu cực.

Hoàng Hậu cuối cùng của Jang Nara cũng chịu chung số phận bị phía KCSC phạt nặng.

Mây họa ánh trăng

Mây họa ánh trăng từng là bộ phim được khán giả Châu Á yêu thích hồi năm 2017, tuy nhiên dự án truyền hình này cũng bị phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc sờ gáy vì những cảnh quay không phù hợp diễn viên tuổi vị thành niên.

Đại diện KCSC cho rằng: “Nếu là diễn viên trưởng thành đóng những cảnh nhạy cảm thì không nói làm gì. Nhưng Kim Yoo Jung mới 17 tuổi, cảnh hở ngực và hôn bạn diễn nam trong phim đều không phù hợp”.

Cảnh hở hang khi đang ở tuổi vị thành niên của Kim Yoo Jung từng khiến nữ diễn viên nhận phải nhiều lời chỉ trích.

Bên cạnh việc xử phạt, phía KCSC cũng yêu cầu đài KBS cắt bỏ những cảnh quay nhạy cảm này vì sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ.

Mật danh K2

Trong phim truyền hình Mật danh K2, nam diễn viên Ji Chang Wook từng gây sốc với cảnh khỏa thân đánh nhau trong nhà tắm công cộng. Mặc dù cảnh quay này đã được làm mờ những vùng nhạy cảm và chủ yếu dùng để khoe thân hình chuẩn của nam diễn viên, tuy nhiên phía KCSC vẫn không chấp nhận điều này và ra lệnh phạt vì quá nhạy cảm.

Theo KCSC, bộ phim đã vi phạm điều 27 về duy trì phẩm giá trong luật quy định phát sóng. Vì vậy, Mật danh K2 nhận một án cảnh cáo từ KCSC. Tuy nhiên thật may, cảnh quay nhạy cảm này vẫn được giữ lại.

Our Gab Soon

Our Gab Soon với sự góp mặt của Kim So Eun và Song Jae Rim cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Theo đó, phía KCSC xử phạt đối với Our Gab Soon vì cảnh hôn của bộ đôi diễn viên chính mang nhiều yếu tố cưỡng ép, bạo lực.