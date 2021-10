Loạt "nhân chứng sống" tố Lê Tùng Vân "Tịnh thất Bồng Lai" mạo danh tu hành, hiếp dâm và hành hung cô nhi

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" lại nóng lên trên mạng xã hội sau khi Lê Thanh Minh Tùng, tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức ở 'Tịnh thất Bồng Lai") xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo những câu chuyện động trời ở "Thịnh Thất Bồng Lai".

Nhân vật Lê Tùng Vân, tự nhận là "thầy ông nội" hay Hoà thượng Thích Tâm Đức là người chủ trì cơ sở mang tên Tịnh thất Bồng Lai, tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trước đó, vào tháng 10/2020, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng phóng sự về sự thật của nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" cùng những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà họ tự nói là mồ côi từ nhiều năm qua.

Đáng chú ý, theo thông tin từ VTV.VN, Bà Lê Thị Tuyết – người từng được chính "thầy ông nội" Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006, bà đã quyết định tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân trong suốt thời gian sinh sống tại đây.

(Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

"Tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là "hiếp dâm trẻ" và "hành hung trẻ cô nhi". Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật", bà Lê Thị Tuyết cho biết.

Ngoài bà Tuyết, phóng sự còn xuất hiện thêm một người đàn ông khác nữa tên Lê Hồng Dũng - em vợ ông Vân. Ông đã đứng ra tố cáo, vạch mặt ông Lê Tùng Vân.

"Tôi phải công khai chuyện này để mọi người được biết 'Tịnh thất Bồng lai' là một nơi lừa đảo. Họ lừa mọi người từ tiền bạc đến tình cảm rất lâu rồi chứ không phải mới đây.

Ông Vân còn lừa gạt mẹ tôi. Khi ấy, kêu mẹ tôi mang tiền lên cho chị hai nhưng thực chất là mang tiền cho ông ấy tiêu xài", ông Dũng nói trên VTV.

Nhiều nhân chứng đã đâm đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân. (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Trước đó, "Tịnh thất Bồng Lai" bắt đầu gây chú ý khi có 2 "sư thầy" tham dự cuộc thi hát trên truyền hình. Sau đó là hình ảnh của 5 chú tiểu gây bão ở game show hài nổi tiếng nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ.

Tuy nhiên, đến ngày 22/9/2020, Công an tỉnh Long An xác nhận trên Tuổi Trẻ đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai".

Đơn vị này cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú tại cơ sở này.

Báo Tuổi trẻ dẫn lại thông tin từ công an Long An cho biết, nhiều người trong "Tịnh thất Bồng Lai" sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Hiện những vụ việc liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và đưa đến kết luận cuối cùng.