Loạt món skincare xịn xò giúp mỹ nhân Hàn sở hữu làn da căng bóng, láng mịn như gương

Bí quyết đứng sau làn da căng bóng chuẩn ''glass skin'' của các mỹ nhân Kpop không gì khác chính là loạt mỹ phẩm chăm da xịn mịn. Nào là mặt nạ, kem dưỡng, kem chống nắng, serum,... sản phẩm nào cũng được các nàng lựa chọn cẩn thận để phù hợp với làn da của bản thân. Cùng ''điểm mặt'' các bảo bối dưỡng da đang được idol Kpop sử dụng, bạn sẽ có ngay một vài gợi ý thú vị cho chu trình skincare của bản thân đó.

1. Yoona (SNSD) - Estee Lauder Advanced Night Repair Powerfoil Mask (Giá khoảng 2, 2 triệu)

Bước sang tuổi 32 nhưng Yoona vẫn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trẻ trung vạn người mê. Làn da của nữ idol không chỉ căng mịn, trắng sáng mà còn vô cùng săn chắc chẳng hề khác biệt so với độ tuổi 20. Và sản phẩm chăm da mà nàng visual đình đám Gen 2 lựa chọn chính là mặt nạ Estee Lauder Advanced Night Repair Powerfoil. Sản phẩm đình đám nhà Estee Lauder có công dụng tạo hàng rào bảo vệ, khóa ẩm đồng thời hỗ trợ làm sáng và săn chắc. Em này được Yoona sử dụng vào ban đêm để có thể hấp thụ tối ưu dưỡng chất cho da. Giá bán của sản phẩm khoảng 2,2 triệu/ set.

2. Rosé (BLACKPINK) - PURCELL Colostrum 24/7 Pore Defense Ampoule (Giá khoảng 900k)

Rosé là thành viên có làn da đẹp nhất BLACKPINK với không một tì vết. Bí quyết chăm da của của cô nàng chính là chai tinh chất dạng xịt PURCELL Colostrum 24/7 Pore Defense Ampoule. Sản phẩm có thiết kế siêu nhỏ gọn và tinh tế cực kỳ thuận tiện để chị em có thể mang theo. Ưu điểm của ''em này'' chính là khả năng cải thiện tình trạng lỗ chân lông to rộng và giảm bã nhờn trên da. Với em bảo bối này, bảo sao da của Rosé luôn mịn màng không một khuyết điểm.

3. Yeri (Red Velvet) - Santekai Ultra Sun Protection SPF 45 PA+ (Giá khoảng 1,6 triệu)

Tuýp kem chống nắng mà Yeri sử dụng để bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời chính là Santekai Ultra Sun Protection SPF 45 PA+. Nhìn vẻ ngoài bạn khó lòng nhận ra đây là sản phẩm kem chống nắng vì bao bì nhỏ nhắn như một tuýp gel thông thường. Ưu điểm nổi trội của ''em này'' chính là kết cấu lỏng nhẹ, không chứa dầu có thể tạo lên một lớp chắn mỏng nhẹ, vô hình nhưng vẫn có thể bảo vệ da vượt trội trước tác động của mặt trời. Giá bán của tuýp kem chống nắng này rơi vào khoảng 1,6 triệu đồng.

4. Wheein (MAMAMOO) - CNP Tone Up Protection sun SPF42 PA+++ (Giá khoảng 690k)

Tuýp kem chống nắng nâng tone da CNP Tone Up Protection sun SPF42 PA+++ chính là một trong những món đồ không thể thiếu trong túi xách của cô nàng Wheein. Chiết xuất chính của sản phẩm là bột ngọc trai có tác dụng trong việc tạo độ sáng tự nhiên cho da. 2,9% titanium dioxide có bên trong sản phẩm là thành phần được sử dụng nhiều nhất trong kem chống nắng vật lý, an toàn và không gây kích ứng cho da. Chính vì vậy, dù bạn sở hữu làn da thường, khô hay da dầu, nhạy cảm thì cũng có thể an tâm lựa chọn.

5. Chaewon (LE SSERAFIM) - Clarins Instant Eye Makeup Remover (khoảng 700k) và Manyo Factory Bifida Biome Ampoule Toner (khoảng 400k)

Hai sản phẩm không thể thiếu trong chu trình làm sạch của cô nàng Chaewon chính là nước tẩy trang Clarins Instant Eye Makeup Remover với khả năng làm sạch dịu nhẹ lớp makeup mắt ''khó nhằn''. Tiếp đến là chai nước cân bằng Manyo Factory Bifida Biome Ampoule được Chaewon ''apply'' sau đó. Sản phẩm này sẽ đảm nhiệm chức năng cân bằng độ ẩm, se khít lỗ chân lông và giảm thâm mụn trên da. Chị em có thể lựa chọn combo này giống Chaewon để chăm da mỗi ngày.

6. Shuhua ((G)I-DLE) - Lancome Advanced Genifique Serum (Giá khoảng 2 triệu)

Không cần giới thiệu quá nhiều chắc hẳn chị em cũng quá quen thuộc với chai serum đình đám của nhà Lancome mà Shuhua đang dùng. ''Em này'' sẽ có công dụng kích thích collagen và phục hồi màng bảo vệ da. Nhờ vậy, da sẽ mướt rượt trơn láng và glow sau từng lần dùng. Và quan trọng là serum thẩm thấu cực kỳ nhanh, không hề bết dính, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông và không gây mụn. Phù hợp tốt cho mọi loại da và tình trạng da, ai ở độ tuổi trên 25 thì nên tham khảo ngay nhé.

Nguồn: Dispatch Beauty