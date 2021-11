Loạt hình phản ánh cuộc sống cuối thời nha Thanh: Gái thanh lâu chụp ảnh để tặng khách, phú hộ tự tin "khoe của"

Chu Sâm Phong là một hoạ sĩ mở tiệm bán tranh. Về sau, khi Trung Quốc hội nhập văn hoá phương Tây, Chu Sâm Phong bắt đầu chuyển sang học nhiếp ảnh và khai trương một tiệm chuyên chụp ảnh theo những chủ đề khác nhau.

Tư liệu lịch sử Trung Quốc không có quá nhiều ghi chép về Chu Sâm Phong. Những bức hình chụp của ông theo đó cũng được bảo quản kỹ càng, thế nhưng số lượng lại vô cùng hiếm hoi.

Nhiếp ảnh Chu Sâm Phong.

Lễ phục truyền thống của cô dâu Trung Quốc phải là màu đỏ và được thiết kế vô cùng bắt mắt. Chỉ đáng tiếc là bức ảnh trắng đen này không thể lột tả được sự rực rỡ của phục trang cô dâu thời bấy giờ.

Cô dâu trong bức hình còn đội mũ hỷ màu đỏ với những viên trân châu cùng lông vũ đính lại với nhau. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, cho cát tường và được sử dụng trong những ngày lễ trọng đại.

Những người phụ nữ trong bức hình tại sao trông có vẻ mập mạp như thế? Hay là họ đang mang thai?

Thật ra, họ không mang thai và cũng không mập. Chúng ta thấy phần bụng của họ nhô to như vậy là vì họ đang mang một "thần khí" giữ ấm trong mùa đông – Lồng tre than lửa. Chiếc lồng sử dụng chất liệu tre trúc đan thành hình cầu, bên trong có một cái chậu gạch nung nhỏ đựng những hòn than lửa.

Vào mùa đông giá lạnh, họ sẽ mang những chiếc lồng tre than lửa trong người để sưởi ấm. Thời bấy giờ, những người dân nghèo Trung Quốc không có tiền để mua đồ giữ ấm nên họ phải sử dụng phương pháp "thô sơ" này để cố gắng trải qua mùa đông khắc nghiệt.

Vào cuối thời nhà Thanh, việc sở hữu một chiếc xe đạp phương Tây cũng tương đương với việc mua một chiếc siêu xe ở thời điện đại. Có thể nói, người thời xưa có thể mua được chiếc xe đạp phải thuộc dạng phú hộ "giàu nứt đố đổ vách".

Thế nhưng có tiền thì cũng chưa chắc có thể mua được xe đạp, vì chỉ một vài khu vực thành phố ở phía đông Trung Quốc mới nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng xe đạp phương Tây mà thôi.

Sau năm 1860, bác sĩ nước ngoài đã đến Bắc Kinh xây dựng bệnh viện Tây Y, tổ chức khám bệnh cho người Trung Quốc. Thời bấy giờ, người Trung Quốc chưa thể tiếp nhận được phương pháp trị liệu y học phương Tây, thậm chí còn e sợ và bài trừ trước phương pháp phẫu thuật ngoại khoa. Một thời gian dài sau đó, y học phương Tây đã dần dần được các tầng lớp người dân trong xã hội Trung Quốc thừa nhận.

Cô gái trong bức hình bên dưới đang nằm hờ trên ghế dài với tư thế uyển chuyển dịu dàng, mang khí chất của tiểu thư đài các con nhà giàu. Gương mặt của cô có hơi ngại ngùng vì chưa thể quen với việc tạo dáng trước ống kính.

Bức hình này được chụp với kích cỡ nhỏ như tờ danh thiếp hiện nay. Thời bấy giờ, những cô gái thanh lâu thường chụp những bức ảnh như vậy để tặng cho khách hàng, dùng để quảng bá nhan sắc bản thân.

Bức hình bên dưới chụp góc nghiêng của cô gái xinh đẹp. Tóc của cô được búi cao gọn gàng phía sau đầu, phần mái trước ngắn củn được chải chuốt thẳng hàng. Nhan sắc cô gái này được coi là chuẩn mực của cái đẹp thời bấy giờ. Cả khung hình toát lên nét đẹp vừa tinh tế truyền thống, vừa có nét đẹp thời trang hội nhập.

Đây là bức ảnh ghi lại hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế cao đọc báo. Thợ cắt tóc đằng sau đang thắt bím cho khách hàng của mình. Ở cuối thời nhà thanh, những tờ báo giấy đã bắt đầu trở nên phổ biến trong khu vực thành thị Trung Quốc. Các thành phần tri thức cũng theo đó dần dần hình thành nên thói quen đọc báo mỗi ngày.

Địa vị xã hội của những người hầu kẻ ở vào thời bấy giờ không được cao. Họ thuộc tầng lớp "tiện dân" luôn bị xã hội kỳ thị. Thế nhưng hãy nhìn xem một nhà ba người trong hình dưới đây. Họ nuôi một con chó, trên mặt nở nụ cười nhẹ, thái độ lạc quan và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Có lẽ đối với những người thuộc lớp "tiện dân" như họ, việc than oán không phải là cách để họ chống chọi với cuộc đời. Chính vì thế mà họ phải chấp nhận sự thật để vui vẻ sống tiếp.

Có thể sẽ có người cho rằng vì họ là người hầu kẻ ở nên được chụp vài bức hình cũng là may mắn lắm rồi. Thế nhưng nhìn vào ba người trong hình kia, nụ cười của họ không hề gượng gạo một chút nào. Người mẹ có phần e thẹn, người cha thì hiền từ, người con trai điềm đạm với nụ cười đầy tự tin. Qua đó, chúng ta thấy được, mặc dù họ nghèo nhưng chí ít họ cũng đang sống một cách rất vui vẻ.



(Nguồn: Sohu)