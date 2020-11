Loạt hàng hiệu giá “sương sương”… tiền triệu của 2 nam chính trong phim đam mỹ Nhật "Cherry Magics!" đang gây sốt

“Cherry Magics! Thirty Years Of Virginity Can Make You a Wizard” (Tên tạm dịch: “30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy”) là bộ phim đam mỹ Nhật Bản đang khiến giới “mọt” phim châu Á “phát sốt” trong thời điểm hiện tại. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm đáng yêu chốn công sở giữa Adachi – chàng trai rụt rè, thiếu tự tin nhưng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và Kurosawa – “soái ca” nổi bật nhất văn phòng.



Dù mới ra mắt không lâu nhưng bộ phim đã thu hút 1 lượng lớn fan hâm mộ trên khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Các phụ kiện, trang phục trong phim cũng được fan “săn lùng” ráo riết, dù nhiều món có giá lên đến gần chục triệu đồng!

Áo ngủ lụa Sleepy Sleepy

Giá: 37.000 yên (8,1 triệu đồng)

Chắc hắn các “mọt” phim sẽ nhận ra ngay đây chính là bộ đồ ngủ đánh dấu lần đầu cặp đôi chính “ở chung dưới một mái nhà”. Bộ đồ này được làm từ lụa nên mức giá hẳn không hề rẻ.

Đây là thiết kế của thương hiệu Sleepy Sleep, được làm 100% từ lụa tơ tằm nên rất thoáng mát và mềm mại. Ngoài phiên bản màu xanh navy đậm, thiết kế này còn có thêm lựa chọn màu xám và màu hồng nhạt.

Nếu có hứng thú, bạn có thể đặt mua bộ đồ ngủ này tại đây.



Giá đỡ điện thoại hình cơm nắm Nhật Bản của Adachi

Giá: 2.000 yên (439.500 đồng)

Nhắc đến cơm nắm là các “mọt” phim sẽ nhớ ngay tới nhân vật chính Adachi. Anh chàng này có niềm yêu thích đặc biệt với cơm nắm đến mức có thể ăn món này hàng ngày, thậm chí 1 số fan tinh ý còn phát hiện trong nhà anh chàng có 1 chiếc giá đỡ điện thoại… hình cơm nắm.

Chiếc giá đỡ này có thiết kế ngộ nghĩnh, đáng yêu hệt như anh chàng Adachi vậy. Nhưng giá bán của nó lại khá đắt (hơn 439.000 đồng). Xem ra điều kiện kinh tế của Adachi cũng “rất gì và này nọ” đó!

Nếu yêu thích mẫu giá đỡ điện thoại dễ thương này, bạn có thể đặt mua sản phẩm tương tự tại đây.



Túi xách của nam chính “soái ca” Kurosawa

Giá: 356,19 USD (8,2 triệu đồng)

Là 1 nhân viên văn phòng ưu tú, anh chàng Kurosawa luôn xuất hiện với bộ vest chỉn chu và chiếc túi xách công sở màu camel có thiết kế basic.

Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng chiếc túi xách của hãng Takeo Kikuchi này có giá lên đến hơn 8 triệu đồng. Túi được làm bằng chất liệu da thuộc cao cấp của Ý, bên trong có túi nhỏ và ngăn đựng bút trong mặt sau của núi túi.



Túi có kích cỡ 30x46x41cm, có thể đựng vừa giấy khổ A4. Túi đi kèm với một quai đeo có thể tháo rời. Nếu có hứng thú, bạn có thể đặt mua mẫu túi này tại đây.

Khăn choàng “định tình”

Giá: 2.035 yên (447.200 đồng)

Chiếc khăn choàng với họa tiết kẻ sọc là item đánh dấu lần đầu tiên “soái ca” Kurosawa thể hiện sự quan tâm tới “crush” Adachi. So với các item kể trên, chiếc khăn choàng này có giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 447.000 đồng/chiếc.

Đây là 1 thiết kế của thương hiệu Vibgyor, được làm 100% từ sợi Acrylic. Ngoài phiên bản sọc đỏ-xám trong phim, thiết kế này còn có 1 số họa tiết khác cũng đẹp mắt không kém.

Mùa đông đến rồi, nếu muốn có “cheap moment” với chàng trai Adachi đáng yêu, bạn có thể đặt mua mẫu khăn choàng này tại đây.



Bộ đồ đôi mặc ở nhà

Chỉ xuất hiện trong 1 phân đoạn rất nhỏ trong phim nhưng bộ đồ đôi mặc ở nhà này đã lập tức “cháy hàng” nhờ sự ưu ái của các fan.

Đây là thiết kế của thương hiệu Gelato Pique. Hiện tại, cả 2 phiên bản màu xám và màu trắng của hãng đều đã được fan “vợt” sạch.

Tuy không thể “săn” được bộ đồ giống hệt như trên phim nhưng chị em vẫn có thể tham khảo mẫu áo hoodie gần tương tự tại đây. Mẫu hoodie này cũng là 1 thiết kế của Gelato Pique, giá bán hiện tại là 84,3 USD (194.000 đồng)/chiếc.