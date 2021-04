Loạt deal sale kem dưỡng chính hãng cực hời, giá chưa đến 300k mà rinh được hẳn hũ to bự

Kem Dưỡng Ẩm Frudia Blueberry Hydrating Cream (Giảm 50% còn 286.000 VNĐ/ 55ml)

Kem dưỡng ẩm việt quất Frudia Blueberry Hydrating Cream với sự kết hợp của 77% chiết xuất quả việt quất và dầu hạt cà chua, đem lại hiệu quả cấp ẩm cao, đồng thời duy trì đến 48 giờ đồng hồ sau khi sử dụng. Điểm nổi bật đó là sản phẩm có thiết kế bắt mắt, mùi thơm dịu nhẹ và đã được thông qua thử nghiệm trên da, phù hợp và an toàn với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Kết cấu dạng gel sệt, mịn và thấm nhanh, không để lại vệt hay cảm giác bí bức, ẩm rít cho da

Nơi mua: Watsons

Bio-essence Bio-white Advanced Whitening Night (Giảm 30% còn 266.000 VNĐ/ 50g)

Loại kem dưỡng này sử công nghệ độc quyền Bio-Energy Complex™ giúp tăng cường khả năng phục hồi, tái tạo làn da giúp tế bào da khỏe mạnh và đủ hoạt động để hấp thụ tối ưu các chất dinh dưỡng có trong các thành phần để mang lại hiệu quả tối ưu cho làn da. Ngoài ra thành phần còn có chiết xuất từ vỏ cây Tanaka chứa giàu hàm lượng Vitamin E, có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm. Chiết xuất từ hoa Trà Nhật Bản có khả năng chống oxy hóa, dưỡng ẩm và làm dịu da hiệu quả. Thành phần Arbutin, Tranexamic acid và Niacinamide có khả năng ức chế các enzym kích thích tế bào sản xuất sắc tố giúp dưỡng sáng da hiệu quả và làm mờ thâm mụn. Kem có kết cấu mỏng nhẹ, màu trắng sữa, dễ tán đều trên bề mặt da và không để lại cảm giác nhờn dính khó chịu.

Nơi mua: Sammishop

Kem dưỡng Senka White Beauty Glow Gel Cream (Giảm còn 209.000 VNĐ/ 50g)

Loại kem dưỡng này giúp giảm thâm nám, sạm màu và tàn nhang trên da, cung cấp dưỡng chất và giữ ẩm mang lại làn da mềm mịn, trắng sáng, trong mướt. Với công nghệ độc quyền và tiên tiến "Natu-Ence" từ Shiseido giúp nâng cao hiệu quả của các dưỡng chất từ thiên nhiên, Senka White Beauty Glow Gel Cream còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết và độ ẩm cho làn da luôn mịn màng, trắng sáng. Sản phẩm còn có được chiết xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên như tinh chất hoa anh đào, tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong, tăng dưỡng ẩm Hyaluronic Acid.

Kem dưỡng Hada Labo Perfect White (Giảm giá còn 176.000 VNĐ/ 50g)

Kem dưỡng trắng da tối ưu Hada Labo Perfect White với các tinh chất giúp dưỡng da trắng mịn hoàn hảo, đồng thời dưỡng ẩm và cải thiện làn da thâm sạm. Sản phẩm không cồn, không hương liệu, không chất tạo màu, không dầu khoáng, pH cân bằng và phù hợp với mọi loại da.

Hũ kem dưỡng này nổi bật với thành phần Arbutin tinh khiết ức chế hắc tố Melanin. Vitamin C và B3 tăng cường khả năng chống oxy hóa, dưỡng trắng các vùng da sậm màu. HA và Nano HA cung cấp độ ẩm toàn diện cho các lớp biểu bì.

Neutrogena Hydro Boost water gel (Giảm còn 88.000 VNĐ/ 15g)

Kem Dưỡng Ẩm Neutrogena Hydro Boost Water Gel với thành phần từ Hyaluronic Acid nhanh chóng mang lại cho bạn làn da ẩm mịn căng tràn sức sống. Khóa độ ẩm cho da ngậm nước trong suốt 48 giờ, duy trì làn da ẩm mượt và dẻo dai. Sản phẩm sở hữu công thức với kết cấu mỏng nhẹ, dễ dàng thấm sâu vào da, nuôi dưỡng và chăm sóc các tế bào da. Hoàn toàn không để lại cảm giác nhờn rít, bóng bẩy, không bí lỗ chân lông, có thể dùng cho cả da thường, da hỗn hợp và da dầu.

Olay White Radiance Light Perfecting Night Cream (Giảm giá còn 205.000 VNĐ/ 50g)

Kem dưỡng trắng da ban đêm Olay White Radiance Light Perfecting Night Cream 50g phù hợp nhất với những người đang muốn tăng cường độ sáng cho da, làm mờ vết thâm sạm, nám, cháy nắng, lỗ chân lông to,.... Với công thức cải tiến, dòng kem dưỡng thẩm thấu cực nhanh trên da, không để lại nhờn dính khó chịu, bên cạnh đó vẫn để lại một lớp sáng nhẹ, thay thế kem lót trang điểm. Sản phẩm kem dưỡng vừa có tác dụng bảo vệ da trước UV với các thành phần chống nắng bổ sung, hoàn toàn phù hợp để bạn dưỡng da vào ban ngày.

Melano CC Whitening Gel (Giá giảm còn 299.000 VNĐ/ 100g)

Kem dưỡng melano CC brightening gel của Rohto dạng gel dưỡng ẩm nhiều, thành phần vitamin C, E tác dụng trị thâm, dưỡng ẩm, chống lão hóa cực hay do da nhiều mụn thâm. Thành phần chính làm nên hiệu quả được khen ngợi của gel vitamin C làm trắng da này là dẫn xuất vitamin C L-ascorbic acid 2-glucoside thể thẩm thấu cao với hàm lượng lớn

Nhờ tác động của vitamin C mà những vùng da thâm mụn, sạm đen nhanh chóng được phục hồi. Da nhanh chóng trở nên trắng sáng, mịn màng, hồng hào và có độ 'trong suốt' khỏe mạnh không tì vết. Chưa hết, với khả năng chống oxy hóa vượt trội, bổ sung vitamin C hàng ngày cho da từ gel làm trắng da CC Melano Nhật còn giúp làm chậm lại quá trình hình thành các gốc oxy hóa tự do có hại. Nhờ đó mà hàng loạt dấu hiệu lão hóa do tuổi tác như nếp nhăn da, vết chân chim, tàn nhang, nám bị ngăn chặn hiệu quả