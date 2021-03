Loạt deal kem chống nắng giảm giá sốc mà bạn đừng bỏ lỡ trong tháng 3 này

Tinh chất chống nắng bảo vệ da khỏi bụi mịn và ô nhiễm môi trường d program Allerdefense Essense (Giá sale 489.000 VNĐ/ 40ml)

Đây là sản phẩm kem chống nắng sử dụng công nghệ mới Aller Defense - là một công nghệ được ứng dụng độc quyền giúp da tránh khỏi tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra trong thành phần còn chứa chiết xuất cây Phỉ có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Đặc biệt sản phẩm tinh chất chống nắng này còn có tác dụng thanh lọc làn da và se da tự nhiên nhờ có chứa một hàm lượng cao nồng độ Tannin.

Kem chống nắng Vichy Capital Soleil Anti-Ageing 3 in 1 SPF50+ (Giá sale 430.000 VNĐ/ 50ml tặng kèm serum Mineral 15ml)

Vichy Capital Soleil Anti-Ageing không chỉ phù hợp với làn da nhạy cảm mà còn hợp da mụn. Sản phẩm sử dụng công nghệ Dry Touch nên sản phẩm có khả năng mềm và giữ ẩm cho da, thẩm thấu nhanh vào da. Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất từ trái Camu Camu chứa hàm lượng lớn vitamin C gấp 60 lần lượng Vitamin C chứa trong quả cam giúp da căng mịn săn chắc, da sáng và đều màu, chống lại tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, trong sản phẩm còn có chứa vitamin E và công thức giàu nước khoáng núi lửa Vichy giúp cấp nước, làm dịu da tức thì, chống oxy hóa - bảo vệ da trước tác động của gốc tự do trong ánh nắng.

Nơi mua: Watson

Kem Chống Nắng Eucerin Sun Gel-Creme Dry Touch Oil Control (Giá sale 279.000 VNĐ/ 50ml)

Kem chống nắng kiểm soát nhờn cho da dầu mụn Eucerin Sun Gel-Creme Oil Control Dry Touch SPF 50+ mang công nghệ quang phổ tiên tiến của Eucerin giúp ngăn chặn tia UVA / UVB và tia HEVIS. Kem chống nắng cũng bảo vệ ADN bằng cách hỗ trợ cơ chế bảo vệ và tái tạo ADN của da. Công nghệ kiểm soát dầu giúp giải quyết các vấn đề của da nhờn và dễ bị mụn. Thành phần còn chứa L-Carnitine giúp điều tiết bã nhờn và kết hợp 3 sắc tố hấp thụ lipid giúp tạo lớp phủ khô kéo dài trên da ngay cả khi thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: Meocosmetic

Sữa chống nắng dưỡng da dịu nhẹ cho da nhạy cảm & trẻ em Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk (Giá sale 489.000 VNĐ/ 60ml)

Sữa chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Mild là với kết cấu mỏng nhẹ thấm nhanh vào da mà không hề gây bết dính, nhờn rít. Sản phẩm với ưu điểm 5 không: không dầu khoáng, không cồn, không chứa chất tạo màu, tạo mùi, không paraben, được kiểm nghiệm phù hợp với làn da nhạy cảm và da em bé. Sản phẩm "chống nắng dưỡng da" này còn chứa đến 50% thành phần dưỡng da ưu việc từ chiết xuất thảo mộc phương Đông như tinh chất hoa hồng dưỡng ẩm, chiết xuất trà xanh, hoa anh đào giúp trẻ hóa làn da.

Nơi mua: anessaofficialstore

Kem chống nắng Cancer Council Face Day Wear Moisturiser Matte SPF 50+/PA++++ (Giá sale 294.000 VNĐ/ 75ml)

Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu kem chống nắng số 1 Australia. Với texture siêu nhẹ cùng khả năng chống tia cực tím rất cao giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Thích hợp cho da nhạy cảm. Chất kem mịn dễ dàng thẩm thấu nhanh vào da, không làm nhờn rít, không bí da, không gây bóng, không lộ vệt kem, không nâng tông, không làm hạ tông da - Công thức độc đáo bổ sung aloe vera và vitamin E cho lớp kem phủ mỏng mịn nhẹ dịu như vô hình cùng cảm giác dễ chịu trên gương mặt đồng thời nuôi dưỡng sâu làn da hiệu quả.

Nơi mua: Guardian

Kem chống nắng BOM Green UV Sun Off SPF50+, PA++++ (Giá sale 392.000 VNĐ/ 50ml)

B.O.M là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc đang rất được ưa chuộng. Đây là loại kem chống nắng vật lí được chứng nhận nhãn xanh của EWG cho công thức an toàn, thân thiện với da, ngay cả khi sử dụng cho trẻ em có làn da nhạy cảm. Thành phần gồm tinh chất hoa bụp giấm (hibiscus), Panthenol, Ceramide NP và Triple Hyaluronic Acid có tác dụng bảo vệ da, làm sáng, đều màu da và dưỡng ẩm cho da khô, nhạy cảm mà không gây kích ứng. Chất kem mượt, mỏng nhẹ, không gây bí, đặc biệt khi apply lên da không gây trắng bệch.

Nơi mua: Sammishop