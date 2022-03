Loạt chi tiết rúng động về giáo phái khét tiếng cùng vụ tự sát tập thể ám ảnh nhân loại: 39 người chết quái gở, đàn ông bị cắt "của quý" trước khi lên "thiên đàng"

Tròn 25 năm về trước, đúng ngày 26 tháng 3 năm 1997, một vụ tự sát tập thể gây rúng động không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới, bởi những chi tiết rùng rợn và liên quan đến giáo phái khét tiếng Heaven's Gate (Cổng Thiên Đường).

Sau cuộc gọi khẩn cấp tới đường dây nóng 911, cảnh sát lập tức có mặt tại biệt thự mang kiến trúc kiểu Địa Trung Hải ở gần khu vực Rancho Santa Fe, hạt San Diego, bang California (Mỹ). Họ đã phải chứng kiến cảnh tượng hết sức rùng rợn và chưa từng thấy: hàng loạt thi thể nằm chết ở tư thế quái gở với những tấm khăn màu tím phủ trên đầu.

Hình ảnh căn biệt thự mang kiến trúc kiểu Địa Trung Hải ở gần khu vực Rancho Santa Fe, hạt San Diego, bang California (Mỹ).

Có vẻ như họ đã chết theo 1 nghi thức nào đó!

Các nhà điều tra đếm được tổng cộng có 39 xác chết, trong đó 21 phụ nữ và 18 nam giới trong độ tuổi từ 26 đến 72.

Tin tức bắt đầu lan truyền đi, rồi những tình tiết xoay quanh vụ án dẫn người ta đến khám phá không tưởng về một giáo phái hứa hẹn đưa các tín đồ đến "vương quốc thiên đàng".

Ngày 26/3 mới đây, sau đúng 25 năm xảy ra vụ tự tử tập thể rúng động, tờ Daily Star đã có bài viết tiết lộ thêm những điều không tưởng liên quan đến giáo phái Cổng Thiên Đường.

Ngày kinh hoàng

Giáo phái có trụ sở hoạt động ở Mỹ này đã trở thành một trong những giáo phái đầu tiên được hưởng lợi ích từ "kỷ nguyên Internet" khi chúng chuyển dần từ nhóm ẩn dật sang công khai tuyển dụng thành viên trực tuyến.

Người sáng lập giáo phái - Marshall Applewhite - nói với các tín đồ rằng ông ta là "sự tái sinh" của Chúa và rằng thời kỳ cuối cùng đã đến.

Vào ngày 26 tháng 3 năm 1997, 39 thành viên giáo phái Cổng Thiên Đường được cảnh sát tìm thấy nằm ngay ngắn trên giường với bộ quần thể thao màu đen, áo chẽn cài cúc đen và giày chạy bộ Nike Decade sang trọng. Phần thân trên của mỗi người đều được phủ một mảnh vải hình vuông màu tím đậm.

Sở dĩ họ đi giày thể thao Nike mà không phải loại giày khác bởi đây là thương hiệu "ruột" của gã thủ lĩnh Marshall Applewhite. Cổng Thiên Đường thậm chí còn sử dụng khẩu hiệu "Just Do It" nhưng sử dụng biệt danh Doe của gã Marshall Applewhite để thay thế.

Theo trang Rolling Stone, một đôi giày thể thao mà Nike đã ngừng sản xuất, được phát hiện trong một kho lưu trữ trong biệt thự nơi xảy ra vụ việc và từng được bán trên eBay với giá 6.000 bảng Anh (180 triệu đồng).

Một số chi tiết tiết lộ một liên hệ đáng kinh ngạc: Mỗi người chết có đúng 5,75 USD trong túi và tất cả đều có một miếng dán ở cánh tay có dòng chữ "Heaven's Gate Away Team" (hay còn gọi là giáo phái Cổng Thiên Đường). Máy tính trong biệt thự nhấp nháy dòng chữ "Red Alert" với kiểu chữ Starship Enterprise.

Nhưng điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó, những người đã chết còn để lại 1 video giải thích lý do họ từ giã cõi đời. Cả nhóm đã tự sát hàng loạt với ý định giải thoát khỏi cơ thể của họ để linh hồn bay lên một con tàu vũ trụ sau khi sao chổi Hale-Bopp đi qua, nơi họ sẽ được đưa đến "ngôi nhà mới" của họ.

Hình ảnh cảnh sát đưa các thi thể rời khỏi hiện trường.

Theo báo cáo, các thành viên được chia thành 3 nhóm và chết trong khoảng thời gian 3 ngày. Los Angeles Times đưa tin bữa ăn cuối cùng của họ trước khi xảy ra vụ tự sát là salad trộn dầu giấm cà chua và gà tây.

Cắt "của quý" mới được gia nhập

Marshall Applewhite vốn là một giáo sư âm nhạc. Ông ta sống sót sau lần cận kề "cửa tử" vào năm 1972 sau đó gặp một y tá tên Bonnie Lu Nettles trong bệnh viện tâm thần. Marshall được Bonnie tuyển mộ vào giáo phái. Năm 1975, Marshall và Bonnie thuyết phục một nhóm 20 người dân Oregon từ bỏ gia đình và tài sản của mình, rồi chuyển đến miền đông Colorado.

Marshall và Bonnie (lấy biệt danh là Bo và Peep) được cho là những người hâm mộ khoa học viễn tưởng và rất yêu thích "Chiến tranh giữa các vì sao".

Họ thành lập một nhóm được gọi là "phi hành đoàn" và sẽ đi vòng quanh Nam California trước khi Bonnie qua đời vì chiến đấu với căn bệnh ung thư vào năm 1985.

Hình ảnh 2 thủ lĩnh cầm đầu giáo phái - Marshall và Bonnie.

Sau cái chết của bà ta, Marshall đã thay đổi triết lý của nhóm bằng cách nói với các tín đồ rằng cái chết là "cần thiết" cho sự biến đổi, dẫn đến vụ tự sát hàng loạt vài năm sau đó.

Marshall cũng đã nghĩ ra ra một bài kiểm tra lòng trung thành. Phần thưởng cho người trả lời chính xác là một chiếc nhẫn. Sau đó, ông ta sẽ tổ chức hôn lế cho những người tôn sùng mình.

Theo tài liệu của HBO, Marshall yêu cầu các thành viên không phân biệt giới tính và mặc trang phục unisex. Điều này có nghĩa là các thành viên nam phải bị bác sĩ loại bỏ "của quý" vì coi tình dục như một loại ma túy.

Có một câu chuyện lan truyền rằng, trước khi các chuyên gia y tế tiến hành phẫu thuật cho một tín đồ của Cổng Thiên Đường, anh ta đã tự cắt tinh hoàn của mình và ném xuống một bến tàu trước khi hắn được đưa đến bệnh viện.

Đến nay, trang web của Cổng Thiên Đường vẫn đang hoạt động và được cho là do 2 thành viên còn sống duy trì.

Nhiều năm trôi qua, những hình ảnh về cái chết của hàng chục người vô tội năm ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Năm 2020, các nhà làm phim Mỹ đã sản xuất bộ phim tài liệu về giáo phái kỳ lạ Heaven's Gate với 4 tập, ra mắt vào ngày 3 tháng 12. Dự án được sản xuất bởi CNN Original Studios và Campfire, do Clay Tweel chỉ đạo sản xuất.

