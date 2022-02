Loạt cảnh tình bể bình của Nam Em với mỹ nam điển trai, là MC - diễn viên của loạt phim VTV đình đám

Nam Em chính thức ra mắt MV "New Year With You" – ngay thời điểm giao thừa chuyển giao sang năm mới, với giai điệu tươi vui và mang đến khán giả câu chuyện tình yêu hạnh phúc cùng bạn diễn – Bạch Công Khanh.

Bài hát "New Year With You" là sáng tác của Mai Fin theo thể loại Slap House – với những giai điệu nhẹ nhàng, lãng đãng.

Nam Em và Bạch Công Khanh tung MV mới

Toàn bộ MV là những cảnh yêu đương lãng mạn của một cặp đôi, được đạo diễn Luk Hồ Hải My chọn những cảnh quay và góc máy tuyệt đẹp, lột tả hình ảnh đôi lứa yêu nhau nồng nàn.

Nam Em và Bạch Công Khanh.

Nam Em – Bạch Công Khanh hóa thân thành cặp đôi quấn quýt và ngọt ngào. Cả hai đã mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật khi kể về câu chuyện tình cảm gắn bó. Đặc biệt, màn cầu hôn cuối cùng khiến nhiều khán giả xúc động Nam Em – Bạch Công Khanh đều lột tả niềm hạnh phúc thăng hoa, cùng nhau rơi nước mắt sau màn cầu hôn đầy mùi mẫn.

Sau khi ra mắt, MV được nhiều lời khen của khán giả vì giai điệu bắt tai, phần hình ảnh trau chuốt và đặc biệt là giọng hát, trang phục của Nam Em đều vừa vặn với bài hát và mang đến hình ảnh một Nam Em đầy sức sống và xinh đẹp.

Hoa khôi Nam Em.

Nam Em – Bạch Công Khanh hi vọng MV lần này là lời cầu chúc đầu năm mới đến mọi người, rằng năm mới sẽ mang đến những niềm vui, ước vọng mới. Nam Em nói: "Nam Em muốn bài hát ngọt ngào lãng mạn này vừa khép lại năm cũ, vừa mở ra năm mới với nhiều hi vọng. Nam Em chúc mọi người luôn được yêu thương và hạnh phúc trong tình yêu thương".

Hiện tại cả Nam Em và Bạch Công Khanh đều có 1 dự án phim Tết đóng cùng nhau là phim Nhà Không Bán. Phim đang được trình chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Riêng MV "New Year With You" thì đang phát trên kênh YouTube chính thức của Nam Em.

