Loạt cảnh "muối mặt" nhất hại đời mỹ nhân Hoa ngữ: Từ tụt váy đến kẹt đầu giữa phố, Địch Lệ Nhiệt Ba làm trò gì thế này?

Không phải cứ là mỹ nhân phim ảnh thì sẽ được kịch bản đối đãi tốt, ngược lại có khi còn rơi vào trăm ngàn hoàn cảnh trớ trêu. Hãy xem những mỹ nhân màn ảnh xứ Trung sau đây đã xử lý "nghịch cảnh" ra sao nhé!



Xa Thi Mạn suýt rách đầm ngoài phố, còn bị cười vào mặt đúng quê



Đường đường là "Nhất tỷ TVB" nhưng Xa Thi Mạn còn suýt nữa đã "đẹp mặt" tại một bữa tiệc long trọng trong Sứ Đồ Hành Giả. Trong phim nhân vật Đinh Tỷ của Xa Thi Mạn phải trà trộn vào tiệc hào môn để điều tra. Xuất hiện trong bộ cánh siêu sang trọng, ai ngờ đâu phần đuôi đầm của Đinh Tỷ bị kẹp vào cửa xe ô tô khiến cô suýt "vồ ếch" giữa đường. May thay với nghiệp vụ sẵn có, mỹ nhân đã giữ thăng bằng thành công. Sau đó cô đã bị cấp trên Q-Sir (Ngô Trấn Vũ) gọi điện trêu chọc ngay vì quá buồn cười.

Suýt nữa là rớt miếng duyên của chị rồi trời ơi!!!

Không sao chị vẫn cười tự tin

Đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn không quên cà khịa đồng nghiệp

Đàm Tùng Vận kẹt đầu trong cửa sắt, thanh xuân thật tàn nhẫn mà...

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta do Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đóng chính đã có một cảnh hài hước để đời ngay đầu tập 1. Tiểu mỹ nhân Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận) vì lỡ làm rơi máy chụp hình trong sân nhà người khác nên đã cố chui đầu vào lấy. Ai ngờ đâu, cô nàng bé bỏng với không tới máy ảnh, còn bị kẹt đầu vô khung cửa. Khung cảnh kỳ quái này đã bị Dư Hoài (Lưu Hạo Nhiên) bắt gặp. Sau một màn chọc ghẹo "cháy mặt", anh chàng đã gắng sức giúp Cảnh Cảnh thoát nạn bằng cách đá mạnh vào cửa khiến cô hết hồn và rút đầu ra.

Tình huống "muối mặt" nhất của Đàm Tùng Vận trên màn ảnh

Được giúp mà có vẻ không trơn tru lắm...

Tụt váy trước mặt tổng tài, điều em không muốn nay cũng đã đến!!!

Cô nàng nhân viên xui xẻo Lý Thục Phân (Lâm Dư Hi) trong phim Thiết Kế Tình Yêu từng có một pha mất mặt chốn công cộng. Hôm đó do trễ làm nên mỹ nhân này đã chạy vội vàng, lúc gặp thang máy thì càng tăng tốc hơn. Vì thế mà phần váy của cô nàng vô tình vướng vào giá treo đồ gần đó, xé toạc và để lộ phần váy trắng ở trong trước mặt hàng chục nhân viên, trong đó có cả anh sếp Vũ Hạo (An Triết). Cô nàng không hề hay biết gì cho đến khi được Vũ Hạo nhắc khéo. Thục Phân xấu hổ cực độ, gấp gáp đến mức dùng hồ sơ để... che mặt Vũ Hạo thay vì che cho chính mình.

Hôm nay đi làm chị có để quên gì ngoài một tâm hồn đẹp không?

Nghe lời sếp đi chị ơi...

Địch Lệ Nhiệt Ba "trả giá" vì bày đặt tỏ ra quyến rũ

Ở Nghìn Lẻ Một Đêm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có một pha thả dáng "đi vào lòng đất" bởi sự cố không ai ngờ tới. Khi đang dạo bước trong nhà kính trồng hoa của Bách Hải (Đặng Luân), Lăng Thất Thất (Địch Lệ Nhiệt Ba) bỗng bị... vướng tóc vào một nhánh cây. Cô không tài nào gỡ ra được, và lúc này Bách Hải bước vào để bàn chuyện phát triển kỹ thuật phun hơi mới cho cây. Lúc này chiếc máy đã phun hơi ngập mặt Thất Thất, thu hút sự chú ý của Bách Hải. Biết mình đã "hố" nên Thất Thất chỉ đành cười trừ trông bộ dạng nhếch nhác của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất đẹp...

... cho đến khi "thảm họa" ập đến

Cho chừa cái tội "sang chảnh" không đúng chỗ

Nguồn ảnh: Tổng hợp