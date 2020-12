Loạt biểu cảm gây chú ý của dàn sao Hoa ngữ được dân mạng "hài hước hóa": Dương Mịch cố mở to mắt dù rất buồn ngủ, La Tấn muốn về với vợ con

Tối 10/12 vừa qua, sự kiện Lễ trao giải MAHB (Esquire Man At His Best) do tạp chí thời trang dành cho quý ông Esquire (Esquire Thời Thượng Tiên Sinh) tổ chức đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bên cạnh những màn cạnh tranh về nhan sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ, sự kiện này có gây chú ý bởi loạt biểu cảm tới từ chính dàn sao.

Từ loạt biểu cảm của dàn sao Hoa ngữ mà cộng đồng mạng ngay lập tức để lại những bình luận mang tính "hài hước hóa". Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, lý do khiến dàn sao Hoa ngữ có biểu cảm này là vì cường độ làm việc cũng như xuất hiện tại các sự kiện cuối năm quá mức dày đặc khiến họ trông mệt mỏi, đuối sức.

Với khoảnh khắc này, cư dân mạng bình luận rằng có vẻ như Dương Mịch đang nghĩ: "Tôi sẽ cố hết sức có thể để mở thật to đôi mắt. Tôi sẽ không buồn ngủ".

Hứa Quang Hán: "Khi bạn nhìn xuống và nhắm mắt một lúc thì chắc không ai phát hiện ra, phải không?".

Đặng Luân: "Khi nào sự kiện mới kết thúc đây?".

La Tấn: "Khi nào mới kết thúc đề về với vợ con?".

Thái Từ Khôn: "Khôn Khôn buồn ngủ rồi!".

Hứa Khải: "Tôi đang ở đâu thế này?".

Kim Thần: "Tại sao vẫn chưa kết thúc? Kính áp tròng của tôi đã khô hết rồi".

Tống Tổ Nhi: "Nếu không phải nghệ sĩ nữ, chắc tôi đã ngủ gục luôn rồi".

Nguồn: Sohu