Loạt báo tường gây sốt dịp 20/11, học sinh khoe tài cực chất

Tờ báo lấy chủ đề là “Sóng Ngầm”, tượng trưng cho những khó khăn, thách thức mà thầy cô và học sinh gặp phải trong quá trình giảng dạy và học tập. Tuy nhiên bằng niềm tin, tinh thần không ngại khó của tập thể lớp cùng với sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của thầy cô, các em tin rằng thầy trò sẽ cùng “đạp gió rẽ sóng” để tiến về bến bờ tri thức. Chia sẻ về ý nghĩa của sản phẩm, Hiểu Linh - học sinh lớp 10A1, trường THPT Ứng Hòa B, đồng thời là chủ nhân ý tưởng, cho biết đây không chỉ là tác phẩm dự thi, mà còn là lời nhắn gửi về sự kiên trì, đoàn kết và lòng biết ơn mà cả lớp muốn dành tặng thầy cô trong dịp 20/11 (Ảnh: NVCC)