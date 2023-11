Loại thực phẩm giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch, hạ đường máu mà người Việt ít ăn

Mặc dù có rất nhiều loại hạt, chúng khác nhau không chỉ ở vẻ ngoài, hương vị mà còn chứa đựng những chất dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, một điểm chung là những lợi ích sức khỏe rõ rệt mà chúng mang lại.

Vậy điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn các loại hạt mỗi ngày?

1. Các loại hạt có thể giúp bạn tăng cường chất chống oxy hóa

Khi bạn ăn vặt các loại hạt, bạn cũng đang cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa. "Ví dụ, một nghiên cứu do Đại học Cornell (Hoa Kỳ) thực hiện và công bố trên tạp chí Nutrients (Hoa Kỳ) cho thấy quả hồ trăn có khả năng chống oxy hóa cao", chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker cho biết. "Trên thực tế, khả năng chống oxy hóa của quả hồ trăn có thể sánh ngang với các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa phổ biến, bao gồm quả việt quất, quả lựu, quả anh đào và rượu vang đỏ".

Tại sao chất chống oxy hóa lại quan trọng? Manaker cho biết thêm rằng: "Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi tác hại của gốc tự do trong cơ thể".

2. Ăn các loại hạt có thể giúp mọi người ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn

Các loại hạt có thể giúp bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong ngày, điều mà nhiều chuyên gia cho rằng mọi người đang thiếu hụt. Manaker cho biết: "Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra lượng chất dinh dưỡng tiềm năng và lợi ích về chất lượng chế độ ăn uống khi thay thế một số loại thịt trong chế độ ăn bằng quả óc chó.

Việc kết hợp quả óc chó vào chế độ ăn uống đã cải thiện thành phần dinh dưỡng tổng thể, bao gồm tăng lượng axit béo omega-3, chất xơ và một số vitamin và khoáng chất, đồng thời giảm đáng kể lượng cholesterol và vitamin B12. Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần thay thế 15% lượng thịt ăn vào bằng quả óc chó là đủ để đạt được những lợi ích này".

3. Chúng giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Trista Best, ăn các loại hạt như một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống có thể góp phần giúp não khỏe mạnh hơn và làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. "Các loại hạt có lợi cho sức khỏe não bộ vì chúng giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin E, có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm".

Cô cho biết thêm, "Các loại hạt là nguồn cung cấp nhiều loại khoáng chất khác nhau, chẳng hạn như magiê và kẽm, có vai trò trong chức năng nhận thức và trí nhớ".

Tất cả các loại hạt đều có mức độ khác nhau của các chất dinh dưỡng này. Ví dụ, quả óc chó có hàm lượng axit béo omega-3 cao nhất, trong khi hạnh nhân và hạt Brazil thường có hàm lượng vitamin E cao nhất.

4. Các loại hạt có liên quan đến tâm trạng tốt hơn

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã có thể liên kết tâm trạng, đặc biệt là chứng trầm cảm với chế độ ăn uống. Thử nghiệm có thể chỉ ra rằng tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm.

Có nhiều lý do tại sao các loại hạt có thể cải thiện tâm trạng. Hai trong số đó bao gồm thành phần axit amin của các loại hạt có lợi cho não cũng như axit béo omega-3 có tác dụng bảo vệ thần kinh.

5. Chúng sẽ khiến bữa ăn của bạn trở nên no hơn

Cảm giác no là thước đo thời gian bạn no sau bữa ăn và nó bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nội tiết tố và lượng đường trong máu sau khi ăn. Chìa khóa cho một bữa ăn no là bao gồm chất xơ, chất béo và protein. Mặc dù nhỏ nhưng các loại hạt lại chứa đựng một nguồn dinh dưỡng dồi dào nhờ chứa đầy đủ cả ba chất: chất béo, chất xơ và protein.

6. Các loại hạt có liên quan đến việc giảm viêm

Tiêu thụ các loại hạt có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu viêm. Các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân, rất giàu vitamin E, cung cấp khoảng 48% lượng khuyến nghị hàng ngày trong một khẩu phần. Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, từ đó giúp giảm viêm.

7. Các loại hạt có tác dụng bảo vệ tim mạch

Một phần quan trọng của chế độ ăn có lợi cho tim là bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Các loại hạt rất giàu cả hai chất này và chúng là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đa được gọi là axit béo omega-3.

Một cách để giảm mức chất béo trung tính cao, một yếu tố nguy cơ gây ra các biến cố về tim, là tăng chất béo omega-3. Ngoài ra, tiêu thụ những loại chất béo lành mạnh này có liên quan đến mức cholesterol (tốt) HDL cao hơn và mức cholesterol (xấu) LDL thấp hơn.

8. Chúng sẽ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Lượng đường trong máu bị ảnh hưởng bởi lượng protein, chất béo, chất xơ và carbohydrate có trong thực phẩm. Ăn riêng một quả táo mọng nước để ăn nhẹ và bạn có thể sẽ lại đói sau 30 phút, thậm chí bạn có thể cảm thấy thèm đường, sụt giảm năng lượng hoặc cảm thấy run rẩy.

Nhưng táo rất tốt cho sức khỏe, vậy tại sao lại như vậy? Bản thân một quả táo chủ yếu là carbohydrate, chất này sẽ làm tăng và sau đó làm giảm lượng đường trong máu của bạn một cách nhanh chóng. Thay vào đó, hãy kết hợp một số loại hạt hoặc bơ hạt với táo và bạn sẽ ít bị tăng đột biến và giảm lượng đường trong máu. Khi đường huyết ít "tăng đột biến" hơn, đồ ăn nhẹ sẽ giúp chúng ta no lâu hơn và ít cảm thấy thèm ăn và giảm năng lượng hơn.

Nguồn và ảnh: Eat This