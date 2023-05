Loại rau được coi là bảo bối cho làn da không tuổi, chỉ nửa chén đã hơn cả cam quýt về lượng vitamin C

Đó chính là bông cải xanh!

Chúng ta đều biết, cam cũng như các loại trái cây thuộc họ cam quýt đều nổi tiếng có hàm lượng vitamin C cao. Nhưng rất có thể bạn không biết, có một loại rau ăn hàng ngày có hàm lượng vitamin C còn "khủng" hơn rất nhiều.

Theo Healthline, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh, chỉ nửa chén bông cải xanh (khoảng 71 grams) thực sự chứa nhiều hơn lượng vitamin C so với hầu hết các loại trái cây họ cam quýt.

Vitamin C có vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Không chỉ có ý nghĩa về mặt sức khỏe, vitamin C đặc biệt cần thiết để tăng sinh collagen, giúp làn da luôn trẻ đẹp tự nhiên. Ăn nhiều bông cải xanh chính là một cách bổ sung vitamin C hiệu quả, giúp làn da được tăng sinh collagen rất tốt.

Không chỉ giàu vitamin C, loại rau này còn là một nguồn cung cấp kẽm và lutein đáng gờm. Tất cả đều góp phần quan trọng giúp làn da khỏe đẹp, không tuổi.

Cụ thể, theo thông tin trên trang web về y tế WebMD, kẽm là một chất chống oxy hóa giúp da của chúng ta được chữa lành khỏi tổn thương, bao gồm cả tác hại của ánh nắng mặt trời. Còn lutein là một loại carotenoid giống như vitamin A, giúp tăng độ đàn hồi của da và chống lại tia UV, cho làn da trẻ mãi.

Đáng nói, bông cải xanh còn chứa một hợp chất đặc biệt gọi là sulforaphane, mang lại một số lợi ích vô cùng ấn tượng cho sức khỏe. Cụ thể, chất này có tác dụng chống ung thư, bao gồm cả một số loại ung thư da.

Sulforaphane cũng là một chất bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó hoạt động theo hai cách: vô hiệu hóa các gốc tự do có hại và kích hoạt các hệ thống bảo vệ khác trong cơ thể bạn.

Theo trang thông tin về y khoa Healthline, trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, sulforaphane làm giảm số lượng tế bào da bị tia UV giết chết tới 29%, với khả năng bảo vệ kéo dài tới 48 giờ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy sulforaphane trong bông cải xanh có thể giúp duy trì và sản sinh collagen trong da của bạn.

Ngoài bông cải xanh, có 3 loại rau khác cũng được ví là "bảo bối" của làn da không tuổi

1. Ớt chuông

Theo Healthline, ớt chuông rất giàu vitamin A và C. Nó thậm chí còn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Một quả ớt chuông đỏ chứa gần 170% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Ớt chuông cung cấp đủ vitamin C giúp sản xuất collagen, một thành phần cấu tạo nên làn da khỏe mạnh, duy trì vẻ đẹp không tuổi. Bạn có thể thưởng thức chúng ở dạng món ăn nhẹ, cho vào hummus, tzatziki... cũng rất hấp dẫn.

2. Cà chua

Cà chua được coi là mỏ vàng của các chất dinh dưỡng, với vitamin C và lycopene là những chất dồi dào nhất. Cho dù ở dạng sống hay đóng hộp chăng nữa, đây vẫn là một nguồn cung cấp vitamin duy trì vẻ đẹp không tuổi của làn da.

Cà chua sống có nhiều vitamin C hơn cà chua nấu chín. Tuy nhiên, cà chua nấu chín thực sự giải phóng nhiều lycopene hơn, mang lại một loạt các lợi ích sức khỏe cho làn da. Lycopene là một chất chống oxy hóa giúp phục hồi tổn thương da và duy trì sự mịn màng trong cấu trúc da theo thời gian.

Để làm món cà chua phòng chống lão hóa tốt nhất, bạn nên thử làm salad cà chua với dầu ôliu, muối, tiêu và giấm.

3. Bắp cải tím

Loại rau này chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin tốt cho sức khỏe làn da. Bắp cải tím chứa vitamin A, C và anthocyanins. Chúng đều là những chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe làn da sau tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Một chén bắp cải tím cung cấp hơn 50% lượng vitamin C. Collagen chịu trách nhiệm về yếu tố đàn hồi của da, giữ cho làn da của chúng ta trông căng mọng và góp phần mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.