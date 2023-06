Loại quả giúp da giữ nước, chống nắng từ bên trong, chị em nên ăn thường xuyên vào mùa hè

Loại quả giúp da ngậm nước, chống nắng từ bên trong

Đó chính là dưa hấu!

Theo Healthline, cấp nước đầy đủ là điều quan trọng để cơ thể bạn hoạt động bình thường. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, đảm bảo chức năng bình thường của các cơ quan, cung cấp chất dinh dưỡng, sự tỉnh táo... chỉ là một số quá trình cơ thể phụ thuộc vào việc cấp nước đầy đủ. Ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể giúp cung cấp cho cơ thể bạn lượng nước cần thiết để hoạt động bình thường.

Dưa hấu chứa 92% nước. Loại quả này trở thành lựa chọn tuyệt vời để thêm vào lượng nước uống hàng ngày. Hơn nữa, do hàm lượng nước cao, loại dưa này có lượng calo thấp. Điều này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

Không chỉ có khả năng cấp nước, dưa hấu còn được các chuyên gia da liễu đánh giá cao khả năng chống nắng cho làn da từ sâu bên trong. Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), dưa hấu có hàm lượng lycopene cao, thậm chí cao hơn 40% so với cà chua. Do đó, ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp chị em chống nắng hiệu quả cho da từ bên trong. Kết hợp với vitamin A, C, E và nhiều khoáng chất khác, ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp da bạn khỏe đẹp, tăng collagen thấy rõ. Tất nhiên, bạn cần kết hợp bôi kem chống nắng và che chắn vật lý khi đi ra ngoài trời.

Ngoài ra, dưa hấu còn có những công dụng gì?

1. Chứa nhiều dinh dưỡng

Theo Healthline, dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm kali, magiê, vitamin A và C. Nó cũng tương đối ít calo, chỉ chứa 46 mỗi cốc 152g.

Dưa hấu cũng là một nguồn dồi dào citrulline, một loại axit amin có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục. Dưa hấu cũng chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, bao gồm vitamin C, carotenoid, lycopene và cucurbitacin E.

Các hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào của bạn nếu chúng tích tụ trong cơ thể. Theo thời gian, tổn thương này có thể dẫn đến các tình trạng như tiểu đường, bệnh tim và ung thư.

2. Phòng chống ung thư

Một số hợp chất thực vật được tìm thấy trong dưa hấu, bao gồm lycopene và cucurbitacin E, có thể có tác dụng chống ung thư.

Các kết quả nghiên cứu còn khác nhau. Tuy nhiên, lượng lycopene có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Lycopene được cho là hoạt động bằng cách hạ thấp nồng độ trong máu của yếu tố tăng trưởng giống như insulin (IGF). Đây là một loại hormone thúc đẩy sự phân chia tế bào. Đáng chú ý, ung thư hình thành khi quá trình phân chia tế bào không kiểm soát được.

Ngoài ra, cucurbitacin E có thể ức chế sự phát triển của khối u bằng cách thúc đẩy quá trình tự thực (quá trình cơ bản của sự phân tách và tái tạo tế bào) của các tế bào ung thư.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, lycopene trong dưa hấu giúp giảm cholesterol và huyết áp. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do mức cholesterol cao gây ra.

Dưa hấu cũng chứa citrulline. Đây là một loại axit amin có thể làm tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể. Oxit nitric giúp các mạch máu của bạn giãn nở, làm giảm huyết áp.

Ngoài ra, trong dưa hấu còn chứa các vitamin và khoáng chất như magiê, kali và vitamin A, B6 và C. Chúng đều tốt cho sức khỏe tim mạch.

4. Giảm viêm và stress oxy hóa

Sự kết hợp của các chất chống oxy hóa, lycopene và vitamin C trong dưa hấu có thể giúp giảm viêm và tổn thương do oxy hóa.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện, khi cho chuột ăn bột dưa hấu trong chế độ ăn kém lành mạnh phát hiện ít bị viêm cũng như stress oxy hóa hơn so với nhóm không dùng.

Là một chất chống oxy hóa, lycopene cũng có thể trì hoãn sự khởi phát và tiến triển của bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này.

5. Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Hợp chất lycopene trong dưa hấu có thể có lợi cho đôi mắt của bạn. Một nghiên cứu cho thấy, lycopene là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp ngăn ngừa và ức chế thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm xử lý tế bào mắt bằng lycopene cho thấy, chất này giúp giảm tổn thương tế bào.

Mặc dù vậy vẫn cần thêm các nghiên cứu ở người để đánh giá chính xác nhất.

6. Giảm đau nhức cơ bắp

Citrulline, một loại axit amin có trong dưa hấu, có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục và giảm đau nhức cơ bắp.

Một đánh giá cho thấy, uống citrulline thường xuyên trong ít nhất 7 ngày cải thiện hiệu suất hiếu khí bằng cách tăng sản xuất oxit nitric của cơ thể. Hợp chất này giúp mở rộng các mạch máu để tim bạn không cần phải làm việc vất vả để bơm máu đi khắp cơ thể.

Một số bằng chứng còn cho thấy, ăn dưa hấu có thể hỗ trợ cơ thể bạn sau khi tập thể dục.

Một nghiên cứu cũ đã cho các vận động viên uống nước ép dưa hấu nguyên chất, nước ép dưa hấu trộn với citrulline. Cả hai loại đồ uống đều ít gây đau cơ và phục hồi nhịp tim nhanh hơn so với đồ uống không chứa những thành phần này.

7. Cải thiện tiêu hóa

Dưa hấu chứa nhiều nước và một lượng nhỏ chất xơ. Cả hai đều cần thiết cho quá trình tiêu hóa khỏe mạnh.

Chất xơ giúp giữ cho ruột của bạn hoạt động đều đặn. Nước giúp di chuyển chất thải qua đường tiêu hóa dễ dàng.

Một cuộc khảo sát ở 4.561 người trưởng thành cho thấy, những người có lượng chất lỏng và chất xơ thấp có nhiều khả năng bị táo bón hơn. Ăn dưa hấu có thể là một trong những cách bạn có thể làm để cải thiện.