Loại quả đang vào mùa và có khả năng chống lão hóa gấp đôi trà xanh, chị em muốn trẻ mãi không già thì tranh thủ uống mỗi ngày

aTrà xanh là một trong những thần dược chống lão hóa đối với nhan sắc và làn da của phái đẹp. Công dụng dưỡng ẩm, dưỡng trắng, chống oxi hóa và tiêu mỡ giảm cân của trà xanh từ ngàn đời này đã được kiểm chứng. Nhưng có một loại quả có khả năng chống lão hóa gấp đôi trà xanh, loại quả đang vào mùa các chị em không nên bỏ qua nếu muốn trẻ mãi không già. Đó chính là quả lựu.

Lựu: Chứa thành phần chống lão hóa gấp đôi trà xanh

Trong quả lựu chứa nhiều ka-li, vitamin C và các chất chống oxy hóa, tannin, granatin, peletierin, izopeletierin… Đặc biệt quả lựu có chứa một chất siêu chống oxy hóa được gọi là axit ellagic, là một chất thậm chí còn mạnh hơn cả chất chống oxy hóa trong trà xanh.

Các chất chống oxy hóa mạnh trong trái lựu hoạt động kích thích lượng glutathione phát triển, một chất chống oxy hóa trong cơ thể có khả năng bảo vệ các DNA trong tế bào khỏi các gốc tự do, chống lại tác động tiêu cực gây nên những vấn đề lão hóa.

Lựu: Chứa hàm lượng vitamin C cao, đỉnh cao dưỡng trắng trị thâm nám cho da

Một thành phần nổi bật trong quả lựu với khả năng dưỡng trắng đỉnh cao đó chính là vitamin C. Hàm lượng vitamin C được tìm thấy trong 100g lựu chiếm đến 7%. Vitamin C chính là "khắc tinh" của sắc tố melanin, làm mờ nhanh các đốm nâu, tàn nhang, nám các vùng da sạm da giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng đều màu.

Lựu: Dưỡng ẩm kịp thời cho da khô không bị bong tróc, kiềm dầu cho da dầu không bị nhờn dính

Cấu trúc phân tử nhỏ từ quả lựu giúp các chất dinh dưỡng ngấm vào da dễ dàng hơn. Hơn nữa, lựu cấp ẩm cho da và ngăn ngừa sự mất nước nhờ có chứa axit pucinic - một loại axit béo omega-5 cực kỳ quan trọng đối với làn da.

Lựu không chỉ tốt cho da khô mà còn có thể kiềm dầu cho da dầu, nhờ vậy da không bị bí bách, không tiết quá nhiều dầu nhờn gây bít tắc mụn nhọt trên da. Chính vì vậy mà lựu cũng là một trong những thành phần tự nhiên xuất hiện nhiều trong những sản phẩm dưỡng ẩm, chống lão hóa dành cho các chị em có tuổi.

Lựu: Thần dược dưỡng da, chống già của phụ nữ có tuổi

Quả lựu được coi là siêu trái cây dưỡng da. Ăn lựu hay uống nước lựu mỗi ngày làn da của bạn sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ chống lão hóa. Ngoài ra, nước ép lựu giúp tăng sinh collagen, dưỡng da sáng bật tông nên bên cạnh việc bôi các sản phẩm skincare, bạn dùng thức uống này mỗi ngày sẽ giúp da đẹp bất bại.

Một số sản phẩm skin care chiết xuất từ lựu dành cho làn da lão hóa của các chị em:

