Loại ớt được ví như "kho báu" Vitamin C giúp đẹp da, hỗ trợ làm sạch phổi

Trong số đó có một lựa chọn rất lạ mà họ đề xuất: ớt ngọt Sweet Palermo! Thực hư của chuyện này như thế nào, tại sao ớt lại giàu dinh dưỡng hơn các loại trái cây? Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này.

Đặc điểm cơ bản của loại ớt ngọt Sweet Palermo này là rất giàu vitamin và khoáng chất, nổi trội nhất là vitamin A và C. Vitamin A và C là hai chất chống oxy hóa rất tốt, chúng có tác dụng chống lại các gốc tự do, giúp bạn có làn da sáng săn mịn hơn và ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn. Qua đó nó cũng hỗ trợ tốt trong việc phòng ngừa ung thư.

Trên thực tế, theo thông tin được công bố trên website của Sweet Palermo thì hàm lượng vitamin C trong loại ớt ngọt này cao gấp 3.8 lần cam và 2.5 lần kiwi. Đây là một con số rất ấn tượng nếu so với các loại trái cây thông thường. Vitamin C rất cần thiết cho việc hấp thụ sắt trong cơ thể vậy nên sẽ hỗ trợ rất tốt những ai đang bị thiếu máu. Ngoài ra vitamin C còn rất tốt cho hệ miễn dịch của bạn. Và cũng giống như các loại ớt ngọt khác, Sweet Palermo cũng hỗ trợ loại bỏ dịch nhầy trong mũi và phổi, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thải độc tố ra ngoài cơ thể thông qua tuyến mồ hôi.

Ngoài những công dụng nêu trên thì Sweet Palermo còn có điều gì khác khiến mọi người yêu thích? Theo các hot mom, loại ớt ngọt này cực kỳ linh hoạt, chúng có thể được sử dụng trong rất nhiều món ăn và cách chế biến khác nhau. Chúng ta có thể cắt lát rồi thêm vào món trộn salad, ăn sống như snack, xào, nướng, hoặc dùng làm topping cho bánh pizza và bánh mì. Đặc biệt hơn cả, chúng ta còn có thể dùng làm nước ép.

Hot mom Loan Huỳnh đã chia sẻ công thức đơn giản để làm ra một ly nước ép ớt thơm ngon bổ dưỡng với ớt Sweet Palermo: "Cho vài miếng gừng, mật ong, nước cốt chanh, một ít nước lọc vào và xay nhuyễn, sau đó ray qua khay lấy nước là có ngay một ly nước ép ớt thơm ngon, vừa ngon ngọt, vừa thơm thơm, càng uống càng cuốn."

Hot mom Nguyễn Cẩm Tú thì không khỏi ngạc nhiên: "Ai cũng nghĩ ớt là phải cay, nhưng không! Ớt ngọt Sweet Palermo thơm hơn các loại ớt chuông thông thường, mùi vị như trái cây, hoàn toàn không hăng không cay, vỏ rất mỏng vị rất ngọt. Ăn sống như snack cũng được mà làm nước ép cũng rất ok."

Chưa dừng ở đó, hot mom Đinh Thảo Nguyên còn tấm tắc khen loại ớt này: "Ớt ngọt này chấm được với muối Tây Ninh để ăn sống luôn. Ớt thông thường chỉ để làm gia vị, nghe đến thôi là thấy cay xè rồi. Ớt ngọt Sweet Palermo thì hoàn toàn không cay nhưng vẫn khiến người ta "say" luôn nè."

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng biết thêm thông tin rằng loại ớt đặc biệt này có xuất xứ từ Hà Lan, được phân phối bởi công ty hạt giống công nghệ cao Rijk Zwaan. Đặc trưng của loại ớt này là không cay, không hăng, cực kỳ ít hạt, hình dáng trông như một trái ớt thông thường nhưng ở kích thước to hơn rất nhiều lần nhưng lại có mùi thơm và rất ngọt.

Giống ớt này đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá của Tây Ban Nha và là sự lựa chọn trong bữa ăn của rất nhiều gia đình ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ và châu Á phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan…

Và một điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là loại ớt này không chỉ có màu đỏ và vàng như những giống ớt chuông khác mà còn có màu cam và màu sô cô la rất lạ. Đặc biệt hơn là mỗi loại này lại có sự thay đổi về hàm lượng dinh dưỡng khác nhau và bổ trợ cho nhau rất tốt. Có khá nhiều hot mom đã mua nhiều màu ớt khác nhau và trộn lại để có thể tăng đều hàm lượng dinh dưỡng trong ly nước ép của mình.

Cuối cùng, một trong những lý do rất lớn để ớt Sweet Palermo được nhiều hot mom ưa chuộng vì nó là hạt giống công nghệ cao được nuôi trồng trong điều kiện rất an toàn và sạch với những tiêu chuẩn cao nhất của nhà vườn. Vậy nên rất nhiều người cảm thấy rất yên tâm sau khi biết được các thông tin này.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một loại trái cây có thể linh hoạt chế biến, một nguồn bổ sung vitamin C tự nhiên, an toàn và sạch cho gia đình mình thì hãy thử qua ớt ngọt Sweet Palermo. Với công thức nước ép của hot mom Loan Huỳnh, chắc chắn loại ớt ngọt công nghệ cao này sẽ làm bạn bất ngờ với vị ngọt đặc biệt của nó.