Loại nước rẻ bèo trị ngứa vùng kín, ngăn chặn viêm nhiễm phụ khoa cực hiệu quả: Hầu hết chị em đều đang dùng sai cách

Betadine được coi là "thần dược" trị ngứa vùng kín, ngăn chặn viêm nhiễm phụ khoa nhưng phải rửa đúng cách

Từ lâu, Betadine đã luôn một dung dịch sát khuẩn cực kỳ tốt. Đây còn được coi là thứ nước rẻ bèo nhưng có công dụng trị ngứa vùng kín, nấm vùng kín cũng như phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa siêu tốt. Chỉ với giá 50.000 đồng, có thể dễ dàng mua tại các hiệu thuốc tại địa phương, bạn có ngay loại nước rửa vệ sinh vùng kín quá tốt.

Thế nhưng, hầu như ai cũng đang rửa vùng kín bằng loại nước này sai cách khiến cho hiệu quả chưa được như mong đợi. Ngoài ra còn tốn kém, lãng phí Betadine không cần thiết.

BS Trần Đức Cung (chuyên ngành Ung bướu và Phụ khoa, cố vấn chuyên môn của hệ thống y tế Hưng Việt) nhận định, Betadine là một loại nước rửa rất hiệu quả, có giá rất rẻ tiền trong việc điều trị viêm nhiễm vùng kín.

Tuy nhiên, các chị em thường pha ra, sau đó rửa. Cách này chưa đảm bảo hiệu quả cao. Hơn nữa lại tốn kém không cần thiết.

Chính vì thế, hôm nay, BS Cung sẽ hướng dẫn cách rửa đúng hơn, đỡ bị mùi hơn và hiệu quả trị ngứa vùng kín, viêm nhiễm phụ khoa nói chung sẽ hiệu quả hơn. Bạn thực hiện theo các bước như sau:

- Đầu tiên phải rửa tay sạch với xà phòng.

- Dùng gạc cầu này (mua tại hiệu thuốc) để thấm Betadine vào gạc cầu. Làm như này sẽ rất tiết kiệm và không lo bị chảy dung dịch ra ngoài.

- Lau nhẹ nhàng bên ngoài vùng kín, từ trước ra phía sau là xong.

Như vậy, bạn vừa dùng tiết kiệm dung dịch rẻ tiền lại hiệu quả hơn hẳn trong việc vệ sinh vùng kín, đặc biệt trị nấm, ngứa vùng kín.

Nhất là trong tình hình thời tiết nồm ẩm hiện nay, ngứa vùng kín luôn là nỗi lo thường trực của chị em phụ nữ. Thời tiết nồm ẩm tạo điều kiện cho nhiều loại virus, vi khuẩn tồn tại và phát triển.

Vùng kín của chị em phụ nữ vốn là nơi ẩm ướt. Cộng với điều kiện môi trường khó chịu, nếu không được vệ sinh cẩn thận, sạch sẽ thì chuyện ngứa vùng kín, viêm nhiễm vùng kín là điều khó tránh khỏi. Nhiều trường hợp là do mặc đồ chưa được phơi khô hoàn toàn. Nhiều trường hợp là do lười thay quần áo mặc hàng ngày chứ không chỉ do không thay quần lót... Việc chủ động phòng tránh bằng một chai nước rửa rẻ tiền như Betadine là điều rất cần cho chị em lúc này.

Phòng tránh ngứa vùng kín - 10 điều chị em cần làm trong cuộc sống hàng ngày

Theo Webmd, có 10 nguyên tắc chị em cần tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày để phòng tránh ngứa vùng kín, ngăn chặn viêm nhiễm phụ khoa như sau:

- Tránh sử dụng băng vệ sinh hoặc giấy vệ sinh có mùi thơm, dung dịch xịt vùng kín, tránh thụt rửa âm đạo.

- Sử dụng nước và xà phòng không mùi làm sạch bộ phận sinh dục. Tuy nhiên không rửa nhiều hơn 1 lần mỗi ngày vì có thể gây khô âm đạo.

- Luôn sử dụng giấy lau từ trước ra sau khi đi tiêu.

- Mặc quần lót cotton (không phải dạng vải tổng hợp) và thay đồ lót hàng ngày.

- Thay tã cho bé gái thường xuyên.

- Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Nếu đang bị khô âm đạo hãy sử dụng kem dưỡng ẩm âm đạo theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Thoa chất bôi trơn gốc nước (K-Y, Astroglide) trước khi quan hệ tình dục.

- Tránh quan hệ tình dục cho đến khi tình trạng ngứa vùng kín được cải thiện.

- Tuyệt đối không gãi vì có thể làm lây lan thêm các khu vực xung quanh.

