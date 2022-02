Loại nước được mệnh danh là "nữ hoàng chống viêm": Chị em bổ sung mỗi ngày chẳng lo viêm nhiễm, lại có làn da tươi trẻ, lão hóa ngược

Từ việc chống virus, nhiễm trùng đến sửa chữa tổn thương trong cơ thể, chứng viêm tác động lớn đến quá trình chữa bệnh tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt nếu là viêm mãn tính còn liên quan đến một loạt bệnh như viêm khớp, bệnh tim và tiểu đường. Ăn thực phẩm chống viêm là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể từ những tổn thương nhỏ nhất.



Thế nhưng, bên cạnh đó, những gì bạn chọn để uống chống viêm cũng quan trọng không kém. May mắn thay, bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì xa xỉ để chống lại các tình trạng sức khỏe liên quan đến viêm. Theo TS Greene (thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat this! Not that!, đến từ Sydney), thức uống được mệnh danh là nữ hoàng chống viêm chính là nước lọc.

Vì sao uống nước lọc sẽ giúp bạn giảm viêm, đẹp da?

Viêm có thể xảy ra khi cơ thể bị thiếu hụt nước để loại bỏ chất thải. Thế nên, việc uống nước lọc thường xuyên, đầy đủ mỗi ngày giúp bạn ngăn chặn chứng viêm cực kỳ tốt.

Chuyên gia cho rằng, một trong những vai trò chính của nước là giúp cơ thể tiến hành quá trình giải độc một cách tự nhiên. Giải độc và loại bỏ chất thải bằng cách đi vệ sinh là một trong những cách cơ bản nhất để giảm viêm trong cơ thể.

Uống đủ nước cũng giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Theo Medical News Today, 80% sụn - là mô được tìm thấy trong các khớp và đĩa đệm của cột sống - được cấu tạo bởi nước.

Nước uống đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất lỏng hoạt dịch, giúp bôi trơn và bảo vệ khớp. Nếu không được cung cấp đủ nước, các khớp sẽ mất khả năng hấp thụ sốc, cuối cùng có thể gây ra ma sát và đau khớp.

Chưa hết, một nghiên cứu vào năm 2015 trên Medical news today cho thấy, uống nước lọc ấm ngay khi ngủ dậy cũng như uống đủ nước trong suốt cả ngày giúp làn da bạn luôn được "ngậm nước". Tất nhiên, chỉ uống nước thì không đủ ngăn ngừa nếp nhăn hay ngăn chặn ánh nắng mặt trời, yếu tố di truyền, môi trường... Thế nhưng, ở người có thói quen uống nước sau khi ngủ dậy chắc chắn có làn da khỏe hơn, trẻ hơn người không làm.

Không những thế, giới khoa học còn nhận định, hành động uống một cốc nước lọc ấm ngay vào buổi sáng như này nếu duy trì nhiều năm, nhìn chị em sẽ trẻ hơn từ 5-10 tuổi. Chị em mong muốn lão hóa ngược thực sự không còn quá khó.

Bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Bạn có thể đã nghe "khuyến nghị của chuyên gia" rằng nên uống 8 cốc nước mỗi ngày. Nhưng thật sự là bao nhiêu thì chưa phải ai cũng rõ.

Một người cần bao nhiêu nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống, nơi họ sống, thời tiết và mùa đó là gì, tần suất tập thể dục và tình trạng sức khỏe...

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ, nam giới nên uống khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày. Trong khi, phụ nữ nên uống khoảng 2,7 lít.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khuyến nghị này bao gồm các loại đồ uống khác - chẳng hạn như nước trái cây và trà - cũng như 20% lượng chất lỏng đến từ đồ ăn hàng ngày.

Nếu bạn đang muốn uống nước nhiều hơn, TS Greene khuyên bạn nên bổ sung các loại trái cây họ cam quýt và quả mọng. Trái cây sẽ không chỉ làm tăng hương vị mà còn bổ sung thêm chất chống oxy hóa, được đánh giá là có đặc tính chống viêm.

Ngoài nước lọc có 2 loại đồ uống chống viêm khác được chuyên gia khuyến nghị

Ngoài nước lọc, chuyên gia khuyên chị em có thể bổ sung nước ép rau xanh và trà nghệ để chống viêm hiệu quả.

Nguyên nhân bởi nước ép rau xanh có hàm lượng vitamin, khoáng chất, polyphenol và chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào. Tất cả đều hữu ích giúp cơ thể chống viêm.

Tương tự, nghệ được đánh giá cao về hàm lượng chất chống oxy hóa chống viêm. Đó là lý do tại sao nó thường được đặt biệt danh là "siêu thực phẩm".

Curcumin, polyphenol có trong củ nghệ, đã được nghiên cứu rộng rãi về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Thậm chí người ta công nhận, nghệ giúp quét các gốc tự do trong cơ thể, chữa lành mọi dấu vết của viêm nhiễm.

