Loại đồ uống rất nhiều người ưa thích này có thể là "thủ phạm" khiến thận suy yếu

Thận được phân phối ở cả hai bên của cơ thể con người. Chức năng chính của chúng là chuyển hóa nước và tạo ra nước tiểu, sau đó bài tiết chất thải chuyển hóa ra khỏi cơ thể bằng nước tiểu, vì vậy thận là phần không thể thiếu nhất trong quá trình trao đổi chất. Và uống đủ nước hàng ngày có thể giúp thận chuyển hóa bài tiết chất thải trao đổi chất và chất độc trong cơ thể ra ngoài.



Đồ uống có ga là loại nước gây hại cho thận

Tuy nhiên, loại nước được đề cập ở đây là nước lọc thông thường. Nếu bạn cho rằng các loại đồ uống khác cũng là nước, giúp bạn thoải mái khi uống, cũng có chức năng chuyển hóa chất thải, thì đó là quan niệm sai lầm. Lý do là vì mỗi loại nước có các thành phần khác nhau. Ví dụ thành phần trong trong các loại đồ uống, đặc biệt là đồ uống có ga chủ yếu là phẩm màu, nước, fructose và carbon dioxide. Ngoài ra, nước uống có ga cũng chứa một lượng nhỏ thành phần caffeine. Đây là những thành phần có thể làm tổn thương thận.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Osaka, Nhật Bản đã kiểm tra khoảng 8.000 người có chức năng thận bình thường. Trong quá trình nghiên cứu, những người tham gia được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất uống 1 cốc soda mỗi ngày, nhóm thứ hai thưởng thức 2 lon soda mỗi ngày trong khi nhóm thứ ba không có bất kỳ đồ uống có ga nào cả.

Kết quả, sau 3 năm, hơn 10% những người uống 2 loại soda mỗi ngày đã phát triển protein niệu - mức độ protein cao trong nước tiểu. Protein niệu là một yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh thận ở giai đoạn tiến triển.

Tại sao đồ uống có ga làm tổn thương thận, câu trả lời nằm ở các khía cạnh sau:

1. Tổn thương do fructose

Thời gian dài tiêu thụ lượng lớn fructose sẽ không chỉ gây béo phì mà còn gây ra tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa glucose, mà còn dẫn đến xuất hiện tình trạng tăng đường huyết.

Một số nghiên cứu trên động vật cũng đã phát hiện ra rằng fructose có thể ảnh hưởng đến thận và khiến chúng nhạy cảm với protein. Một nghiên cứu như vậy được thực hiện bởi Đại học Case Western Reserve. Các nhà khoa học tại đây đã cho chuột ăn fructose trong 13 ngày thường xuyên, khiến chúng nhạy cảm với protein.

Lượng lớn đường fructose trong đồ uống có ga sẽ gây gánh nặng cho thận

Thận có chức năng chính là lọc máu, đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể thông qua đường tiểu. Khi đường trong máu tăng lên, khối lượng công việc của thận sẽ tăng lên và đường không được lọc hoàn toàn, do đó sẽ xuất hiện triệu chứng đường trong nước tiểu. Sau khi bệnh tiểu đường xảy ra, thời gian dài sẽ gây tổn hại cho thận, cuối cùng phát triển thành bệnh thận do đái tháo đường. Trên lâm sàng có rất nhiều bệnh nhân bị suy thận mãn tính, đều là do phát triển từ bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, lượng "fructose cao" sẽ khiến axit uric trong cơ thể tăng lên, bởi vì fructose không chỉ làm giảm bài tiết axit uric ở thận mà còn thúc đẩy quá trình tổng hợp axit uric nội sinh. Khi giá trị axit uric vượt quá giới hạn trên chuyển hóa của thận, nó sẽ gây tăng axit uric máu. Và quá nhiều tinh thể urate sẽ không chỉ tích tụ trong khớp, mà còn tiếp tục tích tụ trong thận, cuối cùng gây tổn thương thận.

2. Mất canxi, sỏi thận

Thận là một cơ quan cân bằng các chất điện giải của cơ thể bằng cách sản xuất nước tiểu, một lượng lớn carbon dioxide được hòa tan trong đồ uống có ga, và axit carbonic được hình thành trong nước. Hầu hết axit carbonic sẽ biến thành carbon dioxide trong dạ dày và được thải ra khỏi cơ thể, nhưng một lượng nhỏ axit carbonic cũng sẽ xâm nhập vào máu, tạo thành carbonate, bicarbonate và các chất khác.

Uống nhiều đồ uống có ga làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận

Tuy nhiên, trong trường hợp bình thường, axit carbonic ít gây hại cho con người, nhưng nhiều loại đồ uống có ga có chứa axit photphoric. Axit photphoric sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn vào máu. Axit photphoric sẽ thúc đẩy sự bài tiết canxi qua nước tiểu, điều này không chỉ khiến hàm lượng canxi trong cơ thể giảm mà còn gây ra bệnh loãng xương.



Khi sự bài tiết canxi trong nước tiểu tăng lên, canxi, phốt pho, axit uric và các chất khác sẽ tiếp tục kết tủa ở thận, cuối cùng tạo thành sỏi thận. Nếu sỏi nhỏ và tự do trong thận, các vấn đề như đau bụng và tổn thương mô thận có thể xảy ra, và thậm chí gây suy thận cấp.

Do đó, loại nước uống có lợi nhất cho thận là nước lọc, nước đun sôi. Nước uống có ga, sau khi uống cơ thể cảm thấy thoài mái nhưng nó không thể thay thế nước lọc, và cũng không được uống quá nhiều trong thời gian dài, uống càng ít càng tốt, đây cũng là cách để tránh gây tổn thương thận, tránh bị béo phì.

Bạn không an toàn ngay cả khi bạn đang dùng nước soda dành cho người ăn kiêng. Những người tham gia nghiên cứu Nhật Bản đã uống cả chế độ ăn kiêng và soda thường xuyên và nó vẫn dẫn đến protein niệu.

