Loại củ bán rẻ như cho, biết dùng sẽ thành 'thuốc' bảo vệ tế bào, ổn định đường huyết

Khoai lang có protein quý, tốt cho sức khoẻ

Bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết khoai lang chứa loại protein độc đáo có hiệu quả chống oxy hóa, tốt cho sức khoẻ. Nghiên cứu cho thấy protein trong khoai lang có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione (một trong những sản phẩm quan trọng của cơ thể có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa). Điều này đã giúp giải thích về những đặc tính hỗ trợ chữa bệnh của khoai lang.

Không chỉ có những đặc tính chống oxy hóa, khoai lang còn được xếp vào nhóm thực phẩm "thượng đẳng" với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

Bác sĩ Tấn Vũ cho hay khoai lang rất giàu vitamin A (dưới dạng beta-caroten), vitamin C, vitamin B6; một số khoáng chất như mangan, đồng, kali và sắt. Đặc biệt, khoai lang còn được biết đến là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan tốt cho hệ tiêu hóa.

Ảnh: Internet

Nhờ lượng vitamin A, vitamin C dồi dào, khoai lang là thực phẩm chống viêm có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Beta-caroten và vitamin C chống oxy hóa giúp cho cơ thể loại bỏ các gốc tự do.

Ngoài ra, khoai lang còn có vitamin B6 cần thiết cho cơ thể để chuyển đổi homocysteine, một sản phẩm trong tiến trình tạo ra acid amin quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Theo bác sĩ Tấn Vũ, các công trình nghiên cứu mới đây trên thế giới cũng chỉ ra dịch chiết từ củ khoai lang trắng có thể hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Bình thường các loại khoai đều có vị ngọt (đường) nhất định nhưng lại không gây tác hại xấu tới bệnh nhân đái tháo đường.

Các nghiên cứu cho thấy ăn khoai lang giúp hỗ trợ cho sự ổn định nồng độ đường trong máu và làm giảm sức kháng insulin.

"Chiết xuất caiapo từ củ khoai lang trắng có thể kiểm soát tốt lượng đường máu và cholesterol trong bệnh đái tháo đường tuyp 2. Chất này đã được Nhật Bản điều chế thành dược phẩm bổ sung dành cho bệnh nhân tiểu đường", bác sĩ Vũ nói.

Nghiên cứu tại Ðại học Vienna (Áo) đã tìm hiểu phương thức hoạt động và tính hiệu quả của caiapo từ khoai lang thử nghiệm trên những người mắc bệnh mắc đái tháo đường tuyp 2 với liều dùng trong vòng 12 tuần. Kết quả cho thấy khi điều trị bằng caiapo chiết từ khoai lang đã làm giảm lượng hemoglobin A-1c (HbA1c) là yếu tố chỉ định lượng đường máu dư thừa. Lượng đường máu ở nhóm sử dụng caiapo từ khoai lang cũng giảm hơn nhiều.

Theo bác sĩ Tấn Vũ, khoai lang được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cân rất tốt. Do năng lượng có trong khoai lang rất ít, chỉ bằng 1/3 so với cơm và 1/2 so với khoai tây. Khoai lang không chứa chất béo và cholesterol, ngăn được tiến trình chuyển hóa đường trong thức ăn thành mỡ và chất béo trong cơ thể.

Bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ

"Ăn khoai lang trước bữa ăn chính sẽ làm bạn giảm được một lượng lớn thức ăn đưa vào cơ thể. Ăn khoai lang rất có lợi cho hệ tiêu hóa vì thành phần vitamin C và các axit amin giúp kích thích nhu động ruột, làm quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón", bác sĩ Vũ nói.

Khoai lang dù rất tốt cho sức khoẻ tuy nhiên không nên quá lạm dụng, bác sĩ Tấn Vũ nói. Chúng ta chỉ nên ăn khoai ở mức vừa phải, cân bằng với các nhóm thực phẩm khác. Khi dùng khoai lang làm thuốc điều trị cần tham vấn ý kiến của người có chuyên môn.