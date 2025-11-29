Loại cây là "thần dược" trong làm đẹp, có nhiều công dụng hữu ích

Tẩy trang tự nhiên: Gel nha đam có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, đặc biệt hiệu quả với vùng da mắt. Chỉ cần cắt lá nha đam, thấm gel vào bông tẩy trang và lau nhẹ nhàng, bạn có thể loại bỏ lớp trang điểm đồng thời giữ ẩm cho da. Đây là giải pháp tẩy trang an toàn, phù hợp để sử dụng hằng ngày.

Nha đam là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể.

Ủ tóc mềm mượt: Thoa gel nha đam lên tóc và da đầu, để ủ trong vài phút trước khi gội lại sẽ giúp tóc khỏe mạnh hơn. Gel nha đam nuôi dưỡng da đầu, giúp tóc mềm mại, giảm xoăn rối và tăng độ bóng tự nhiên.

Làm dịu và hỗ trợ điều trị bỏng: Nha đam là "ứng cứu" hiệu quả khi bị bỏng nhẹ hoặc cháy nắng. Bôi gel trực tiếp lên vùng da tổn thương giúp giảm đau, giảm ngứa rát nhờ đặc tính chống viêm và giữ ẩm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho da kích ứng hoặc tổn thương nhẹ.

Thúc đẩy mọc tóc: Sử dụng lô hội để thúc đẩy quá trình mọc tóc. Chỉ cần bóp gel lô hội vào da đầu và để khoảng 30 phút trước khi gội sạch. Lô hội giúp cho nang lông được thông thoáng, cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng, cân bằng độ pH và giúp tóc bạn giữ được độ ẩm.

Dùng làm gel tẩy lông chân: Lô hội có chứa rất nhiều gel và có thể sử dụng như một loại gel cạo râu tự nhiên. Như đã đề cập ở trên, lô hội có tác dụng chống viêm và dưỡng ẩm đặc hiệu, vì vậy bạn có thể sử dụng nó thoa lên đôi chân cũng như trên khuôn mặt của bạn để có được một cảm nhận thoải mái khi cạo râu hoặc tẩy lông.

Có thể sử dụng gel nha đam tươi hoặc mua sẵn.

Kem dưỡng ẩm tự nhiên: Nha đam là lựa chọn tiết kiệm cho những ai muốn dưỡng ẩm da mặt và cơ thể. Gel nha đam đặc biệt phù hợp với da mụn nhờ hàm lượng vitamin và enzyme hỗ trợ làm dịu và giảm dầu.

Hỗ trợ giảm hôi miệng và sâu răng: Lô hội đã được ghi nhận là một phương thuốc tự nhiên chống hôi miệng, sâu răng và ngăn ngừa bệnh nướu răng hiệu quả.

Khi sơ chế nha đam cần thận trọng không để tạp chất hoặc nhựa nha đam dính vào phần gel.

Lưu ý khi sử dụng nha đam trong chăm sóc da Khi dùng nha đam chăm sóc da, cần sơ chế thật kỹ để loại bỏ nhựa vàng gây kích ứng, thử phản ứng trên vùng da nhỏ, không thoa lên vết thương hở, đắp mặt nạ chỉ từ 15-20 phút và sử dụng đều đặn 2-3 lần/tuần, đồng thời luôn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng kem chống nắng. Tránh để nha đam dính vào mắt hoặc vết thương hở; không bôi quá nhiều lên vùng da non. Không nên tiêu thụ hoặc uống quá nhiều nha đam trong thời gian dài vì có thể gây ảnh hưởng thận. Các chuyên gia cho biết, mặt nạ thiên nhiên chỉ tác động trên bề mặt, hỗ trợ dưỡng ẩm và làm mịn tạm thời, không thể làm trắng da sâu như lời truyền miệng.

(theo suckhoedoisong, vienamnet)