Loại cây gia vị vứt đâu cũng sống được, ngắt vài nhánh cho vào món ăn lại chữa được đến 17 căn bệnh khác nhau

Cây ngò gai là loài cây phát triển mạnh ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, dù là đất khô cằn ít nước nhưng nó vẫn sinh trưởng tốt. Đặc biệt, nếu được trồng ở nơi có bóng râm, lá của nó thường sẽ xanh và có mùi thơm nồng hơn. Mùi ngò gai rất dễ sống, chỉ cần trồng ở trong vườn, chậu, hay bất kỳ chỗ nào nó cũng đều sống được. Tương tự như hành, ngò gai có đặc tính thơm nồng nên khi cho vào món ăn sẽ rất kích thích khứu giác.

Ngoài đặc tính là loại cây gia vị, mùi ngò gai còn là dược liệu và nó có rất nhiều lợi ích sức khỏe như sau:

1. Điều trị các bệnh truyền nhiễm

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm DARU, mùi ngò gai có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp chống nhiều chủng virus, nấm men khác nhau. Các chất phytochemical có trong mùi ngò gai điều trị được nhiều bệnh truyền nhiễm ở người.

2. Cân bằng lượng đường huyết

Các loại tinh dầu được chiết xuất từ lá của cây mùi ngò gai được chứng minh là có chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Loại thảo mộc có mùi thơm này chứa một lượng lớn axit ascorbic (vitamin C) hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp làm sạch các gốc tự do. Với đặc tính như vậy, mùi ngò gai rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiểu đường và các rối loạn khác gây ra do căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

3. Loại bỏ mùi hôi miệng

Mùi hương tươi mát của mùi ngò gai rất hiệu quả trong việc điều trị hôi miệng. Hàm lượng chất diệp lục trong lá có tác dụng khử mùi hôi hiệu quả. Khi nhai lá tươi, nó sẽ loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh được tạo ra trong quá trình nhai thức ăn và vi khuẩn trong miệng.

4. Điều trị bệnh tim

Mùi ngò gai chứa saponin, flavonoid, coumarin, steroid và axit caffeic, các hợp chất này hoạt động như một chất chống viêm. Trong một nghiên cứu cho thấy mùi ngò gai làm giảm viêm trong giai đoạn cấp tính của bệnh mạch máu và tim.

5. Điều trị rối loạn thận

Theo các loại thuốc thảo dược châu Âu, mùi ngò gai thúc đẩy lợi tiểu và giúp điều trị các rối loạn thận như viêm tuyến tiền liệt mãn tính, viêm bàng quang, tiểu rát và viêm niệu đạo.

6. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Đặc tính chống viêm của mùi ngò gai rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson. Saponin và flavonoid là 2 hợp chất chống viêm có thể giúp giảm viêm trong các tế bào não. Ngoài ra, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào não do stress oxy hóa.

7. Phòng ngừa hen suyễn

Một số nghiên cứu nói rằng những người sống ở vùng Caribbean sử dụng mùi ngò gai như là một loại thảo dược dùng với trà để phòng ngừa bệnh hen suyễn.

8. Điều trị sốt

Stigmasterol là một steroid có nguồn gốc từ thực vật, nó có trong cây mùi ngò gai rất nhiều. Chất này có đặc tính chống viêm, hạ sốt, điều trị cảm cúm, cảm lạnh và nhiều triệu chứng liên quan.

9. Ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa

Lá của mùi ngò gai có hàm lượng carotenoids, lutein và phenolic, những hợp chất này giúp làm giảm các vấn đề về đường tiêu hóa, do đó duy trì sức khỏe đường ruột tốt hơn.

10. Điều trị sốt rét

Flavonoid, tannin và triterpenoids có trong mùi ngò gai là các hợp chất được chứng minh có tính kháng khuẩn, chống viêm, có hiệu quả chống lại ký sinh trùng sốt rét và các vi khuẩn khác như nấm.

11. Tẩy giun

Tính cay nồng của mùi ngò gai được xem là một loại thảo mộc truyền thống phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược học Ấn Độ cho biết mùi ngò gai sở hữu những đặc tính có thể giúp tiêu diệt giun có trong đường ruột.

12. Điều trị phù nề

Phù nề là tình trạng sưng một phần hoặc toàn bộ cơ thể do chấn thương hoặc viêm. Ngoài ra có thể là do các yếu tố khác như mang thai, nhiễm trùng và tác dụng phụ của thuốc. Trong một nghiên cứu, mùi ngò gai làm giảm phù nề do sự hiện diện của stigmasterol, beta sitosterol, brassicasterol và các hợp chất terpenic có trong lá.

13. Điều trị vô sinh

Từ thời cổ đại, phụ nữ đã biết cách sử dụng thảo mộc để tăng cường khả năng sinh sản. Trong đó, mùi ngò gai được đề cập là rất hữu ích trong việc điều trị các vấn đề liên quan tới sinh nở, vô sinh, đau bụng kinh. Thảo mộc này cũng hoạt động như một chất kích thích ham muốn tình dục.

14. Điều trị chứng tăng tiết mồ hôi

Mùi ngò gai có thể điều trị chứng tăng tiết mồ hôi và các bệnh do ẩm ướt do khí hậu nóng ẩm ở các vùng ven biển. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất sắt, protein, canxi, vitamin (A, B và C) và carotene. Các hợp chất này giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

16. Ngăn ngừa động kinh

Các chất eryngial, flavonoid và tannin trong mùi ngò gai được chứng minh là có thể ngăn ngừa co giật, động kinh.

17. Giảm đau

Chất Trimethylbenzaldehydes trong lá mùi ngò gai hoạt động như một loại thuốc giảm đau mạnh mẽ. Chúng làm dịu tất cả các cơn đau cấp tính bao gồm đau tai, đau đầu, đau vùng chậu, đau khớp và đau cơ.

