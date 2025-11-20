Loại cá bình dân nhiều protein gấp 6 lần sữa, nhiều omega-3 hơn cá hồi: Giảm mỡ máu, bổ tim

Loại cá cực giàu protein và omega-3

Nhắc tới thực phẩm giàu protein, nhiều người nghĩ ngay tới trứng hoặc sữa. Thế nhưng, có một loại cá được bán với giá hết sức bình dân lại có lượng protein cao bất ngờ. Đó chính là cá nục!

Trong 100g cá nục có chứa 20,2g protein. Lượng protein này cao gấp 6 lần sữa (3,4g) và gấp 1,5 lần trứng (13g), theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đáng nói, lượng protein trong 100g cá nục cũng chỉ thấp hơn một chút so với thịt bò (26g).

Cá nục tươi (Ảnh minh họa).

Không chỉ gây ấn tượng bởi lượng protein, cá nục còn gây bất ngờ về hàm lượng omega-3. Báo Dân Trí trích dẫn một công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, hàm lượng omega-3 trong cá nục đạt khoảng 2.616mg/100g thịt cá. Lượng omega-3 này cao hơn cả cá hồi nuôi thông thường (khoảng 2.260mg).

Trong khi đó, giá cá nục rất phải chăng, ở khoảng 50.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Ở các chợ cá ven biển, giá cá nục có thể rẻ hơn.

Ngoài protein và omega-3, cá nục còn là nguồn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, B (đặc biệt là vitamin B12) và D, kẽm, magiê, phốt pho, canxi. Cá nục là loại cá cũng đặc biệt giàu sắt, có thể giúp phòng ngừa thiếu máu hiệu quả.

Giảm mỡ máu

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết các loại cá giàu omega-3 là lựa chọn hữu ích cho người muốn kiểm soát mỡ máu. Cá nục là loại cá có hàm lượng axit béo omega-3 rất cao. Theo thông tin từ Healthline, omega-3 đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng hạ triglycerid, giảm LDL (cholesterol xấu) và đồng thời nâng HDL (cholesterol tốt).

Bổ não

Một số món ăn từ cá nục (Ảnh minh họa).

Omega-3 là một dưỡng chất tốt cho não bộ. Omage-3 trong cá nục ở dạng DHA và EPA. Trong đó, DHA là thành phần thiết yếu tạo nên cấu trúc màng tế bào thần kinh và não bộ. Loại omega-3 này là thành phần cấu trúc chính của mô não, đặc biệt tập trung ở vỏ não và hồi hải mã, đóng vai trò quan trọng trong chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Do đó, thường xuyên ăn cá nục sẽ giúp hoạt động của não được duy trì ổn định hơn, đồng thời giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, cá nục còn giàu vitamin B12 và selen - 2 chất rất cần thiết để duy trì một não bộ khỏe mạnh. Vitamin B12 góp phần hình thành tế bào hồng cầu, hỗ trợ chuyển hóa tế bào và tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Trong khi đó, selen là khoáng chất thiết yếu giúp bảo vệ hệ thần kinh, được xem là yếu tố có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson.

Cách chọn cá nục tươi ngon

Dưới đây là cách để chọn mua được cá nục tươi ngon:

Mắt: Chọn cá có mắt sáng, trong suốt, lồi ra ngoài, không bị đục hay lõm vào trong. Mang: Mang cá tươi có màu đỏ hồng, không nhớt, không có mùi hôi và nắp mang khép chặt. Vảy: Vảy cá tươi sáng bóng, bám chặt vào thân, không bị bong tróc hoặc trầy xước. Da: Da cá có màu sáng bóng tự nhiên, căng mọng và có lớp nhớt tự nhiên, không bị khô hoặc bong tróc. Cấu trúc: Thân cá săn chắc, đàn hồi tốt. Khi dùng tay ấn nhẹ, thịt cá sẽ trở lại trạng thái ban đầu, không để lại vết lõm. Mùi: Cá tươi sẽ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển, không có mùi hôi, mùi lạ hay mùi hóa chất. Miệng và bụng: Cá tươi sẽ có miệng ngậm kín, bụng cá lép.