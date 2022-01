Lộ tin nhắn Trang Nemo nói "bên kia được nước làm tới để vài ngày nữa đòi 5 tỷ" là xong chuyện?

Mới đây, trong một group trên mạng xã hội với gần 400K thành viên đã xôn xao trước thông tin Trang Nemo cho rằng bên kia đang được nước làm tới "mấy hôm nữa lại đòi bồi thường 5 tỷ".

Được biết, Trang Nemo và Trần My không liên quan gì đến nhau cho đến khi Trang Nemo biết được Trần My dùng hình ảnh và sản phẩm của mình để bán hàng. Để làm rõ mâu thuẫn trên, cả hai đã có một cuộc hẹn trò chuyện "ba mặt một lời" vào 16/1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo (Quận 1, TP.HCM). Tại đây, Trần My có đi cùng với một người tự xưng là chị em ngoài xã hội.

Buổi gặp mặt được cả hai livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mỗi người. Diễn biến vẫn diễn ra êm đềm khi Trần My thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh của cô. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong muốn Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Những tưởng câu chuyện đã kết thúc êm đẹp và chị em thêm hiểu nhau hơn thì đột nhiên một cô gái tên Khánh xuất hiện xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô gái này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi. Sau đó, đã xảy ra cãi vã, ẩu đả giữa hai bên khiến người chị chơi xã hội của Trần My bị đánh một cách dã man.