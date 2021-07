Lộ thêm ảnh Đàm Tùng Vận đi giày cao gót mà vẫn bé xíu bên Lâm Canh Tân, tên gọi "lùn nhất CBiz" là có thật?

Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân hiện vẫn đang quay phim Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own.

Trong những hình ảnh hậu trường vừa được tung ra, Đàm Tùng Vận lại bị soi vì để lộ chiều cao hạn chế. Dù đã mang giày cao gót nhưng Đàm Tùng Vận vẫn quá thấp, cô đứng còn chưa đến vai của Lâm Canh Tân. Vậy nên, con số chiều cao 1m62 mà Đàm Tùng Vận chia sẻ bị khán giả nghi ngờ rằng không có thật.

Đàm Tùng Vận lộ rõ chiều cao hạn chế khi đứng cùng Lâm Canh Tân.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Đàm Tùng Vận chỉ cao khoảng 1m5 - 1m55, xứng đáng được đưa vào danh sách những nữ diễn viên lùn nhất CBiz. Đây không phải lần đầu tiên Đàm Tùng Vận bị bóc mẽ chiều cao, trước đó, cô cũng nhiều lần bị tố khai báo gian dối hòng làm đẹp hồ sơ. Thực tế, Đàm Tùng Vận thấp hơn con số 1m62 rất nhiều.

Dù đã mang giày cao gót nhưng Đàm Tùng Vận vẫn rất lùn.

So với lúc đóng Cẩm tâm tựa ngọc, ngoại hình của Đàm Tùng Vận ở Xin gọi tôi là tổng giám có nhiều điểm khác biệt. Ở bộ phim mới, Đàm Tùng Vận xinh xắn, dịu dàng hơn rất nhiều. Có vẻ như cô thư ký nhỏ bé Đàm Tùng Vận sẽ mang đến cho người xem nhiều điều bất ngờ khi bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám phát sóng.

Đàm Tùng Vận đóng vai cô thư ký Ninh Mông trong phim mới.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.