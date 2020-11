Lộ tạo hình của Tiktoker vào vai Jennie (BLACKPINK) trong show "Gương mặt thân quen", khán giả lo sợ sẽ làm lố như ở "Nhanh như chớp"

Gương mặt thân quen 2020 chào đón sự xuất hiện của dàn Tiktoker được khán giả trẻ yêu thích. Sau màn hóa thân thành ca sĩ Tuấn Hưng ở tập mở màn, trong tập phát sóng tới đây, anh chàng Long Chun sẽ phải vào vai một thành viên trong nhóm BLACKPINK.

Là một Tiktoker sở hữu ngoại hình khá mũm mĩm, thế nên việc Long Chun hóa thân thành các cô gái xinh đẹp nhà BLACKPINK khiến khán giả vô cùng thắc mắc lẫn phấn khích xem anh chàng sẽ xử lý phần thi này như thế nào. Sau khi tiết lộ trên trang cá nhân rằng sẽ vào vai Jennie và trình diễn ca khúc How You Like That, mới đây nhà sản xuất cũng đã hé lộ tạo hình của anh chàng trong phần thi.

Long Chun hóa thân thành Jennie và trình diễn ca khúc How You Like That trong tập 2 Gương mặt thân quen.

Trở lại sau màn làm lố tại show Nhanh như chớp phát sóng cách đây không lâu, việc Long Chun hóa thân thành Jennie "phiên bản đô con" khi diện hanbok, đội tóc giả màu hồng, khiến khán giả cho rằng anh chàng sẽ trình diễn tiết mục How You Like That nhưng với phiên bản parody. Tuy nhiên không ít người vẫn lo lắng Long Chun sẽ phá nát ca khúc đình đám này.

Long Chun sẽ hóa thân thành Jennie "phiên bản đô con".

Sau màn làm lố tại show Nhanh như chớp, lần trở lại này của anh chàng khiến khán giả không khỏi hoài nghi sẽ phá nát bản hit của BLACKPINK.

Muốn biết màn hóa thân của Long Chun trở thành Jennie sẽ như thế nào, đừng bỏ lỡ tập 2 Gương mặt thân quen sẽ được phát sóng vào lúc 21g15, thứ Bảy, ngày 28/11/2020 trên kênh VTV3.