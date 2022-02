Lọ serum được bác sĩ khen hiệu quả gấp 20 lần Retinol, xem thêm review của BTV mới thấy hoàn toàn thuyết phục

- Hiệu quả gấp 20 lần Retinol, giản lược nhiều bước để chuyển hóa thành Retinoic Acid.

- Ít kích ứng, phù hợp cho những làn da quá nhạy cảm, không dùng được Retinoids kê toa.

- Kết hợp cùng nhiều thành phần cấp ẩm như Niacinamide, Bisabolol, Ceramide, Hyaluronic Acid và Squalane.

- Cải thiện bề mặt, tone da, các nếp/ đường nhăn, tình trạng da xỉn màu, kháng viêm, hỗ trợ trị mụn.



Bạn có tin được không khi toàn bộ những thứ này hội tụ chỉ trong một lọ serum? Thật đấy, bởi đây chính là mô tả của bác sĩ Marisa Garshick (bác sĩ da liễu đã được chứng nhận, hiện đang làm việc New York) về lọ serum Moonlight Retinal Super Serum của thương hiệu Maelove. Hôm nay chúng ta không chỉ khám phá công dụng của lọ serum siêu xịn, từng đoạt giải The Zoe Report's 2021 Beauty Awards mà còn xem luôn cả review bao gồm ảnh trước và sau khi dùng serum của BTV làm đẹp đến từ trang Who What Wear luôn nhé!

"Retinal, tên đầy đủ là Retinaldehyde, là một dạng của Retinoid, được chuyển hóa thành Retinoic Acid để kích thích da sản sinh tế bào mới, tăng sinh collagen và cải thiện bề mặt da", trích lời bác sĩ Marisa. Bác sĩ tiếp lời: "Retinal hiệu quả hơn Retinol, đồng thời còn giản lược các bước để chuyển hóa thành Retinoic Acid. Về bản chất, tất cả các dẫn xuất của Retinol đều phải được chuyển hóa thành Retinoic Acid mới mang lại hiệu quả. Quá trình chuyển hóa càng nhiều bước, hiệu quả sẽ càng giảm đi."

"Retinal phù hợp cho tất cả những ai mới lần đầu dùng Retinoid, nhưng đặc biệt hợp với những ai đã từng dùng qua Retinol, không gặp phải kích ứng nhưng da không cải thiện nhiều. Thêm vào đó, nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không tự tin da mình sẽ chịu được những loại Retinoid kê toa, Retinal là một lựa chọn lý tưởng", bác sĩ Marisa chia sẻ.

Trở lại với lọ serum Retinal của Maelove, sản phẩm được ra mắt vào năm 2020. Serum chứa 0,11% nồng độ Retinal bền vững, có tác dụng làm mượt bề mặt da, làm mờ các đốm nâu, nốt thâm và còn hỗ trợ trị mụn. Việc bổ sung thêm các thành phần có công dụng nuôi dưỡng, xoa dịu và cấp ẩm cho da cũng giúp lọ serum này chiếm được nhiều cảm tình hơn.

Bước qua tuổi 30, BTV Jenna Igneri của tờ Who What Wear đã thêm Retinol vào chu trình skincare để chống lão hóa, nhất là cho vùng da quanh mắt. Nói về vấn đề da đang gặp phải trước khi dùng seru, Jenna cho biết da cô bị tổn thương nhẹ bởi ánh nắng mặt trời do từng có thời gian không dùng kem chống nắng một cách phù hợp. Những loại Retinol mà cô dùng qua có giúp làm mờ tàn nhang và nốt thâm. Ngoài ra, Jenna còn dùng Retinol để giải quyết tình trạng da xỉn màu, kém mịn màng.

Về ấn tượng đầu tiên, Jenna cho biết cô rất thích vì chất serum mỏng nhẹ, khi thoa lên mặt cảm giác rất sảng khoái, thấm nhanh và không bị bết dính. Chất serum có màu vàng, không chứa hương liệu nhưng bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm chua nhẹ như mùi quả cam nhờ trong thành phần chứa chiết xuất trái nho và dầu vỏ cam

Do da của Jenna khá nhạy cảm, trước đây cô chỉ dùng Retinol dạng viên nhộng với công thức rất dịu nhẹ. Vậy nên lần đầu thử dạng serum cũng làm Jenna lo lắng chút ít. Và không ngoài dự đoán của Jenna, buổi sáng sau đêm cô dùng serum, da cô có dấu hiệu kích ứng nhẹ, làm vùng da hai bên má ửng đỏ và khô 1, 2 ngày. Trong lúc đó, cô tạm ngưng không dùng Retinol cũng như các sản phẩm treatment và tập trung dưỡng ẩm và phục hồi.

Da của Jenna trước (ảnh trái) và sau 3 tuần sử dụng serum (ảnh phải)

Sau khi thấy da ổn hơn, Jenna tiếp tục dùng serum với tần suất cách nhau từ 3 - 4 ngày. Đến lần thứ 4 dùng, Jenna hoàn toàn không còn bị kích ứng. Dấu hiệu đáng mừng là sáng hôm sau, da cô mịn màng, mềm và căng mướt như da em bé. Tình trạng xỉn màu cũng không còn, những nốt sần sùi cũng mượt hơn đáng kể. Các đốm tàn nhang cũng mờ đi rất nhiều. Song, các nếp nhăn thì chưa có nhiều chuyển biến lắm. Nhưng xét tổng thể, chỉ sau 3 tuần sử dụng mà nhận được kết quả như vậy thì Jenna rất mãn nguyện. Cô nàng cũng khuyên mọi người nên kiên nhẫn, vì Retinoid có thể mất đến 6 tháng mới cho bạn thấy kết quả rõ rệt.

Giờ thì lọ serum này đã trở thành phần không thể thiếu trong chu trình skincare mỗi tối của Jenna rồi.

Nơi mua Skin in Town Giá: 990k

Ảnh: Internet

Nguồn: Who What Wear